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Новини Фото Окуповані території
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Окупанти змусили школярів у Бердянську отримати російські паспорти, - МВА. ФОТО

У тимчасово окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя російські окупанти примусово видали учням міської школи №16 російські паспорти в рамках пропагандистської кампанії "Ми - громадяни Росії".

Про це повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти змусили школярів у Бердянську отримати російські паспорти

За сценарієм події учнів змусили брати участь у церемонії з підняттям російського прапора та виконанням гімну РФ. Усе це подавали як "святковий захід", хоча фактично йдеться про нав'язування чужого громадянства та спробу знищення української ідентичності.

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Автор: 

Бердянськ (470) паспорт (1158) Запорізька область (3710) Бердянський район (10)


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Топ коментарі
+4
Тим часом в Україні " нам так удобна гАварить,мы так привыкли"
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31.05.2025 15:01
+1
Це вже співпраця з ворогом, чи ні?
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31.05.2025 15:02
+1
Нормально грають роль щасливих.Чи не грають?
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31.05.2025 15:04
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31.05.2025 14:59 Відповісти
Тим часом в Україні " нам так удобна гАварить,мы так привыкли"
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31.05.2025 15:01 Відповісти
українська мова у нас вроджена , а шоб говорити по уськи треба напружитись
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31.05.2025 15:07 Відповісти
Це вже співпраця з ворогом, чи ні?
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31.05.2025 15:02 Відповісти
Во "ЮНармия" пополнится у раши! И весь этот "контингент" из детворы щедро подарила раше Украина!.
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31.05.2025 15:03 Відповісти
Нормально грають роль щасливих.Чи не грають?
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31.05.2025 15:04 Відповісти
Іх прінялі в русскіє! Какой васторг!!!
Правда за спинами їх все життя будуть звати хахламі і хахлушкамі....
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31.05.2025 15:08 Відповісти
Чому ж "за спинами"?
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31.05.2025 15:16 Відповісти
Та по всякому.
І вони ще будуть все життя пнутися, щоб довести настоящім русскім, що вони нє хахли і хахлухі...
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31.05.2025 15:25 Відповісти
де ти бачиш щасливих ,одна вчителька дура липиться
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31.05.2025 15:09 Відповісти
І як звичайно імена,прізвища, і по батькові, в їх паспорти вписали па-русскі.
Микола Сергійович, став Нікалаєм Сєр-гєй - євічєм, Володимир Григорович,
Владіміром Грігорьєвічєм, і т.ін...
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31.05.2025 15:05 Відповісти
Если и дальше Украина в "промышленных масштабах" будет раздаривать оккупантам своих граждан то скоро ваще без громадян останется. А раша пополнится на миллионы свеженьких рабов. Все как и положено "Империи"
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31.05.2025 15:07 Відповісти
А яким чином ти заборониш видавати ці паспорти? Ми поки що не маємо протидії.
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31.05.2025 15:19 Відповісти
Нужно было эвакуировать детей до оккупации Бердянска. А не сдавать города вместе с населением на растерзание оккупантам!
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31.05.2025 15:22 Відповісти
Бердянськ був окупований через три дні після початку війни. Яким чином було фізично евакуювати мешканців?
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31.05.2025 15:32 Відповісти
а шо вони не люди в туалет не ходять
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31.05.2025 15:10 Відповісти
Нас не хвилює, що окупанти переробляють молодь на своїх орків. У нас тут дискотека. youtu.be/4r1c0UZpGS0?t=938
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31.05.2025 15:19 Відповісти
Це вже "Країна Мрій" зеКоманди ?
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31.05.2025 15:23 Відповісти
Вже.
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31.05.2025 15:27 Відповісти
ці паспорти насправді є наградними грамотами "Чонгарській" дермово-зеленській владі какаразніц-харошеасфальтових, хотьпоржавших..
і підтвердженням тому є те, що дермакі-бакланови-верещучки-смаглючки-арагніди... й досі не у СІЗО СБУ..
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31.05.2025 15:30 Відповісти
 
 