Бутусов про контрнаступ у 2023 році: Бажання "великої перемоги" - тому що війною керують політики, а не військові
Зі статті The New York Times "Партнерство: Таємна історія війни в Україні" складається враження, що контрнаступ України в 2023 році це політичне бажання президента України Володимира Зеленського, яке було здійснено без прорахунку сил та засобів.
Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у ефірі Radio NV.
"В статті розбирається виключно ситуація, що треба було нібито кудись наступати. Але насправді цей опис, який там є щодо контрнаступу він знову ж таки показує, що в українського керівництва постійно змінювались цілі і завдання. Насправді велике питання чи були сили для якихось глибоких наступальних операцій. І американці самі не знають чи треба було Україні взагалі наступати", - зазначив він.
Головний редактор Цензор.НЕТ припустив, що Валерій Залужний та Олександр Сирський могли боятись втратити свої посади, якщо не проведуть велику наступальну операцію: "У нас у 2023 році було два великих контрнаступи: на Запорізькому напрямку і був великий наступ під Бахмутом. Була ціль оточити і взяти Бахмут. Цією операцією керував генерал Сирський, туди також пішла половина українських ресурсів. Так от питання в тому, що насправді, те що в статті написано, а чи треба було взагалі робити ці наступи і Залужному, і Сирському на своїх ділянках фронту і чи не було це таким побоюванням, що якщо вони не будуть наступати, то когось з них знімуть з посади. І це якраз питання, яке виникає після цієї статті чи треба було взагалі наступати. Чи ці сили, які були зосередженні із необстріляних, ненавчених ще бригад, які тільки но отримували західну техніку, чи варто було їх кидати в наступ? Чи, можливо, варто було посилити оборону і не ставити такі широкі цілі і завдання. Бо після статті виникає враження, що генерали просто виконували інформаційно-політичне завдання Зеленського створити якісь великі наступальні операції без прорахунку сил та засобів".
Бутусов вважає, що така ситуація склалась тому, що і Сирський, і Залужний діяли "не виходячи з певної логіки ситуації, а на вимогу Офісу Президента". Тоді як ситуація на фронті в той момент була вкрай важкою.
"В травні (2023 року - Ред.) ми остаточно втратили Бахмут. І, сформувавши два ударні угрупування, не посилили оборону Бахмута, Авдіївки. Натомість ми накопичували сили для наступу і пішли з політичним завданням отримання "великої перемоги". А насправді сил для цієї великої перемоги не було. В Україні є бажання "великої перемоги" одразу, тому що війною керують політики, а не військові. І ще спеціально Офіс Президента сварить військових між собою, створює штучний конфлікт, фактично, розриває структуру єдиного командування в армії і розділяє війська на дві окремі вертикалі - вертикаль Залужного і вертикаль Сирського", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.
Читайте переклад статті The New York Times за посиланням.
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Вам всім в методички вписали слова " щось тут слизько"?
Це під вашим Напольоном " слизько".
Це Зеленьський і більш ніхто наполягав на " будєм бамбіть". І Генштаб і Головком , як і всі військові були прооти авантюри на Запоріжжі.
Але Нєдонапольону дуже хотілося в " войнушку пограти", всі тролі подляка аж захлиналися в екстазі " контрнаступ, контрнаступ..."
Тепер вас вкинули, Хвоста Зеленьському заносити.
Про це я писав ,ще у вересні минулого року... За що був закиданий лайном наших патріотів ,які були у захваті від переможного геніального захоплення десяти сіл на Курщині ,які не мали жодного стратегічного значення ...
Якраз прямо протилежні. Курська опереція в цілому була успішна, малими силами вдалося просунутися так глибоко, як навіть і не розраховували. Відтягнули російські резерви, понабирали масу полонених.
Так, ця операція не мала СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ, але оперативних- повно.
І голове, якби втримали, вдалося б розторговувати т4ррриторію на терри торію
Але не втримали, через реальні військові прорахунки, втратили логістку,,. А жаль. Зараз бклио би чим торгувати..
