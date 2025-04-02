Зі статті New York Times випливає, що в України відсутня військова стратегія, - Бутусов
Будь-які військові стратегічні рішення в Україні перебувають під впливом інформаційних та політичних реалій.
Так прокоментував статтю The New York Times "Партнерство: Таємна історія війни в Україні" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі Radio NV.
"Згідно зі статею The New York Times американське військове керівництво констатує, що в Україні відсутня військова стратегія. А будь-які стратегічні рішення постійно змінюються і приймаються під впливом інформаційних та політичних ситуацій, що інформаційний вплив або політичні рішення Верховного Головнокомандувача Зеленського можуть в останній момент змінювати будь-які пани військового керівництва", - зазначив Бутусов.
Він додав, що американські генерали у статті відмітили відсутність стратегії та відсутність єдиного центру управління війною.
"В статті констатуються очевидні для нас речі, що в Україні у військовому командуванні постійно є якісь протиріччя та конфлікти. Зокрема, в статті описуються проблеми протистояння двох центрів управління - Сирського і Залужного. І описується, що постійно втручається сам Зеленський зі своїм баченням як треба вести війну. І американці вважають це проблемою реалізації єдиної стратегії, єдиного бачення", - наголосив Бутусов.
Читайте переклад статті The New York Times за посиланням.
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А то у Трампонича <********* офігенна стратегія, - всьому світу показувати факи. )))
Зеклоун прямим текстом вам, дибілам, казав: "в мене немає часу мислити стратегічно"
"Маня, налівай!"
Зате тепер в усьому винен Пентагон. Браво, зелені, браво.
Чи може мова йде про деокупацію Херсону? Ну, ту яку ледь не примусили провести американці?
Ви б самі статтю прочитали.
Але звісно в усьому винен Захід. Одні лише зелені святі.
P.S. Я прекрасно розумію чому звільнився Залужний. Я вважаю що за його керівництва ЗСУ перемагали, а без нього - ні. Але разом з тим, я вважаю за правильне говорити і про його помилки, а не молитись на його ікону, як це робить дехто.
І який же в нього американський досвід? CNN, Reuters Fox,........хоч студентський The Observer?
Американський журналіст, знайшли авторитета, господи прости....
Зате після провалу, на Заході з'явилась думка про безперспективність її надання - не вірите, подивіться скільки Леопардів дали ДО контрнаступу, і скільки ПІСЛЯ.
якби сирський не забрав собі частину військ які мали бути задіяні у наступі то може він би і вдався.
але у нас тоді було 2 армії, 1 армія ОП-Сирка інша залужного, не мої думки а Бутусова...
СталінградБахмут, Залужний лише на якийсь там день помітив, що виявляється Мелітополь і Токмак ще не відбили і так аж до того, що всі забули про Кринки, як і забули сформулювати які ж реально завдання поставлені цією "гарно спланованою" та "неймовірно підготовленою" операцією.
Потім вся стратегія була в прильоті F-16, потім в наданні Таурусів, котрі в кількості 20 штук мають виграти війну. А зараз вся стратегія - а раптом Трамп щось зробить!
Всі ці 3+ роки, ніякого плану немає, є лише реакція на події. Дивно, що всі це ще не зрозуміли.
Та і загалом, це ж не лише проблема війни - все держуправління так влаштоване. 0 планів, 0 прогнозування, 0 підготовки - одна лише метушня і набивання кишень.
Все робилось як боженька дасть
Після звільнення Залужного ЗЄ перетворив бойові дії на серію піар-проєктів. Стратегією тут і не пахне. Тільки ситуативні бажання блазня.
Да і взагалі, де ЗЄ, а де стратегічне мислення?
А Сирський - це "чєго ізволітє". За це його і призначили.
Історія ще раз доводить ,прописні істини . Всі розпіарені курські офензиви та наступи успішні тактично ,але повна стратегічна поразка .
Але чого можна очікувати від циркової шантропи ...
ми воюєм з чорт забирай найбільшою вигрібною ямою у всесвіті , стратегія наша очевидна вижити , Вижити !
Агов , ******* в теплих кріслах з капучіно у руці !
Шашличком !