Кремль запускає ініціативу з картографування тимчасово окупованих територій України, - СЗР
У Російській Федерації запустили нову ініціативу з картографування тимчасово окупованих територій України. Таким чином Кремль прагне закріпити контроль над захопленими землями.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Наголошується, що Росія хоче створити юридичне підґрунтя для експропріації українського майна.
Так, міністерство сільського господарства РФ оголосило тендер на суму близько 4,89 мільйона доларів для створення єдиної карти земель сільськогосподарського призначення. Замовлення розміщене на платформі "госзакупки".
У розвідці наголосили, що проєкт спрямований на формалізацію анексії, зокрема через адміністративну інтеграцію окупованих регіонів до системи кадастрового обліку РФ.
Водночас, зауважили в СЗР, публічні реєстри росреєстру досі не відображають ці території й нові кадастрові округи для них не створені.
Документація передбачає використання даних до 2002 року – періоду до початку земельної реформи в Україні. Сучасна інформація вважається "небажаною" через зміни в структурі власності та межах ділянок, пояснила зовнішня розвідка.
"Кремль відверто ігнорує українське законодавство, використовуючи маніпулятивну статистику для виправдання вивезення зерна та інших ресурсів. Там наголосили, що ця ініціатива є черговим кроком до легітимізації окупації й спробою надати злочинним діям псевдоюридичну форму", - додали там.
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«Добровольно і с пєснєй»(с)
Бо, Трамп з Венсом, і так, чим могли, допомагали прутіну підготувати аероплани до їх демілітаризації Україною, продовжуючи, по два тижні, убивство Українців прутіним! Але міф, про ядерну тріаду московії, оскопили, лишнє їй відрізали Українці!! Щоб Московіти не брехали людям, і не лякали старого Трамп з Венсом! У них, дуже слабкі шлунки…
Маємо, те, що маємо!! Слава Україні!!
@_dopeless
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4 год
Пишуть, що ще й обманули росію, підсунувши їм інформацію, що сьогодні вночі буде атака на ареодроми "великими" дронами, і тому літакі стояли заправлені на злітних смугах, щоб підняти їх в повітря, коли почнеться атака. Ну якщо ще й це правда - то взагалі операція століття.
Одна БТГ заехалав Полтавскую область с сумского направления кажется 27 февраля думая что они двигаются на Киев.
Вониж самі сказали, що демаркація кордонів вже неактуальна...