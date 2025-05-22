Україна не може сподіватися на диво, що хтось поверне їй кордони 1991 чи 2022 року, - Залужний
Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 року, поки у ворога є ресурси продовжувати війну проти нашої країни.
Про це він сказав на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили й засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій", - зазначив Залужний.
За його словами, здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від наявності ресурсів для ведення цієї війни.
Залужний нагадав, що з кінця 2023 року Росія веде війну на виснаження проти нашої країни.
Ексголовнокомандувач ЗСУ вважає, що перемогти Росію у війні можливо лише позбавивши її такої спроможності.
"Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. У наших сучасних умовах - а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися. Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати", - резюмував він.
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Подивилися на ці висказування у владі і подумали "ну ні на такому підході багато грошей не заробиш"
Яке може бути диво в повністю корумпованій країні?
Пану послу- генералу про це мабуть краще відомо, чим мені пересічному.
Адже ні для кого вже не є секретом, що навчального процесу у більшості закладів освіт немає, наукові дослідження не проводяться, а самі заклади освіти й наукові установи стали такими собі притулками для ухилянтів від мобілізації!
Їх замість здобувачів освіти 19-24 роки, заполонили "здобувачі" освіти 45-60 років, що в кращому випадку вештаючись по коридорах як тіні приведів, та два раза на тиждень суто формально розписуючись у деканатах за ні би то явку на заняття. А по факту - пустка.
В коледжах та універах на станціонарні формі навчаня дядькі ходять по 50-55 років
Ось так Ви точно, то не пишіть цієї х...ні!
Бо повступали навіть до магістратури викладачі з науковими ступенями та званнями!!!
Мовляв, для отримання ще одного диплому, щоб можливо було працювати на суміжних кафедрах за різними спеціальностями!
Тому, що у них не 1.00 ставка, як законом передбачено для відстрочки,
а всього 056 - 0,65 ставки!
Й виходить по факту, що такий викладач денно вчиться, та ще й сам у себе веде заняття, виставляє форми звітності, ставить відвідування занять!?
Ну прямо роздвоєння якесь особистості!
Й куди те МОН дивиться?!
А МОН дивиться, хто б ручку позолотив під час перевірки!
Тому відразу за ними треба пускати наступну, прокурорську перевірку!
Зараз всі йдуть аспірантами, але там вартість від 6 до 15. Або тепер модно різним чиновником, там розширяють штати вже типу відділ переносу паперу з другий поверх на третій, або створюють нові звіти і під ті звіти новий відділ. В тому числі і в вашому МО яке ви тут закликаєте бортись з чимось)))