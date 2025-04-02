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Новини Контрнаступ України у 2023 році
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Бутусов про контрнаступ у 2023 році: Бажання "великої перемоги" - тому що війною керують політики, а не військові

Юрій Бутусов

Зі статті The New York Times "Партнерство: Таємна історія війни в Україні" складається враження, що контрнаступ України в 2023 році це політичне бажання президента України Володимира Зеленського, яке було здійснено без прорахунку сил та засобів.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у ефірі Radio NV.

"В статті розбирається виключно ситуація, що треба було нібито кудись наступати. Але насправді цей опис, який там є щодо контрнаступу він знову ж таки показує, що в українського керівництва постійно змінювались цілі і завдання. Насправді велике питання чи були сили для якихось глибоких наступальних операцій. І американці самі не знають чи треба було Україні взагалі наступати", - зазначив він.

Головний редактор Цензор.НЕТ припустив, що Валерій Залужний та Олександр Сирський могли боятись втратити свої посади, якщо не проведуть велику наступальну операцію: "У нас у 2023 році було два великих контрнаступи: на Запорізькому напрямку і був великий наступ під Бахмутом. Була ціль оточити і взяти Бахмут. Цією операцією керував генерал Сирський, туди також пішла половина українських ресурсів. Так от питання в тому, що насправді, те що в статті написано, а чи треба було взагалі робити ці наступи і Залужному, і Сирському на своїх ділянках фронту і чи не було це таким побоюванням, що якщо вони не будуть наступати, то когось з них знімуть з посади. І це якраз питання, яке виникає після цієї статті чи треба було взагалі наступати. Чи ці сили, які були зосередженні із необстріляних, ненавчених ще бригад, які тільки но отримували західну техніку, чи варто було їх кидати в наступ? Чи, можливо, варто було посилити оборону і не ставити такі широкі цілі і завдання. Бо після статті виникає враження, що генерали просто виконували інформаційно-політичне завдання Зеленського створити якісь великі наступальні операції без прорахунку сил та засобів".

Читайте: Зі статті New York Times випливає, що в України відсутня військова стратегія, - Бутусов

Бутусов вважає, що така ситуація склалась тому, що і Сирський, і Залужний діяли "не виходячи з певної логіки ситуації, а на вимогу Офісу Президента". Тоді як ситуація на фронті в той момент була вкрай важкою. 

"В травні (2023 року - Ред.) ми остаточно втратили Бахмут. І, сформувавши два ударні угрупування, не посилили оборону Бахмута, Авдіївки. Натомість ми накопичували сили для наступу і пішли з політичним завданням отримання "великої перемоги". А насправді сил для цієї великої перемоги не було.  В Україні є бажання "великої перемоги" одразу, тому що війною керують політики, а не військові. І ще спеціально Офіс Президента сварить військових між собою, створює штучний конфлікт, фактично, розриває структуру єдиного командування в армії і розділяє війська на дві окремі вертикалі - вертикаль Залужного і вертикаль Сирського", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелітополь був основою контрнаступу у 2023 році, але Сирський захотів відбити Бахмут, - NYT

Читайте переклад статті The New York Times за посиланням.

Автор: 

Бутусов Юрій (3584) Залужний Валерій (724) Сирський Олександр (603) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+13
Вовачку два місяці західни партнери питали, чому немає наступу?, бо все запрошене озброєння надане!, але Вовачка казав що ще не готові. Згодою стало зрозуміло, що не готова було лінія Суровікіна. Як її закінчили, то і Вовачка став готовий
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02.04.2025 23:35
+13
Поки Буратіна не курувала військом ми гарно кацапів нищили...
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02.04.2025 23:35
+10
враження, що генерали просто виконували інформаційно-політичне завдання Зеленського створити якісь великі наступальні операції без прорахунку сил та засобів" Джерело: https://censor.net/ua/n3544760