чому наступ був бездарний - тому що його проводили люди які вчилися воювати як сильна а не як слабка сторона.
слабка сторона воює 1до 10 а наші воювали 1 до 2 а коли дуркували то і взагалі 1 до 1.
і це мовчимо про полонених.
щоб слабкому виграти в сильного треба сідати в іноваційну оборону, купувати іноваційні ідеї і чекати поки ворог сточить свою армію в нуль.
а потім пружина розпрямляється.
Вони зараз грають з росіянами у одній команді, змушуючи Україну під будь яким приводом капітулювати, навіщо боротися, як що не можеш виграти...
Вони у цих статейках виправдовуються перед світом за свою нікчемність, неспроможність будь як вплинути на *****, і не треба з нашого боку їх підтримувати
Руки виламують, заморожують поставки зброї, припиняють надання розвідданних, погрожують вимкнути Старлінк. І усе це в рамках ВЖЕ віділеної за часів Байдена допомоги.
Про нові постачання взагалі мова не йде. Нав'язують неіснуючий борг у 350 мільярди.
Роздупляйся, або пельку заткни
А хто виготовив сто тисяч бракованих мін? І врешті хто людям брехав, що нападу не буде і кликав всіх на шашлики?
у- старих реакторів на АЕС. Знову великими кроками шагає по Україні "Велике крадівництво"...А Боневтік Брехливий, крім того, що дає можливість кацапам кожного дня рухатися, захоплюючи нові терииторії, бо не побудував фнженерні споруди, а мільярди на це розікрав, та ще і віддає всі наші надра за свої борги і бикування в США.
Я тебе нікуди посилати не буду, бо ти вже там
а ну і ******* курка безугла яка приїхала до свого коріша, який тепер невєбенним правдорубом на ютубі виступає, та фоточки з геолокацією 47 бригади робила.
але винні звісно погані американці, які не навчили за місяць керувати ф-16, та не передали авіаносець...
Керувати мають найкращі (і не лише війною). Але, на жаль, в нас дуже часто це не так.
Про ніяку перевагу 3 до 1 для успішної наступальної операції там і не йшлось...
Авіації взагалі не було, орки постійно скидали Каби, навіть гелікоптери приміняли для ударів по деяких колонах, тобто ПЗРК також не вистачало...
І результат очевидний... Просто це все відбувається через те, що ніхто не несе ніякої відповідальності...
солдату, а країні?І де той пікет що проти, того рішення, хоч одиночний, з 30 мільйонів ?Значить усім все подобається
і всі готові гинути тисячами під керівництвом тупого зєрмака .
2. Зачем было останавливаться, а не идти до конца и не идти на Крым. Ведь если бы пошли на Крым, то освободив его, оккупанты убежали бы и с остальных территорий.
3. Почему до сих пор Мелитополь находится у врага? Это что такое? Город находится на прямой, его легко освободить, но трудно удерживать. Но возможно. Вместо курска, можно было бы наступать туда - там уже слаживается обыденная жизнь под управлением путлера. Можно было бы ловить всех этих переселенцев и судить их за то, что приехали жить в чужой город без спросу Украины.
4. Украина независимое государство. Мы не можем никому отдавать свои ресурсы, тем более такому ненасытному монстру, как сша, который забирал со своих колоний всё, полностью обескровливая их. Нельзя действовать вопреки истории, только лишь по зову клоунского эго.
5. Почему Украина не ищет решение своих вопросов среди свои самых больших друзей - Японии, Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Канады? Непонятно. Это не тот уровень дружбы, который здесь необходим, но Украина постоянно отталкивает своих друзей от себя. На трампа ставку нельзя делать, это куражный банкрот, управляемый беньямином нетаньяху. Вот что скажет израиль, то он и будет делать. Как вообще с такими можно связываться и тем более подписывать договоры? Это убийцы, такие же как и путлер и захватчики чужих земель.