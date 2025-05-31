РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8036 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
845 17

Оккупанты принудили школьников в Бердянске получить российские паспорта, - ГВА. ФОТО

Во временно оккупированном Бердянске на ВОТ Запорожья российские оккупанты принудительно выдали ученикам городской школы №16 российские паспорта в рамках пропагандистской кампании "Мы - граждане России".

Об этом сообщили в Бердянской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты заставили школьников в Бердянске получить российские паспорта

По сценарию события учеников заставили участвовать в церемонии с поднятием российского флага и исполнением гимна РФ. Все это подавали как "праздничное мероприятие", хотя фактически речь идет о навязывании чужого гражданства и попытке уничтожения украинской идентичности.

Читайте также: Украина не изменит отношение к людям на ВОТ, которых заставили взять российский паспорт, - МИД

Автор: 

Бердянск (443) паспорт (1181) Запорожская область (3179) Бердянский район (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Тим часом в Україні " нам так удобна гАварить,мы так привыкли"
показать весь комментарий
31.05.2025 15:01
+1
Це вже співпраця з ворогом, чи ні?
показать весь комментарий
31.05.2025 15:02
+1
Нормально грають роль щасливих.Чи не грають?
показать весь комментарий
31.05.2025 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забороніть!
показать весь комментарий
31.05.2025 14:59 Ответить
Тим часом в Україні " нам так удобна гАварить,мы так привыкли"
показать весь комментарий
31.05.2025 15:01 Ответить
українська мова у нас вроджена , а шоб говорити по уськи треба напружитись
показать весь комментарий
31.05.2025 15:07 Ответить
Це вже співпраця з ворогом, чи ні?
показать весь комментарий
31.05.2025 15:02 Ответить
Во "ЮНармия" пополнится у раши! И весь этот "контингент" из детворы щедро подарила раше Украина!.
показать весь комментарий
31.05.2025 15:03 Ответить
Нормально грають роль щасливих.Чи не грають?
показать весь комментарий
31.05.2025 15:04 Ответить
Іх прінялі в русскіє! Какой васторг!!!
Правда за спинами їх все життя будуть звати хахламі і хахлушкамі....
показать весь комментарий
31.05.2025 15:08 Ответить
Чому ж "за спинами"?
показать весь комментарий
31.05.2025 15:16 Ответить
де ти бачиш щасливих ,одна вчителька дура липиться
показать весь комментарий
31.05.2025 15:09 Ответить
І як звичайно імена,прізвища, і по батькові, в їх паспорти вписали па-русскі.
Микола Сергійович, став Нікалаєм Сєр-гєй - євічєм, Володимир Григорович,
Владіміром Грігорьєвічєм, і т.ін...
показать весь комментарий
31.05.2025 15:05 Ответить
Если и дальше Украина в "промышленных масштабах" будет раздаривать оккупантам своих граждан то скоро ваще без громадян останется. А раша пополнится на миллионы свеженьких рабов. Все как и положено "Империи"
показать весь комментарий
31.05.2025 15:07 Ответить
А яким чином ти заборониш видавати ці паспорти? Ми поки що не маємо протидії.
показать весь комментарий
31.05.2025 15:19 Ответить
Нужно было эвакуировать детей до оккупации Бердянска. А не сдавать города вместе с населением на растерзание оккупантам!
показать весь комментарий
31.05.2025 15:22 Ответить
а шо вони не люди в туалет не ходять
показать весь комментарий
31.05.2025 15:10 Ответить
Нас не хвилює, що окупанти переробляють молодь на своїх орків. У нас тут дискотека. youtu.be/4r1c0UZpGS0?t=938
показать весь комментарий
31.05.2025 15:19 Ответить
Це вже "Країна Мрій" зеКоманди ?
показать весь комментарий
31.05.2025 15:23 Ответить
 
 