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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года, - Залужный

Залужный объяснил, почему Украина не вернет границы 1991 года

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года, пока у врага есть ресурсы продолжать войну против нашей страны.

Об этом он сказал на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - отметил Залужный.

По его словам, способность России вести войну будет абсолютно зависеть от наличия ресурсов для ведения этой войны.

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Залужный напомнил, что с конца 2023 года Россия ведет войну на истощение против нашей страны.

Экс-главнокомандующий ВСУ считает, что победить Россию в войне возможно только лишив ее такой способности.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях - а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались - мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет "сдавать" собственные территории и не поддастся ультиматумам России, - Зеленский

Автор: 

территориальная целостность (236) Залужный Валерий (659) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+41
ЗЕ, як проект Кремля, зробив майже все шо зміг шоб знищіти Україну та українців.
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22.05.2025 22:00
+27
Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати", - резюмував він.

а, сирському не вистачає, саме людського ресурсу. тцк розвернулося на повну хапаючи всіх, у будь який час, будь де.
а, мінекономіки купило аж 50 тис. дронів, за якихось два роки.
а, якась ***** постачала та продовжує постачати браковані міни.
а, умеров, по попередній оплаті викидає купу грошей, з бюджету україни, безповоротно.
а, гетманцев продовжує нищити українську економіку.
а, ......
а, ......
у нас країною керує необраний виконуючий. пішов сьомий рік узурпації.
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22.05.2025 22:00
+24
Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу,- Залужний.

Це явний закид в сторону м'ясника Сирського, Зелі та їх совкових генералів м'ясників, які вміють воювати виключно м'ясом як їх вчили в совкових академіях.
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22.05.2025 21:58
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Всім кому не подобаються тверезі роздуми Залужного - можуть особисто довести протилежне -штурмуючи посадки Курщини під вогнем дронів...
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22.05.2025 23:41 Ответить
Залужний став відбирати хліб у Пєскова - з його підходами до інформації під час війни, він явно не президент у майбутньому.
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22.05.2025 23:50 Ответить
А він розуміє, що наступного президента України буде назначено з Кремля
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22.05.2025 23:53 Ответить
И не мечтай, кацапе!
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23.05.2025 01:00 Ответить
Про "псапатрона" тобі більше подобалось?
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23.05.2025 00:32 Ответить
Він говорить реальність, а люди як завжди хочуть казок.
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23.05.2025 00:37 Ответить
А хтось розуміе сенс ціеї заяві...?
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23.05.2025 02:01 Ответить
Залужний це людина Zєльонського, хто в темі той розуміє це. Виходлячи з цього і сенс заяви абсолютно зрозумілий.
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23.05.2025 08:53 Ответить
Звісно не можемо, поки воюють трактористи, токарі та електрики, а професійні військові: то в резерві, то у відставці, то послами, то люсями, то експертами.
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23.05.2025 05:17 Ответить
де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. Джерело: https://censor.net/ua/n3553811

