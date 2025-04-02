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Новини В України відсутня військова стратегія
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Зі статті New York Times випливає, що в України відсутня військова стратегія, - Бутусов

Юрій Бутусов

Будь-які військові стратегічні рішення в Україні перебувають під впливом інформаційних та політичних реалій.

Так прокоментував статтю The New York Times "Партнерство: Таємна історія війни в Україні" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі Radio NV.

"Згідно зі статею The New York Times американське військове керівництво констатує, що в Україні відсутня військова стратегія. А будь-які стратегічні рішення постійно змінюються і приймаються під впливом інформаційних та політичних ситуацій, що інформаційний вплив або політичні рішення Верховного Головнокомандувача Зеленського можуть в останній момент змінювати будь-які пани військового керівництва", - зазначив Бутусов.

Він додав, що американські генерали у статті відмітили відсутність стратегії та відсутність єдиного центру управління війною.

Читайте: Мільйони на вітер: новий опорний пункт виявився непридатним для оборони. ВIДЕО

"В статті констатуються очевидні для нас речі, що в Україні у військовому командуванні постійно є якісь протиріччя та конфлікти. Зокрема, в статті описуються проблеми протистояння двох центрів управління - Сирського і Залужного. І описується, що постійно втручається сам Зеленський зі своїм баченням як треба вести війну. І американці вважають це проблемою реалізації єдиної стратегії, єдиного бачення", - наголосив Бутусов.

Читайте переклад статті The New York Times за посиланням.

Дивіться: Де Росія готує новий наступ? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Бутусов Юрій (3584) Залужний Валерій (724) Сирський Олександр (603) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+29
Яка може бути стратегія в цирку?
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02.04.2025 22:35
+22
Главная проблема для Украины- сохранение у власти зелёных агентов }{уйла.
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02.04.2025 22:40
+21
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02.04.2025 22:38
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Яка може бути стратегія в цирку?
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02.04.2025 22:35 Відповісти
Ну судячи з вагнергейті, асфальту, шашликів, здачі півдня та сходу ішаком та активного розкрадання бюджету ним та його суворою - то стратегія є - знищення України та українців!!!
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02.04.2025 22:44 Відповісти
сворою
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02.04.2025 22:47 Відповісти
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02.04.2025 22:44 Відповісти
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02.04.2025 23:19 Відповісти
Нахрена ті Генштаби, якщо в США є журналісти, які про все в Україні знають.
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02.04.2025 22:42 Відповісти
так говнокомандуючий хто ? ...такі стратегія !
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02.04.2025 22:38 Відповісти
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02.04.2025 22:38 Відповісти
Нахера ці алегорії? Сказав би вже прямо, як є: "У мене немає мізків"!
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02.04.2025 22:51 Відповісти
Главная проблема для Украины- сохранение у власти зелёных агентов }{уйла.
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02.04.2025 22:40 Відповісти
а яка в нас може бути стратегія окрім як вбити всіх оккупантів хто прийшов до нас?
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02.04.2025 22:40 Відповісти
Зараз, цілком очевидно, ні в кого немає стратегії. За винятком Китаю, хіба що.
А то у Трампонича <********* офігенна стратегія, - всьому світу показувати факи. )))

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02.04.2025 22:41 Відповісти
Крісло для Вовачки! От і вся стратегія
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02.04.2025 22:41 Відповісти
Ну, яка може бути стратегія, коли коли при владі безтолковий дегенерат з замашками шизофреніка, який ще й іменує себе верховним головкомом.
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02.04.2025 22:42 Відповісти
Прозріння?
Зеклоун прямим текстом вам, дибілам, казав: "в мене немає часу мислити стратегічно"
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02.04.2025 22:42 Відповісти
Нажаль це не прозріння. Більшість керована інформпростором, який в руках мерзенних "еліт"
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02.04.2025 22:48 Відповісти
яка там стратегія, набусячіть людей ото вся їхня стартегія, корумпований совок при владі, і то... в совку всі служили, а зарес... одні псевдопатріоти які ще ненакрались і дибільні пенсіонери яким серуть в вуха з телелайнофона ще нанавоювались.
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02.04.2025 22:43 Відповісти
Щоб мислити стратегічно, треба насамперед поважати свою країну і добре знати її історію. А в нас при владі неписьменна ларьочна москворота гопота.
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02.04.2025 22:43 Відповісти
неписьменна ларьочна москворота гопота.

