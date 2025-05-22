Україна не може сподіватися на диво, що хтось поверне їй кордони 1991 чи 2022 року, - Залужний

Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 року, поки у ворога є ресурси продовжувати війну проти нашої країни.

Про це він сказав на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили й засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій", - зазначив Залужний.

За його словами, здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від наявності ресурсів для ведення цієї війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа повинна переглянути військову доктрину через розвиток безпілотних технологій, - Залужний

Залужний нагадав, що з кінця 2023 року Росія веде війну на виснаження проти нашої країни.

Ексголовнокомандувач ЗСУ вважає, що перемогти Росію у війні можливо лише позбавивши її такої спроможності.

"Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. У наших сучасних умовах - а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися. Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не "здаватиме" власні території та не піддасться ультиматумам Росії, - Зеленський