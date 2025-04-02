Бутусов про контрнаступ у 2023 році: Бажання "великої перемоги" - тому що війною керують політики, а не військові

Зі статті The New York Times "Партнерство: Таємна історія війни в Україні" складається враження, що контрнаступ України в 2023 році це політичне бажання президента України Володимира Зеленського, яке було здійснено без прорахунку сил та засобів.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у ефірі Radio NV.

"В статті розбирається виключно ситуація, що треба було нібито кудись наступати. Але насправді цей опис, який там є щодо контрнаступу він знову ж таки показує, що в українського керівництва постійно змінювались цілі і завдання. Насправді велике питання чи були сили для якихось глибоких наступальних операцій. І американці самі не знають чи треба було Україні взагалі наступати", - зазначив він.

Головний редактор Цензор.НЕТ припустив, що Валерій Залужний та Олександр Сирський могли боятись втратити свої посади, якщо не проведуть велику наступальну операцію: "У нас у 2023 році було два великих контрнаступи: на Запорізькому напрямку і був великий наступ під Бахмутом. Була ціль оточити і взяти Бахмут. Цією операцією керував генерал Сирський, туди також пішла половина українських ресурсів. Так от питання в тому, що насправді, те що в статті написано, а чи треба було взагалі робити ці наступи і Залужному, і Сирському на своїх ділянках фронту і чи не було це таким побоюванням, що якщо вони не будуть наступати, то когось з них знімуть з посади. І це якраз питання, яке виникає після цієї статті чи треба було взагалі наступати. Чи ці сили, які були зосередженні із необстріляних, ненавчених ще бригад, які тільки но отримували західну техніку, чи варто було їх кидати в наступ? Чи, можливо, варто було посилити оборону і не ставити такі широкі цілі і завдання. Бо після статті виникає враження, що генерали просто виконували інформаційно-політичне завдання Зеленського створити якісь великі наступальні операції без прорахунку сил та засобів".

Читайте: Зі статті New York Times випливає, що в України відсутня військова стратегія, - Бутусов

Бутусов вважає, що така ситуація склалась тому, що і Сирський, і Залужний діяли "не виходячи з певної логіки ситуації, а на вимогу Офісу Президента". Тоді як ситуація на фронті в той момент була вкрай важкою.

"В травні (2023 року - Ред.) ми остаточно втратили Бахмут. І, сформувавши два ударні угрупування, не посилили оборону Бахмута, Авдіївки. Натомість ми накопичували сили для наступу і пішли з політичним завданням отримання "великої перемоги". А насправді сил для цієї великої перемоги не було. В Україні є бажання "великої перемоги" одразу, тому що війною керують політики, а не військові. І ще спеціально Офіс Президента сварить військових між собою, створює штучний конфлікт, фактично, розриває структуру єдиного командування в армії і розділяє війська на дві окремі вертикалі - вертикаль Залужного і вертикаль Сирського", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелітополь був основою контрнаступу у 2023 році, але Сирський захотів відбити Бахмут, - NYT

Читайте переклад статті The New York Times за посиланням.