Про це я писав ,ще у вересні минулого року... За що був закиданий лайном наших патріотів ,які були у захваті від переможного геніального захоплення десяти сіл на Курщині ,які не мали жодного стратегічного значення ...
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02.04.2025 23:28
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Це піздєц?Чи ще ні?
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02.04.2025 23:19 Відповісти
А не захід в першу чергу бажав? Щось тут слизько.
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02.04.2025 23:25 Відповісти
Та да, давайте, подляківські, починайте замітати сліди злочинів Напольона Криворізьського, який маючи розумовий розвиток 12- річного підлітка вирішив трошки " погратися у войнушку" за рахунок людських життів і втрат территорій.
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03.04.2025 00:46 Відповісти
Слизька тема. Бо ніби британські військові дуже хотіли щоб українці наступали. Залужний постійно був з ними в конфлікті.
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03.04.2025 05:14 Відповісти
Знову брехні подляка під копірку.
Вам всім в методички вписали слова " щось тут слизько"?
Це під вашим Напольоном " слизько".
Це Зеленьський і більш ніхто наполягав на " будєм бамбіть". І Генштаб і Головком , як і всі військові були прооти авантюри на Запоріжжі.
Але Нєдонапольону дуже хотілося в " войнушку пограти", всі тролі подляка аж захлиналися в екстазі " контрнаступ, контрнаступ..."
Тепер вас вкинули, Хвоста Зеленьському заносити.
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03.04.2025 10:44 Відповісти
враження, що генерали просто виконували інформаційно-політичне завдання Зеленського створити якісь великі наступальні операції без прорахунку сил та засобів" Джерело: https://censor.net/ua/n3544760

Про це я писав ,ще у вересні минулого року... За що був закиданий лайном наших патріотів ,які були у захваті від переможного геніального захоплення десяти сіл на Курщині ,які не мали жодного стратегічного значення ...
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02.04.2025 23:28 Відповісти
До чого тут Курщину ти сбди приплів? Мова за 2023 рік, за Запорізський напрямок і провалену оборону Бахмуту.
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03.04.2025 00:48 Відповісти
Аналогічні події. Дебіли нічому не вчаться.
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03.04.2025 05:15 Відповісти
Із чого ти взяв, що " аналогічні"?
Якраз прямо протилежні. Курська опереція в цілому була успішна, малими силами вдалося просунутися так глибоко, як навіть і не розраховували. Відтягнули російські резерви, понабирали масу полонених.
Так, ця операція не мала СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ, але оперативних- повно.
І голове, якби втримали, вдалося б розторговувати т4ррриторію на терри торію

Але не втримали, через реальні військові прорахунки, втратили логістку,,. А жаль. Зараз бклио би чим торгувати..
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03.04.2025 09:11 Відповісти
наступ був щоб виправдати збирання зброї бо тоді нам взагалі після ковдр нарешті почали давати зброю.
чому наступ був бездарний - тому що його проводили люди які вчилися воювати як сильна а не як слабка сторона.
слабка сторона воює 1до 10 а наші воювали 1 до 2 а коли дуркували то і взагалі 1 до 1.
і це мовчимо про полонених.
щоб слабкому виграти в сильного треба сідати в іноваційну оборону, купувати іноваційні ідеї і чекати поки ворог сточить свою армію в нуль.
а потім пружина розпрямляється.
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02.04.2025 23:30 Відповісти
Американські генерали маніпулюють. Представляють себе такими розумними і як все гарно планували, а винні українці бо їх не послухали. Виправдовуються, бо останнім часом американські ЗМІ стали писати чим обернулась затримка в наданні зброї. А факт такий, що всі українські операції, які тримались в секреті від американських генералів успішні. А які обговорювались з американцями всі провальні. Той же крейсер москва вдалось потопити завдяки тому, що американці про це не знали.
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02.04.2025 23:34 Відповісти
Продавали ,суки, Пуйлу банально за гроші.
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03.04.2025 03:02 Відповісти
Американці попереджували з самого початку, що без авіації, такі справи не робляться. Про крейсер, це маячня
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03.04.2025 07:18 Відповісти
Вовачку два місяці західни партнери питали, чому немає наступу?, бо все запрошене озброєння надане!, але Вовачка казав що ще не готові. Згодою стало зрозуміло, що не готова було лінія Суровікіна. Як її закінчили, то і Вовачка став готовий
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02.04.2025 23:35 Відповісти
Поки Буратіна не курувала військом ми гарно кацапів нищили...
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02.04.2025 23:35 Відповісти
Це перші місяці
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02.04.2025 23:37 Відповісти
Американці зараз усе паплюжуть, вказуючі на нездатність України захистити себе від російської навали. Скільки нам ті "фахівці" давали у 2022 році 5 днів?
Вони зараз грають з росіянами у одній команді, змушуючи Україну під будь яким приводом капітулювати, навіщо боротися, як що не можеш виграти...

