УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12768 відвідувачів онлайн
Новини Безпілотні технології
1 067 16

Європа повинна переглянути військову доктрину через розвиток безпілотних технологій, - Залужний

валерій,залужний

Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що країни Європи мають переглянути свою військову доктрину в умовах швидкого розвитку технологій, зокрема безпілотників різних типів.

Про це він повідомив під час свого виступу на Форумі оборонних технологій Україна - Велика Британія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Залужний підкреслив, що глобальна система безпеки вже вимагає змін у підходах до оборони. "Природа військової сили вже змінилася. Це розуміють у Китаї, Росії та Україні, але в інших країнах - ще ні", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний про штаб у Вісбадені: Став секретною зброєю України у війні з РФ

Залужний наголосив, що війна Росії проти України радикально змінила характер ведення бойових дій. "Розвідувальні, ударні та артилерійські безпілотники в поєднанні з системою ситуаційної обізнаності зробили поле бою повністю прозорим. Все це відкрило необмежені можливості для нанесення високоточних ударів на тактичному рівні", - додав він.

Ексголовнокомандувач ЗСУ також зазначив, що класичні наступальні операції стали менш ефективними, а атаки на логістичні маршрути - звичним явищем.

Залужний визначив основні напрямки, що потребують перегляду:

  • Безпілотні та цифрові технології - для ураження та спостереження;

  • Модернізація авіації для можливостей ведення розвідки та атак на різні відстані;

  • Морські дрони, що змінюють морський простір, вимагають перегляду застосування великих кораблів;

  • Бронетехніка стала вразливою до дронів, тому її застосування потребує змін.

"Це не просто технології. Усе це потребує повного переосмислення форм і способів застосування. Як наслідок - перероблення воєнної доктрини. Своєю чергою, це призведе до перегляду принципів організації Збройних сил і, зрештою, оборонного планування", - заявив Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про контрнаступ у 2023 році: Бажання "великої перемоги" - тому що війною керують політики, а не військові

Автор: 

безпілотник (4174) Європа (1817) Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Ага. Коли я років 10-ть тому на декількох сайтах написав, що наступна війна - буде війна безпілотників, народ сміявся і накуй посилав. Треба було зберегти посилання, щоб зараз я посміявся. Хоч і не до сміху під час війни.
показати весь коментар
28.04.2025 14:34
+3
Яйцерєзніков не підпорядковувався Залужному як і він йому.
показати весь коментар
28.04.2025 14:41
+3
Все правильно розказав.Касапи також не відстають у використанні дронів, особливо на "курську"- рубіконів.
показати весь коментар
28.04.2025 14:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яйцерєзніков не підпорядковувався Залужному як і він йому.
показати весь коментар
28.04.2025 14:41 Відповісти
Ага. Коли я років 10-ть тому на декількох сайтах написав, що наступна війна - буде війна безпілотників, народ сміявся і накуй посилав. Треба було зберегти посилання, щоб зараз я посміявся. Хоч і не до сміху під час війни.
показати весь коментар
28.04.2025 14:34 Відповісти
Масштабувався - за Європу переживає
показати весь коментар
28.04.2025 14:39 Відповісти
В мене зникла вся повага до Залужного після того як він "списався". ТИ СЛУЖИШ НАРОДУ УКРАЇНИ а не криворізькому клоуну. Якщо тебе змушували так зробити - скажи це! Типу не хотів розбрат? - а так краще коли ми втратили за рік більше чим за 2?
показати весь коментар
28.04.2025 14:41 Відповісти
Доля Червінського грозила
показати весь коментар
28.04.2025 14:47 Відповісти
Його друзів генералів вже посадили, натякаючи щоб багато не говорив.
показати весь коментар
28.04.2025 14:52 Відповісти
Ну по людськи його зрозуміти можна: у нього така посада була, яка вже межує з політикою. Плюс, як я вважаю, люди такого рівня не зовсім самі собі належать. А є ще родина тощо. Тут просто не треба ні з кого ліпити ікону от і все. Він не поганий і не ідеальний - він просто генерал, який під час війни зробив свою роботу
показати весь коментар
28.04.2025 15:26 Відповісти
Все правильно розказав.Касапи також не відстають у використанні дронів, особливо на "курську"- рубіконів.
показати весь коментар
28.04.2025 14:46 Відповісти
Залужний оптимістично відгукується про Європу. Дійсно, без США та Європи України вже не було б. Бо наш "шляхобудівельник" планував шашлики, а не військові доктрини. Проте Європа вже три роки намагається відкупитись від України "перестарілими" технологіями. Та ще й з запізненням на рік або два. Як не в утіль, так в Україну. І навіть не соромно. ГАРНА ГОСПОДАРКА ГОСТЯМ позавчорашній борщ не наллє. Щоб не осоромитись. ПАРТНЕРСТВО - це рівність. Немає бути рівніших чи перекошених.
показати весь коментар
28.04.2025 14:49 Відповісти
Залужного в президенти
показати весь коментар
28.04.2025 15:38 Відповісти
він же не придатний і дуже хворий
показати весь коментар
28.04.2025 15:52 Відповісти
Класична авфіація і артилерія все одно є і нікуди не поділася.
показати весь коментар
28.04.2025 15:41 Відповісти
 
 