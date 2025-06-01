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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кремль запускает инициативу по картографированию временно оккупированных территорий Украины, - СЗР

Россия хочет закрепить контроль над оккупированными территориями Украины

В Российской Федерации запустили новую инициативу по картографированию временно оккупированных территорий Украины. Таким образом Кремль стремится закрепить контроль над захваченными землями.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия хочет создать юридическую основу для экспроприации украинского имущества.

Так, министерство сельского хозяйства РФ объявило тендер на сумму около 4,89 миллиона долларов для создания единой карты земель сельскохозяйственного назначения. Заказ размещен на платформе "госзакупки".

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В разведке отметили, что проект направлен на формализацию аннексии, в частности - через административную интеграцию оккупированных регионов в систему кадастрового учета РФ.

В то же время, отметили в СВР, публичные реестры росреестра до сих пор не отражают эти территории и новые кадастровые округа для них не созданы.

Документация предусматривает использование данных до 2002 года - периода до начала земельной реформы в Украине. Современная информация считается "нежелательной" из-за изменений в структуре собственности и границах участков, пояснила внешняя разведка.

"Кремль откровенно игнорирует украинское законодательство, используя манипулятивную статистику для оправдания вывоза зерна и других ресурсов. Там отметили, что эта инициатива является очередным шагом к легитимизации оккупации и попыткой придать преступным действиям псевдоюридическую форму", - добавили там.

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Автор: 

оккупация (10188) СВР (140) территориальная целостность (237) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+9
Не пишіть дурниць. На вʼїзді до Херсону вони теж писали "расія тут навсєгда". І шо? І нішо. Це не має абсолютно ніякого значення.
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01.06.2025 21:09
+9
Yes! Dopeless
@_dopeless
·
4 год
Пишуть, що ще й обманули росію, підсунувши їм інформацію, що сьогодні вночі буде атака на ареодроми "великими" дронами, і тому літакі стояли заправлені на злітних смугах, щоб підняти їх в повітря, коли почнеться атака. Ну якщо ще й це правда - то взагалі операція століття.
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01.06.2025 21:11
+8
***** робить вигляд шо не обісрався, коли всі бачили, шо він обісрався...
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01.06.2025 21:07
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Правила форума Совет форумчан
Застовблюють українську землю за собою
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01.06.2025 21:06 Ответить
Не пишіть дурниць. На вʼїзді до Херсону вони теж писали "расія тут навсєгда". І шо? І нішо. Це не має абсолютно ніякого значення.
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01.06.2025 21:09 Ответить
З Херсону їх випустили - договорняк був - багато кацапів в Дніпрі втопили?
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01.06.2025 21:16 Ответить
Херсон хто контролює? Ось і відповідь на всі питання. Все інше - триндьож, який не видноситься до теми статті.
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01.06.2025 21:39 Ответить
***** робить вигляд шо не обісрався, коли всі бачили, шо він обісрався...
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01.06.2025 21:07 Ответить
Він хоче обісратися на біс.
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01.06.2025 21:08 Ответить
Хіба ж хоче? Мусить! (С)
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01.06.2025 21:10 Ответить
Та нє, без принуждєнія.
«Добровольно і с пєснєй»(с)
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01.06.2025 21:13 Ответить
Мабуть, московіти, попросять до роботи і нейлонового муска??
Бо, Трамп з Венсом, і так, чим могли, допомагали прутіну підготувати аероплани до їх демілітаризації Україною, продовжуючи, по два тижні, убивство Українців прутіним! Але міф, про ядерну тріаду московії, оскопили, лишнє їй відрізали Українці!! Щоб Московіти не брехали людям, і не лякали старого Трамп з Венсом! У них, дуже слабкі шлунки…
Маємо, те, що маємо!! Слава Україні!!
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01.06.2025 21:07 Ответить
То буде фото на могилу ***** "мечта збивається і не є збиваєтся"
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01.06.2025 21:10 Ответить
Yes! Dopeless
@_dopeless
·
4 год
Пишуть, що ще й обманули росію, підсунувши їм інформацію, що сьогодні вночі буде атака на ареодроми "великими" дронами, і тому літакі стояли заправлені на злітних смугах, щоб підняти їх в повітря, коли почнеться атака. Ну якщо ще й це правда - то взагалі операція століття.
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01.06.2025 21:11 Ответить
Зачем им карты они их все равно читать не умеют,вон как блудили в первые недели вторжения.
Одна БТГ заехалав Полтавскую область с сумского направления кажется 27 февраля думая что они двигаются на Киев.
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01.06.2025 21:13 Ответить
на пам'ять. внукам показуватимуть, де дідо яйця втратив
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01.06.2025 21:13 Ответить
Так можемо і ми запустити таку саме "ініціативу" на мордорських землях...
Вониж самі сказали, що демаркація кордонів вже неактуальна...
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01.06.2025 21:13 Ответить
А ми тоді будемо картографувати дронами і ракетами рашистські аеродроми і літаки
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01.06.2025 21:18 Ответить
Цим придуркам треба було картографувать територію до нападу на Україну... Бо вони прийшли в Україну з картами Генштабу ДО 1986 року!!! Там навіть місто Славутич не було позначене!!!
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01.06.2025 21:32 Ответить
А тут ще вдало зіграла акція по перейменуванню вулиць
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01.06.2025 21:59 Ответить
Ага... Вони півдня вїзд до "Цюрюпинська" шукали, їздячи повз вказівник "Олешки"...
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01.06.2025 22:09 Ответить
- Эй ты, благородный дон! - закричал один. - А ну, предъяви подорожную!
- Хамье! - стеклянным голосом произнес Румата. - Вы же неграмотны, зачем вам подорожная?

(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
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01.06.2025 23:41 Ответить
 
 