Вони у цих статейках виправдовуються перед світом за свою нікчемність, неспроможність будь як вплинути на *****, і не треба з нашого боку їх підтримувати
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02.04.2025 23:39 Відповісти
Ти знову маячню пишешь? Ти на завданні чі дурень? У твоєому спітчі брехня та маніпулювання,або ретрансляція, бо це нас підримують, а не ми і без їх підтримки ворогу буде краще! Тому твої пісюльки, що нам не треба їх підтримувати- на користь ворогу!
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02.04.2025 23:47 Відповісти
Тебе після нового року у мішкові тримають, не бачиш що Трамп зі своєю командою робить?
Руки виламують, заморожують поставки зброї, припиняють надання розвідданних, погрожують вимкнути Старлінк. І усе це в рамках ВЖЕ віділеної за часів Байдена допомоги.
Про нові постачання взагалі мова не йде. Нав'язують неіснуючий борг у 350 мільярди.

Роздупляйся, або пельку заткни
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02.04.2025 23:58 Відповісти
А що Трамп зі своєю командою робить? Я звичайно не підтриммую дії Трампа, але Ви побачили неправильні дії Трампа і мовчите за ганебні дії Боневтіка? Так Трамп сказав точно так, як це говорив у 2019 році Зеленський: "перестать стрелять" і "посмотреть в гала пуйла і там увідєть мір". Трамп руки виламує? Так він не наш президент, за нього хай червоніють американці. А Боневтік не виламував руки ЗСУ у 2019 році? Хто заморозив ракетні програми і відвів наші війська із укріплень Трамп? Хто розмінував наші мінні поля біля Чонгару і акваторію Азовського моря, Трамп? А хто скоротив на 40 тисяч армію? Хто розформував танкову частину, яка прикривала Київ? Хто відвів бригаду нацгвардії з Гостомеля? Хто не дав команду відігнати "Мрію" в Лейпціг? Хто здав Маріуполь і дав ворогу вбити за 100 тисяч громадян, а 3 тисячі здати в полон на каторгу в вбивства???
А хто виготовив сто тисяч бракованих мін? І врешті хто людям брехав, що нападу не буде і кликав всіх на шашлики?
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03.04.2025 00:15 Відповісти
Ти застряг у 2019 році? Прокинься, вже 2025 на дворі.
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03.04.2025 00:30 Відповісти
А , якщо тут памятаю, а там не памятою, то таки так. А те, що сьогоднішніх подій просто не було б, якби якесь зєльоне притрушене не робило всієї тієї хєрні в 2019-2022 зрозуміти віра не дозволяє?
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03.04.2025 05:47 Відповісти
Ні, то Ви десь зхастрягли на шмарафоні. То сьогоднішні події - то є наслідки дій у 2019 році. Як не було українських ракет у 2022 році, так їх немає і в 2025 року, тільки обіцянки - цяцянки, посадка генералів та бусифікація. Деморалізовано суспільствіо і мобілізація. Непогано йдуть справи тільки на витраті державного бюджету на утримання судово-прокурорсько-поліцейських структур і офісу президента, які мають захищати дупу Найвєлічайшого та на закупку кацапського мотлоха
у- старих реакторів на АЕС. Знову великими кроками шагає по Україні "Велике крадівництво"...А Боневтік Брехливий, крім того, що дає можливість кацапам кожного дня рухатися, захоплюючи нові терииторії, бо не побудував фнженерні споруди, а мільярди на це розікрав, та ще і віддає всі наші надра за свої борги і бикування в США.
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03.04.2025 07:13 Відповісти
Чурка, не тобі тут керувати кому і що! Трамп звісно паскуда, але військова допомога йде! То що ти ту своїв висером домагаєшся, припинення військової підтримки нам? Трам вас зелених ненаведить і по ділу!, на жаль інші українці від вас страдають
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03.04.2025 00:18 Відповісти
Я вас зрозумів, чим гірше тим ліпше
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03.04.2025 00:27 Відповісти
