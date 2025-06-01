УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13862 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
2 316 18

Кремль запускає ініціативу з картографування тимчасово окупованих територій України, - СЗР

Росія хоче закріпити контроль над окупованими територіями України

У Російській Федерації запустили нову ініціативу з картографування тимчасово окупованих територій України. Таким чином Кремль прагне закріпити контроль над захопленими землями.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що Росія хоче створити юридичне підґрунтя для експропріації українського майна.

Так, міністерство сільського господарства РФ оголосило тендер на суму близько 4,89 мільйона доларів для створення єдиної карти земель сільськогосподарського призначення. Замовлення розміщене на платформі "госзакупки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти змусили школярів у Бердянську отримати російські паспорти, - МВА. ФОТО

У розвідці наголосили, що проєкт спрямований на формалізацію анексії, зокрема через адміністративну інтеграцію окупованих регіонів до системи кадастрового обліку РФ.

Водночас, зауважили в СЗР, публічні реєстри росреєстру досі не відображають ці території й нові кадастрові округи для них не створені.

Документація передбачає використання даних до 2002 року – періоду до початку земельної реформи в Україні. Сучасна інформація вважається "небажаною" через зміни в структурі власності та межах ділянок, пояснила зовнішня розвідка. 

"Кремль відверто ігнорує українське законодавство, використовуючи маніпулятивну статистику для виправдання вивезення зерна та інших ресурсів. Там наголосили, що ця ініціатива є черговим кроком до легітимізації окупації й спробою надати злочинним діям псевдоюридичну форму", - додали там. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гроші тануть": У розвідці розповіли про скорочення запасів золота та юанів у Росії

Автор: 

окупація (6741) СЗР (125) територіальна цілісність (177) війна в Україні (4620)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Не пишіть дурниць. На вʼїзді до Херсону вони теж писали "расія тут навсєгда". І шо? І нішо. Це не має абсолютно ніякого значення.
показати весь коментар
01.06.2025 21:09
+8
***** робить вигляд шо не обісрався, коли всі бачили, шо він обісрався...
показати весь коментар
01.06.2025 21:07
+8
Yes! Dopeless
@_dopeless
·
4 год
Пишуть, що ще й обманули росію, підсунувши їм інформацію, що сьогодні вночі буде атака на ареодроми "великими" дронами, і тому літакі стояли заправлені на злітних смугах, щоб підняти їх в повітря, коли почнеться атака. Ну якщо ще й це правда - то взагалі операція століття.
показати весь коментар
01.06.2025 21:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Застовблюють українську землю за собою
показати весь коментар
01.06.2025 21:06 Відповісти
Не пишіть дурниць. На вʼїзді до Херсону вони теж писали "расія тут навсєгда". І шо? І нішо. Це не має абсолютно ніякого значення.
показати весь коментар
01.06.2025 21:09 Відповісти
З Херсону їх випустили - договорняк був - багато кацапів в Дніпрі втопили?
показати весь коментар
01.06.2025 21:16 Відповісти
Херсон хто контролює? Ось і відповідь на всі питання. Все інше - триндьож, який не видноситься до теми статті.
показати весь коментар
01.06.2025 21:39 Відповісти
***** робить вигляд шо не обісрався, коли всі бачили, шо він обісрався...
показати весь коментар
01.06.2025 21:07 Відповісти
Він хоче обісратися на біс.
показати весь коментар
01.06.2025 21:08 Відповісти
Хіба ж хоче? Мусить! (С)
показати весь коментар
01.06.2025 21:10 Відповісти
Та нє, без принуждєнія.
«Добровольно і с пєснєй»(с)
показати весь коментар
01.06.2025 21:13 Відповісти
Мабуть, московіти, попросять до роботи і нейлонового муска??
Бо, Трамп з Венсом, і так, чим могли, допомагали прутіну підготувати аероплани до їх демілітаризації Україною, продовжуючи, по два тижні, убивство Українців прутіним! Але міф, про ядерну тріаду московії, оскопили, лишнє їй відрізали Українці!! Щоб Московіти не брехали людям, і не лякали старого Трамп з Венсом! У них, дуже слабкі шлунки…
Маємо, те, що маємо!! Слава Україні!!
показати весь коментар
01.06.2025 21:07 Відповісти
То буде фото на могилу ***** "мечта збивається і не є збиваєтся"
показати весь коментар
01.06.2025 21:10 Відповісти
Yes! Dopeless
@_dopeless
·
4 год
Пишуть, що ще й обманули росію, підсунувши їм інформацію, що сьогодні вночі буде атака на ареодроми "великими" дронами, і тому літакі стояли заправлені на злітних смугах, щоб підняти їх в повітря, коли почнеться атака. Ну якщо ще й це правда - то взагалі операція століття.
показати весь коментар
01.06.2025 21:11 Відповісти
Зачем им карты они их все равно читать не умеют,вон как блудили в первые недели вторжения.
Одна БТГ заехалав Полтавскую область с сумского направления кажется 27 февраля думая что они двигаются на Киев.
показати весь коментар
01.06.2025 21:13 Відповісти
на пам'ять. внукам показуватимуть, де дідо яйця втратив
показати весь коментар
01.06.2025 21:13 Відповісти
Так можемо і ми запустити таку саме "ініціативу" на мордорських землях...
Вониж самі сказали, що демаркація кордонів вже неактуальна...
показати весь коментар
01.06.2025 21:13 Відповісти
А ми тоді будемо картографувати дронами і ракетами рашистські аеродроми і літаки
показати весь коментар
01.06.2025 21:18 Відповісти
Цим придуркам треба було картографувать територію до нападу на Україну... Бо вони прийшли в Україну з картами Генштабу ДО 1986 року!!! Там навіть місто Славутич не було позначене!!!
показати весь коментар
01.06.2025 21:32 Відповісти
А тут ще вдало зіграла акція по перейменуванню вулиць
показати весь коментар
01.06.2025 21:59 Відповісти
Ага... Вони півдня вїзд до "Цюрюпинська" шукали, їздячи повз вказівник "Олешки"...
показати весь коментар
01.06.2025 22:09 Відповісти
 
 