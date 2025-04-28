Европа должна пересмотреть военную доктрину из-за развития беспилотных технологий, - Залужный

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страны Европы должны пересмотреть свою военную доктрину в условиях быстрого развития технологий, в частности беспилотников различных типов.

Об этом он сообщил во время своего выступления на Форуме оборонных технологий Украина - Великобритания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"УП".

Залужный подчеркнул, что глобальная система безопасности уже требует изменений в подходах к обороне. "Природа военной силы уже изменилась. Это понимают в Китае, России и Украине, но в других странах - еще нет", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Залужный о штабе в Висбадене: Стал секретным оружием Украины в войне с РФ

Залужный отметил, что война России против Украины радикально изменила характер ведения боевых действий. "Разведывательные, ударные и артиллерийские беспилотники в сочетании с системой ситуационной осведомленности сделали поле боя полностью прозрачным. Все это открыло неограниченные возможности для нанесения высокоточных ударов на тактическом уровне", - добавил он.

Экс-главнокомандующий ВСУ также отметил, что классические наступательные операции стали менее эффективными, а атаки на логистические маршруты - привычным явлением.

Залужный определил основные направления, требующие пересмотра:

Беспилотные и цифровые технологии - для поражения и наблюдения;

Модернизация авиации для возможностей ведения разведки и атак на различные расстояния;

Морские дроны, изменяющие морское пространство, требуют пересмотра применения больших кораблей;

Бронетехника стала уязвимой к дронам, поэтому ее применение требует изменений.

"Это не просто технологии. Все это требует полного переосмысления форм и способов применения. Как следствие - переработки военной доктрины. В свою очередь, это приведет к пересмотру принципов организации Вооруженных сил и, наконец, оборонного планирования", - заявил Залужный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о контрнаступлении в 2023 году: Желание "большой победы" - потому что войной управляют политики, а не военные