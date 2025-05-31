Окупанти змусили школярів у Бердянську отримати російські паспорти, - МВА. ФОТО

У тимчасово окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя російські окупанти примусово видали учням міської школи №16 російські паспорти в рамках пропагандистської кампанії "Ми - громадяни Росії".

Про це повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

За сценарієм події учнів змусили брати участь у церемонії з підняттям російського прапора та виконанням гімну РФ. Усе це подавали як "святковий захід", хоча фактично йдеться про нав'язування чужого громадянства та спробу знищення української ідентичності.

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