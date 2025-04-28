Європа повинна переглянути військову доктрину через розвиток безпілотних технологій, - Залужний
Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що країни Європи мають переглянути свою військову доктрину в умовах швидкого розвитку технологій, зокрема безпілотників різних типів.
Про це він повідомив під час свого виступу на Форумі оборонних технологій Україна - Велика Британія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Залужний підкреслив, що глобальна система безпеки вже вимагає змін у підходах до оборони. "Природа військової сили вже змінилася. Це розуміють у Китаї, Росії та Україні, але в інших країнах - ще ні", - зазначив він.
Залужний наголосив, що війна Росії проти України радикально змінила характер ведення бойових дій. "Розвідувальні, ударні та артилерійські безпілотники в поєднанні з системою ситуаційної обізнаності зробили поле бою повністю прозорим. Все це відкрило необмежені можливості для нанесення високоточних ударів на тактичному рівні", - додав він.
Ексголовнокомандувач ЗСУ також зазначив, що класичні наступальні операції стали менш ефективними, а атаки на логістичні маршрути - звичним явищем.
Залужний визначив основні напрямки, що потребують перегляду:
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Безпілотні та цифрові технології - для ураження та спостереження;
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Модернізація авіації для можливостей ведення розвідки та атак на різні відстані;
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Морські дрони, що змінюють морський простір, вимагають перегляду застосування великих кораблів;
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Бронетехніка стала вразливою до дронів, тому її застосування потребує змін.
"Це не просто технології. Усе це потребує повного переосмислення форм і способів застосування. Як наслідок - перероблення воєнної доктрини. Своєю чергою, це призведе до перегляду принципів організації Збройних сил і, зрештою, оборонного планування", - заявив Залужний.
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