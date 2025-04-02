Зі статті New York Times випливає, що в України відсутня військова стратегія, - Бутусов

Будь-які військові стратегічні рішення в Україні перебувають під впливом інформаційних та політичних реалій.

Так прокоментував статтю The New York Times "Партнерство: Таємна історія війни в Україні" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі Radio NV.

"Згідно зі статею The New York Times американське військове керівництво констатує, що в Україні відсутня військова стратегія. А будь-які стратегічні рішення постійно змінюються і приймаються під впливом інформаційних та політичних ситуацій, що інформаційний вплив або політичні рішення Верховного Головнокомандувача Зеленського можуть в останній момент змінювати будь-які пани військового керівництва", - зазначив Бутусов.

Він додав, що американські генерали у статті відмітили відсутність стратегії та відсутність єдиного центру управління війною.

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"В статті констатуються очевидні для нас речі, що в Україні у військовому командуванні постійно є якісь протиріччя та конфлікти. Зокрема, в статті описуються проблеми протистояння двох центрів управління - Сирського і Залужного. І описується, що постійно втручається сам Зеленський зі своїм баченням як треба вести війну. І американці вважають це проблемою реалізації єдиної стратегії, єдиного бачення", - наголосив Бутусов.

Читайте переклад статті The New York Times за посиланням.

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