Подивилися на ці висказування у владі і подумали "ну ні на такому підході багато грошей не заробиш"
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23.05.2025 06:37 Ответить
Ващє не заробиш. Доведеться взагалі не красти. А це позбавляє сенсу все їхнє подальше існування у владі
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23.05.2025 09:54 Ответить
Україна не може сподіватися на диво, що хтось поверне їй кордони 1991 чи 2022 року, - Залужний Джерело: https://censor.net/ua/n3553811
Яке може бути диво в повністю корумпованій країні?
Пану послу- генералу про це мабуть краще відомо, чим мені пересічному.
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23.05.2025 07:02 Ответить
Порятунок потопаючих, перш за все, справа рук самих потопаючих ...
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23.05.2025 16:02 Ответить
Так чому, шановні, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство культури не допоможуть ЗСУ з мобілізаційним ресурсом!? Ресурса не міряно!
Адже ні для кого вже не є секретом, що навчального процесу у більшості закладів освіт немає, наукові дослідження не проводяться, а самі заклади освіти й наукові установи стали такими собі притулками для ухилянтів від мобілізації!
Їх замість здобувачів освіти 19-24 роки, заполонили "здобувачі" освіти 45-60 років, що в кращому випадку вештаючись по коридорах як тіні приведів, та два раза на тиждень суто формально розписуючись у деканатах за ні би то явку на заняття. А по факту - пустка.
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23.05.2025 07:20 Ответить
Уже немає майже таких майже на навчанні, ваша методичка застаріла на більше чим рік, через те що відраховують в кого друга освіта.
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23.05.2025 08:33 Ответить
Шо! 3000 $ й ти студент! Кому Ви це пишите!?
В коледжах та універах на станціонарні формі навчаня дядькі ходять по 50-55 років
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23.05.2025 09:01 Ответить
Не пишіть х..ню якщо не знаєте, зараз два рази на рік перевірки там, плюс таким студентам з другою освітою не дають відсрочки. Це було більше року назад про що ви говорите, зараз усі стають аспірантами...
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23.05.2025 13:26 Ответить
Ні!
Ось так Ви точно, то не пишіть цієї х...ні!
Бо повступали навіть до магістратури викладачі з науковими ступенями та званнями!!!
Мовляв, для отримання ще одного диплому, щоб можливо було працювати на суміжних кафедрах за різними спеціальностями!
Тому, що у них не 1.00 ставка, як законом передбачено для відстрочки,
а всього 056 - 0,65 ставки!
Й виходить по факту, що такий викладач денно вчиться, та ще й сам у себе веде заняття, виставляє форми звітності, ставить відвідування занять!?
Ну прямо роздвоєння якесь особистості!
Й куди те МОН дивиться?!
А МОН дивиться, хто б ручку позолотив під час перевірки!
Тому відразу за ними треба пускати наступну, прокурорську перевірку!
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23.05.2025 15:33 Ответить
Всі студенти що мають вже вищу освіту більше не мають права на відсрочку, це вже рік. Навіть якщо судент поступив і був відрахований десь та пробує поступати ще раз. Він уже не має права на відсрочку. Тому не пишіть ці казки. Це все уже прикрили.

Зараз всі йдуть аспірантами, але там вартість від 6 до 15. Або тепер модно різним чиновником, там розширяють штати вже типу відділ переносу паперу з другий поверх на третій, або створюють нові звіти і під ті звіти новий відділ. В тому числі і в вашому МО яке ви тут закликаєте бортись з чимось)))
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24.05.2025 11:53 Ответить
це вже бачимо і ми в Україні..Не тільки це бачать інваліди з Лондона...
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23.05.2025 08:41 Ответить
Ви насправді думаєте що інвліди з Лондону дурніші за Вас?
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23.05.2025 08:52 Ответить
Вам нема ким конфліктувати чи проблеми якісь???
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23.05.2025 09:19 Ответить
В мене схоже питання, Вам нічим зайнятися чи професійна тяга до демагогії?
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23.05.2025 09:23 Ответить
А як же 23-й рік перемоги, а план перемоги, а справєдлівий мір...? Пан генерал повинен був це сказати ще раніже і особисто преZеденту.
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23.05.2025 08:51 Ответить
яка демогогія???? Ви знаєте як отримати воїну інвалідність, після 5 і більше контузій і різними ступенями поранень??? Неможливо...поки ноги і руки є.... Чи як отримують без проблем інвалідність і УБД за гроші і по дружбі чи знайомству???Ніхто покарання не поніс..А це вороги гірші за каца...а, бо дивлячись на цей шабаш по знищенню України в тилу. багато не бачать сенсу іти захищати Україну, краще сімю відправити за кордон а тут буде як буде... Залужний отримав інвалідність і виїхав на дипломатичну роботу в лондон...То це приклад для того у кого рило в пуху а кого в гречці... Чи ваше життя це життя як тих хробаків...а моє це вага державного значення..
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23.05.2025 10:57 Ответить
Ніж вкотре розводити демагогію, зверніться безпосередньо до інвалідів з Лондону і поясніть їм що і як, а то без Вас вони ради собі не дадуть.
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23.05.2025 12:47 Ответить
Розумію і Вірю Валерію Залужному ! не поспішайте з висновками ...а зеленський 🤡 ворог ! ...
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23.05.2025 11:21 Ответить
Вилізла говоряща голова. А де ти був раніше??? Чому посилав людей на безглузді м'ясні штурми, га? Залізний женераль!
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23.05.2025 11:34 Ответить
До Брежнєва недалеко
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23.05.2025 21:07 Ответить
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