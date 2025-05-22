Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года, - Залужный
Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года, пока у врага есть ресурсы продолжать войну против нашей страны.
Об этом он сказал на форуме "Экспорт безопасности: украинское оружие в мире", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - отметил Залужный.
По его словам, способность России вести войну будет абсолютно зависеть от наличия ресурсов для ведения этой войны.
Залужный напомнил, что с конца 2023 года Россия ведет войну на истощение против нашей страны.
Экс-главнокомандующий ВСУ считает, что победить Россию в войне возможно только лишив ее такой способности.
"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях - а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались - мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать", - резюмировал он.
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Подивилися на ці висказування у владі і подумали "ну ні на такому підході багато грошей не заробиш"
Яке може бути диво в повністю корумпованій країні?
Пану послу- генералу про це мабуть краще відомо, чим мені пересічному.
Адже ні для кого вже не є секретом, що навчального процесу у більшості закладів освіт немає, наукові дослідження не проводяться, а самі заклади освіти й наукові установи стали такими собі притулками для ухилянтів від мобілізації!
Їх замість здобувачів освіти 19-24 роки, заполонили "здобувачі" освіти 45-60 років, що в кращому випадку вештаючись по коридорах як тіні приведів, та два раза на тиждень суто формально розписуючись у деканатах за ні би то явку на заняття. А по факту - пустка.
В коледжах та універах на станціонарні формі навчаня дядькі ходять по 50-55 років
Ось так Ви точно, то не пишіть цієї х...ні!
Бо повступали навіть до магістратури викладачі з науковими ступенями та званнями!!!
Мовляв, для отримання ще одного диплому, щоб можливо було працювати на суміжних кафедрах за різними спеціальностями!
Тому, що у них не 1.00 ставка, як законом передбачено для відстрочки,
а всього 056 - 0,65 ставки!
Й виходить по факту, що такий викладач денно вчиться, та ще й сам у себе веде заняття, виставляє форми звітності, ставить відвідування занять!?
Ну прямо роздвоєння якесь особистості!
Й куди те МОН дивиться?!
А МОН дивиться, хто б ручку позолотив під час перевірки!
Тому відразу за ними треба пускати наступну, прокурорську перевірку!
Зараз всі йдуть аспірантами, але там вартість від 6 до 15. Або тепер модно різним чиновником, там розширяють штати вже типу відділ переносу паперу з другий поверх на третій, або створюють нові звіти і під ті звіти новий відділ. В тому числі і в вашому МО яке ви тут закликаєте бортись з чимось)))