"Маня, налівай!"

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02.04.2025 22:51 Відповісти
безугла
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02.04.2025 23:26 Відповісти
Зато в американських генералів була геніальна стратегія-постійно штовхати Україну йти в контрнаступ без прикриття авіації в голому Степу на мінні поля і укріплену в три лінії оборону противника.Добре що цей контрнаступ вчасно згорнули і не сточили там половину сил ЗСУ.
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02.04.2025 22:51 Відповісти
Взагалі це був український план. Бо американський передбачав ретельну розвідку, і максимально потужний удар усім наданим озброєнням. Американці ж не знали, що ГУР в курсі лише що і коли ість путлєр, а про ситуацію в 5+км. від лінії фронту - ні. Що всю контратаку включно з деокупацією Криму має здійснити одна 47 бригада. Що все озброєння буде де завгодно, аби лише не на контрнаступі. І т.п.
Зате тепер в усьому винен Пентагон. Браво, зелені, браво.
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02.04.2025 23:01 Відповісти
Американці і здавали всю інформацію. Всі успішні операції це ті що не погоджені з США. Ти що не читав стяттю?
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02.04.2025 23:12 Відповісти
А то ж, успішні. Оборону Бахмуту не погодили - шалений успіх. Кринки провели без підготовки - перемога. А контрнаступ, проведений не за планами американців.....яка операція! Точно ввійде в військові підручники.
Чи може мова йде про деокупацію Херсону? Ну, ту яку ледь не примусили провести американці?
Ви б самі статтю прочитали.
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02.04.2025 23:23 Відповісти
Перечитайте ще раз. Або спитайте у Залужного, чому він звільнився.
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02.04.2025 23:30 Відповісти
Скільки б не перечитував, нічого не міняється - операції виконані за планом та вказівками союзників, загалом вдались. Операції виконані з втручанням Офісу Президента та деяких генералів - провалено.
Але звісно в усьому винен Захід. Одні лише зелені святі.
P.S. Я прекрасно розумію чому звільнився Залужний. Я вважаю що за його керівництва ЗСУ перемагали, а без нього - ні. Але разом з тим, я вважаю за правильне говорити і про його помилки, а не молитись на його ікону, як це робить дехто.
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02.04.2025 23:36 Відповісти
Перечитай американського журналіста Шустера про те як Залужний перед нападом рашки відсилав Пентагону плани-фальшаки по обороні,щоб реальні плани раптово не опинились у русні.
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03.04.2025 00:11 Відповісти
Американський журналіст Шустер? Це авторитет.........
І який же в нього американський досвід? CNN, Reuters Fox,........хоч студентський The Observer?
Американський журналіст, знайшли авторитета, господи прости....
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03.04.2025 00:24 Відповісти
Він регулярно висвічував україно-російські війну в американській пресі ще починаючи з 2014 року.
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03.04.2025 00:34 Відповісти
Як би замість Херсону тоді жахнули кацапів на Мелітополь, коли ще не було лінії Суровікіна, то сухопутного коридору в Крим не було б з кінця 2022-го. Америкоси піддалися на ядерний шантаж пуйла і збили нас з толку! Байденівські сцикуни у всьому винні!
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03.04.2025 01:50 Відповісти
Усім це чим?Танки американські не доїхали,бронетранспортерів дали в три рази менше,жодного ф-16.Та по всій номенклатурі озброєння в нас був дефіцит в 2-3 рази.
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02.04.2025 23:57 Відповісти
Усім - це тим озброєнням, що розмазали по всьому фронту. Я звісно можу шукати перелік наданої зброї на той час, але це вже робили не один раз - для локального прориву її було достатньо. Для всього ЗСУ - так недостатньо.
