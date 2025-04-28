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Новости Беспилотные технологии
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Европа должна пересмотреть военную доктрину из-за развития беспилотных технологий, - Залужный

Валерий, Залужный

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страны Европы должны пересмотреть свою военную доктрину в условиях быстрого развития технологий, в частности беспилотников различных типов.

Об этом он сообщил во время своего выступления на Форуме оборонных технологий Украина - Великобритания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"УП".

Залужный подчеркнул, что глобальная система безопасности уже требует изменений в подходах к обороне. "Природа военной силы уже изменилась. Это понимают в Китае, России и Украине, но в других странах - еще нет", - отметил он.

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Залужный отметил, что война России против Украины радикально изменила характер ведения боевых действий. "Разведывательные, ударные и артиллерийские беспилотники в сочетании с системой ситуационной осведомленности сделали поле боя полностью прозрачным. Все это открыло неограниченные возможности для нанесения высокоточных ударов на тактическом уровне", - добавил он.

Экс-главнокомандующий ВСУ также отметил, что классические наступательные операции стали менее эффективными, а атаки на логистические маршруты - привычным явлением.

Залужный определил основные направления, требующие пересмотра:

  • Беспилотные и цифровые технологии - для поражения и наблюдения;

  • Модернизация авиации для возможностей ведения разведки и атак на различные расстояния;

  • Морские дроны, изменяющие морское пространство, требуют пересмотра применения больших кораблей;

  • Бронетехника стала уязвимой к дронам, поэтому ее применение требует изменений.

"Это не просто технологии. Все это требует полного переосмысления форм и способов применения. Как следствие - переработки военной доктрины. В свою очередь, это приведет к пересмотру принципов организации Вооруженных сил и, наконец, оборонного планирования", - заявил Залужный.

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Автор: 

беспилотник (3610) Европа (1858) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+3
Ага. Коли я років 10-ть тому на декількох сайтах написав, що наступна війна - буде війна безпілотників, народ сміявся і накуй посилав. Треба було зберегти посилання, щоб зараз я посміявся. Хоч і не до сміху під час війни.
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28.04.2025 14:34
+3
Яйцерєзніков не підпорядковувався Залужному як і він йому.
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28.04.2025 14:41
+3
Все правильно розказав.Касапи також не відстають у використанні дронів, особливо на "курську"- рубіконів.
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28.04.2025 14:46
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Яйцерєзніков не підпорядковувався Залужному як і він йому.
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28.04.2025 14:41 Ответить
Ага. Коли я років 10-ть тому на декількох сайтах написав, що наступна війна - буде війна безпілотників, народ сміявся і накуй посилав. Треба було зберегти посилання, щоб зараз я посміявся. Хоч і не до сміху під час війни.
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28.04.2025 14:34 Ответить
Масштабувався - за Європу переживає
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28.04.2025 14:39 Ответить
В мене зникла вся повага до Залужного після того як він "списався". ТИ СЛУЖИШ НАРОДУ УКРАЇНИ а не криворізькому клоуну. Якщо тебе змушували так зробити - скажи це! Типу не хотів розбрат? - а так краще коли ми втратили за рік більше чим за 2?
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28.04.2025 14:41 Ответить
Доля Червінського грозила
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28.04.2025 14:47 Ответить
Його друзів генералів вже посадили, натякаючи щоб багато не говорив.
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28.04.2025 14:52 Ответить
Ну по людськи його зрозуміти можна: у нього така посада була, яка вже межує з політикою. Плюс, як я вважаю, люди такого рівня не зовсім самі собі належать. А є ще родина тощо. Тут просто не треба ні з кого ліпити ікону от і все. Він не поганий і не ідеальний - він просто генерал, який під час війни зробив свою роботу
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28.04.2025 15:26 Ответить
Все правильно розказав.Касапи також не відстають у використанні дронів, особливо на "курську"- рубіконів.
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28.04.2025 14:46 Ответить
Залужний оптимістично відгукується про Європу. Дійсно, без США та Європи України вже не було б. Бо наш "шляхобудівельник" планував шашлики, а не військові доктрини. Проте Європа вже три роки намагається відкупитись від України "перестарілими" технологіями. Та ще й з запізненням на рік або два. Як не в утіль, так в Україну. І навіть не соромно. ГАРНА ГОСПОДАРКА ГОСТЯМ позавчорашній борщ не наллє. Щоб не осоромитись. ПАРТНЕРСТВО - це рівність. Немає бути рівніших чи перекошених.
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28.04.2025 14:49 Ответить
Залужного в президенти
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28.04.2025 15:38 Ответить
Класична авфіація і артилерія все одно є і нікуди не поділася.
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28.04.2025 15:41 Ответить
 
 