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Окупанти змусили школярів у Бердянську отримати російські паспорти, - МВА. ФОТО
У тимчасово окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя російські окупанти примусово видали учням міської школи №16 російські паспорти в рамках пропагандистської кампанії "Ми - громадяни Росії".
Про це повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
За сценарієм події учнів змусили брати участь у церемонії з підняттям російського прапора та виконанням гімну РФ. Усе це подавали як "святковий захід", хоча фактично йдеться про нав'язування чужого громадянства та спробу знищення української ідентичності.
Топ коментарі
+4 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар31.05.2025 15:01 Посилання
+1 Вал Кочин #550865
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+1 Igor Grytselyak
показати весь коментар31.05.2025 15:04 Посилання
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Правда за спинами їх все життя будуть звати хахламі і хахлушкамі....
І вони ще будуть все життя пнутися, щоб довести настоящім русскім, що вони нє хахли і хахлухі...
Микола Сергійович, став Нікалаєм Сєр-гєй - євічєм, Володимир Григорович,
Владіміром Грігорьєвічєм, і т.ін...
і підтвердженням тому є те, що дермакі-бакланови-верещучки-смаглючки-арагніди... й досі не у СІЗО СБУ..