Оккупанты принудили школьников в Бердянске получить российские паспорта, - ГВА. ФОТО

Во временно оккупированном Бердянске на ВОТ Запорожья российские оккупанты принудительно выдали ученикам городской школы №16 российские паспорта в рамках пропагандистской кампании "Мы - граждане России".

Об этом сообщили в Бердянской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

По сценарию события учеников заставили участвовать в церемонии с поднятием российского флага и исполнением гимна РФ. Все это подавали как "праздничное мероприятие", хотя фактически речь идет о навязывании чужого гражданства и попытке уничтожения украинской идентичности.

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