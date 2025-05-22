Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года, - Залужный

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года, пока у врага есть ресурсы продолжать войну против нашей страны.

Об этом он сказал на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - отметил Залужный.

По его словам, способность России вести войну будет абсолютно зависеть от наличия ресурсов для ведения этой войны.

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Залужный напомнил, что с конца 2023 года Россия ведет войну на истощение против нашей страны.

Экс-главнокомандующий ВСУ считает, что победить Россию в войне возможно только лишив ее такой способности.

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях - а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались - мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", - резюмировал он.

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