Розуміти це не для тебе. Йди лобом челобітну відбивати
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03.04.2025 00:45 Відповісти
Розумнішого нічого не зміг вигадати?
Я тебе нікуди посилати не буду, бо ти вже там
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03.04.2025 00:49 Відповісти
піар операція сирка-оп відбити у кацапів фортецю Бахмут все похерила.
а ну і ******* курка безугла яка приїхала до свого коріша, який тепер невєбенним правдорубом на ютубі виступає, та фоточки з геолокацією 47 бригади робила.
але винні звісно погані американці, які не навчили за місяць керувати ф-16, та не передали авіаносець...
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02.04.2025 23:45 Відповісти
А що військові не знали, що неодноразовий ухилянт зеленський нічого не тямить у військовій справі?
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02.04.2025 23:46 Відповісти
Хм..а хіба військові не повинні виконувати накази верховного головнокомандувача?А звідки верховний взявся?Правильно,його нарід України обрав
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02.04.2025 23:52 Відповісти
Жоден з військових не відмовився виконувати дебільні накази. Робіть висновки про морально-психологічний стан командування ЗСУ.
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03.04.2025 05:50 Відповісти
Заради справедливості, варто зазначити, що винні не лише політики, що полізли малювати стрілочки на мапах. Винні і деякі, наголошую - деякі військові, котрі маючи солідний досвід відправки солдат на будівництво дач, та військову освіту в сфері марширування плацом, теж почали керувати військовими операціями.
Керувати мають найкращі (і не лише війною). Але, на жаль, в нас дуже часто це не так.
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02.04.2025 23:46 Відповісти
Постійно не так. Якби просто часто, то ще б було б пів-біди
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03.04.2025 05:51 Відповісти
Мелитополь, Бахмут, на Марсе высадимся. А на деле даже фронт остановить не в состоянии. Каждый месяц, медленно, но постоянно враг отгрызает все новые и новые куски нашей земли. И никто в военно-политическом руководстве не в силах это остановить. Господину Бутусову респект.
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02.04.2025 23:47 Відповісти
ніякий український наступ не входив до планів американців, а хто платить той звісно й замовляє музику...
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02.04.2025 23:48 Відповісти
Подоляк,то ти?
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02.04.2025 23:53 Відповісти
Сколько меня банили в свое время на цензоре когда писал что люди просто гибнут из-за глупых затей. Но тогда это было не патриотично, даже на цензоре, который как будто оппозиция. Чего удивительного, если все были готовы верить во все что делают эти бездари.
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02.04.2025 23:54 Відповісти
"Фортеця Бахмут"...
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02.04.2025 23:57 Відповісти
Скільки вже горя і біди наробив Боневтік Брехливий і його антимайданна команда. українцям. Бажання, вхопити славу Великого Наполеона, Боневтік спалив половину українських ресурсів, більше половини західної техніки і тисячі життів найкращих українців. Воно звикло залякуванням, що зніме з посади і посадить в тюрму. добиватися своїх хотєлок, виключно своїх, а не на користь держави. А не пора вже йому йти геть і дати можливість Україні захищатися?
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03.04.2025 00:01 Відповісти
Наступ на Токмак був нереалістичний, там ешелонована оборона з мінними полями, бригади часто складались з бійців без бойового досвіду, засобів розмінування, реб, дронів, снарядів щоб подавити орківську артилерію не вистачало. Тобто наступали без нормальної артпідготовки...

