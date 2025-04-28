Европа должна пересмотреть военную доктрину из-за развития беспилотных технологий, - Залужный
Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страны Европы должны пересмотреть свою военную доктрину в условиях быстрого развития технологий, в частности беспилотников различных типов.
Об этом он сообщил во время своего выступления на Форуме оборонных технологий Украина - Великобритания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"УП".
Залужный подчеркнул, что глобальная система безопасности уже требует изменений в подходах к обороне. "Природа военной силы уже изменилась. Это понимают в Китае, России и Украине, но в других странах - еще нет", - отметил он.
Залужный отметил, что война России против Украины радикально изменила характер ведения боевых действий. "Разведывательные, ударные и артиллерийские беспилотники в сочетании с системой ситуационной осведомленности сделали поле боя полностью прозрачным. Все это открыло неограниченные возможности для нанесения высокоточных ударов на тактическом уровне", - добавил он.
Экс-главнокомандующий ВСУ также отметил, что классические наступательные операции стали менее эффективными, а атаки на логистические маршруты - привычным явлением.
Залужный определил основные направления, требующие пересмотра:
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Беспилотные и цифровые технологии - для поражения и наблюдения;
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Модернизация авиации для возможностей ведения разведки и атак на различные расстояния;
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Морские дроны, изменяющие морское пространство, требуют пересмотра применения больших кораблей;
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Бронетехника стала уязвимой к дронам, поэтому ее применение требует изменений.
"Это не просто технологии. Все это требует полного переосмысления форм и способов применения. Как следствие - переработки военной доктрины. В свою очередь, это приведет к пересмотру принципов организации Вооруженных сил и, наконец, оборонного планирования", - заявил Залужный.
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