Кремль запускает инициативу по картографированию временно оккупированных территорий Украины, - СЗР

В Российской Федерации запустили новую инициативу по картографированию временно оккупированных территорий Украины. Таким образом Кремль стремится закрепить контроль над захваченными землями.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия хочет создать юридическую основу для экспроприации украинского имущества.

Так, министерство сельского хозяйства РФ объявило тендер на сумму около 4,89 миллиона долларов для создания единой карты земель сельскохозяйственного назначения. Заказ размещен на платформе "госзакупки".

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В разведке отметили, что проект направлен на формализацию аннексии, в частности - через административную интеграцию оккупированных регионов в систему кадастрового учета РФ.

В то же время, отметили в СВР, публичные реестры росреестра до сих пор не отражают эти территории и новые кадастровые округа для них не созданы.

Документация предусматривает использование данных до 2002 года - периода до начала земельной реформы в Украине. Современная информация считается "нежелательной" из-за изменений в структуре собственности и границах участков, пояснила внешняя разведка.

"Кремль откровенно игнорирует украинское законодательство, используя манипулятивную статистику для оправдания вывоза зерна и других ресурсов. Там отметили, что эта инициатива является очередным шагом к легитимизации оккупации и попыткой придать преступным действиям псевдоюридическую форму", - добавили там.

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