Про ніяку перевагу 3 до 1 для успішної наступальної операції там і не йшлось...

Авіації взагалі не було, орки постійно скидали Каби, навіть гелікоптери приміняли для ударів по деяких колонах, тобто ПЗРК також не вистачало...

І результат очевидний... Просто це все відбувається через те, що ніхто не несе ніякої відповідальності...
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03.04.2025 00:05 Відповісти
Захід з трильйоним бюджетом на оборону має жахливі перекоси в пользу авіації і флоту, все решта деградовано, а найбільше деградовані мобільні ППО як клас озброєнь цього і не вистачило найбільше.
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03.04.2025 00:28 Відповісти
Так і не було по суті ніякого масштабного контрнаступу. Попробували кілька днів невеликими силами на міць їхні лінії оборони, понесли трохи втрат і наступ, як такий завершився
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03.04.2025 00:43 Відповісти
якби ЗЕлену падаль прибрали з посади ще в 2022 то вже б викинули кацапів з України, принаймні на кордони початку 2022 року, але тоді всі, як зачаровані мичали "не на часі", тепер маємо просраний час, втрачених чудових хлопців та дівчат, техніку та катастрофічну ситуацію, а при владі ********* клоуна наркомана, який все підім"яв під себе та робить з держави бєларусь.
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03.04.2025 01:09 Відповісти
Прочитавши статтю, зрозумів що сирський гівнюк великого розлива, і обісрався він конкретно, не кажучи скільки по його прихотям загинуло наших військових!!! Це погано коли він відмовлявся виконувати накази Заслуженого, і за захистом біг до зЄлєпукіна!!! Я не згоден що Заслужений боявся втратити посаду, як каже Бутусов, бо в статті нічого такого не було, а от сирський це явно підлобузник, і тепер ясно хто провалив контрнаступ в 23 році!!! Як завжди де вилазе гівно там зЄлєпукін і ко!!!
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03.04.2025 01:12 Відповісти
байден вимагав наступу - ми все дали, проплатили, де результат?, - кричали в нього
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03.04.2025 01:27 Відповісти
Ну непосредственно тогда приказ отдавал командующий.. Залужный..) Он за это Героя получил..)))
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03.04.2025 01:38 Відповісти
Хоч хто небудь зробив би таку статістіку - які змі, у 19 році рвали сраку за обрання зеленского та лили бруд та брехню(ну, там тіпа - бвив та з'їв свого брата) на оппонента.
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03.04.2025 02:41 Відповісти
В нас державний устрій такий що війною керують клоун з ларьочніком і їхні корєша і тьолки пришмаляні, тому й такий результат. Що пропонує Бутусов , Заоужний повинен був зробити військовий переворот , діяти самостійно , як нова гілка влади ігноруючи розпорядження ставки - це і тому подібне схоже на лепетання дитини.Тим більше завжди знайдеться свій ручний бобік Сирський, Драпатий,Буданов.Ну , вишвирнули Залужного ,Шапталу і їх штаб, що комусь за цей рік легше стало?Хоч одному
солдату, а країні?І де той пікет що проти, того рішення, хоч одиночний, з 30 мільйонів ?Значить усім все подобається
і всі готові гинути тисячами під керівництвом тупого зєрмака .
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03.04.2025 06:24 Відповісти
Що значить "...чи треба було взагалі наступати......"? Якщо 98 % дурників, наслухавшись власної же пропаганди вірили, що вони когось там перемагають і ось-ось все переможуть.
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03.04.2025 06:28 Відповісти
1. Зачем надо было трубить со всех сми, что будет контрнаступление, а не делать это неожиданно?
2. Зачем было останавливаться, а не идти до конца и не идти на Крым. Ведь если бы пошли на Крым, то освободив его, оккупанты убежали бы и с остальных территорий.
3. Почему до сих пор Мелитополь находится у врага? Это что такое? Город находится на прямой, его легко освободить, но трудно удерживать. Но возможно. Вместо курска, можно было бы наступать туда - там уже слаживается обыденная жизнь под управлением путлера. Можно было бы ловить всех этих переселенцев и судить их за то, что приехали жить в чужой город без спросу Украины.
4. Украина независимое государство. Мы не можем никому отдавать свои ресурсы, тем более такому ненасытному монстру, как сша, который забирал со своих колоний всё, полностью обескровливая их. Нельзя действовать вопреки истории, только лишь по зову клоунского эго.
5. Почему Украина не ищет решение своих вопросов среди свои самых больших друзей - Японии, Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Канады? Непонятно. Это не тот уровень дружбы, который здесь необходим, но Украина постоянно отталкивает своих друзей от себя. На трампа ставку нельзя делать, это куражный банкрот, управляемый беньямином нетаньяху. Вот что скажет израиль, то он и будет делать. Как вообще с такими можно связываться и тем более подписывать договоры? Это убийцы, такие же как и путлер и захватчики чужих земель.
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03.04.2025 06:52 Відповісти
По карлу мирлу...Війна це продовження політики насильницьким шляхом.....От же які політики, така й війна
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03.04.2025 07:31 Відповісти
На тлі перемог 2022-го ішак вирішив присвоїти всі лаври собі, закріпивши контрнаступом 2023 -г під його особистим "потужим керівництвом" з метою проведення у 2024-у виборів та посісти трон, як "вєлічайшій" полководець **********, забувши, що "рождйонний ползать лєтать нє можєт". Нари "вєлічайшєво"!
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03.04.2025 07:45 Відповісти
Та Ви, що, пане Бутусов, серйозно? Я про цей "диво-контрнаступ" ще в 2023 писав на ЦЕНЗОРНЕТ. По нашим тилам "журналісти" і журнашлюхи табунами нишпорили, "висвітлювали підготовку до контрнаступу" і тому бригади на марші подрапляли під обстріли. А ще "контрнаступ" був потрібний щоб Зеленський на саміті НАТО виглядав таким собі Наполеоном, як мінімум. Розпочали наступ, а Залужний ще не прчитав книгу про подолання глибокоешалонованої оборони 1942 року видання, для Залужного стало сюрпризом сплошні міні поля, а розплатився простий Солдат.
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03.04.2025 08:27 Відповісти
"...я "наказав підлеглим знайти книгу, якось побачив ще студентом військової академії". Її назва була "Прорив укріпленої смуги", її опублікував у 1941 році радянський генерал-майор П. С. Смирнов, який аналізував бої Першої світової війни.", а до наступу прочитати цю книгу часу не вистачило?
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03.04.2025 09:01 Відповісти
 
 