Зате після провалу, на Заході з'явилась думка про безперспективність її надання - не вірите, подивіться скільки Леопардів дали ДО контрнаступу, і скільки ПІСЛЯ.
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03.04.2025 00:01 Відповісти
Ага,а русня би сиділа і клацала клювом спостерігаючи як ЗСУ збирає зброю оголяючи всі напрямки крім південного?
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03.04.2025 00:07 Відповісти
Скажу відверто - я не можу бути впевненим, які були б наслідки. Зате я бачу, що обрані рішення не привели до деокупації, та перемоги. Вони були помилкою, за яку ніхто не поніс відповідальності, а вітчизняна пропаганда, уже призначила винних - союзників.
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03.04.2025 00:12 Відповісти
Так і є.Недопоставки західної зброї і піддатливість США до ядерного шантажу з боку рашки привели до того що ЗСУ не вибили рашистів з Півдня і Донбасу в самий сприятливий для цього час.
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03.04.2025 00:39 Відповісти
ага це американські генерали з грудня ******* про суперпупер контр наступ.
якби сирський не забрав собі частину військ які мали бути задіяні у наступі то може він би і вдався.
але у нас тоді було 2 армії, 1 армія ОП-Сирка інша залужного, не мої думки а Бутусова...
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02.04.2025 23:08 Відповісти
А треба свої мати. Чужі думки - *потьомки*.
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02.04.2025 23:31 Відповісти
новий акаунт падальяк випустив посрати на цензорі ?.
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02.04.2025 23:35 Відповісти
Наступальні плацдарми на Донбасі тоді були набагато уразливіші ніж укріплений для оборони Південь.Якби туди кинули всі ресурси то результати були б набагато кращі ніж на Півдні.А взагалі Залужному треба було тягнути час і вибивати в США авіацію,хоча би 3-4 ескадрилії ф-16 і тільки тоді починати якісь контрнаступи.
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03.04.2025 00:04 Відповісти
Теж мені новина, це стало зрозумілим ще в час контрнаступу. Коли всі були зайняті чим завгодно, аби лише не стратегією війни. Зеленський опікувався рейтингом, Міноборони загалом - поповненням власних грошових заощаджень, Сирський мріяв битвою за Сталінград Бахмут, Залужний лише на якийсь там день помітив, що виявляється Мелітополь і Токмак ще не відбили і так аж до того, що всі забули про Кринки, як і забули сформулювати які ж реально завдання поставлені цією "гарно спланованою" та "неймовірно підготовленою" операцією.
Потім вся стратегія була в прильоті F-16, потім в наданні Таурусів, котрі в кількості 20 штук мають виграти війну. А зараз вся стратегія - а раптом Трамп щось зробить!
Всі ці 3+ роки, ніякого плану немає, є лише реакція на події. Дивно, що всі це ще не зрозуміли.
Та і загалом, це ж не лише проблема війни - все держуправління так влаштоване. 0 планів, 0 прогнозування, 0 підготовки - одна лише метушня і набивання кишень.
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02.04.2025 22:57 Відповісти
А які плани можуть бути, коли зброї немає?
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02.04.2025 23:33 Відповісти
Ну навіть не знаю.....може план робити зброю? За 3+ роки, можна вже і почати. Або навіть точніше - замовляти зброю, бо багато хто може її робити, і хоче. А от бажання влади її закупляти - немає.
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02.04.2025 23:37 Відповісти
А коли вона була?
Все робилось як боженька дасть
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02.04.2025 23:00 Відповісти
Він не Верховний Головнокомандувач,а Верховний гівнокомандувач.З нього такий стратег як з дітородного органа молоток.
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02.04.2025 23:12 Відповісти
Взагалі-то це випливає з досвіду 2-х останніх років війни.
Після звільнення Залужного ЗЄ перетворив бойові дії на серію піар-проєктів. Стратегією тут і не пахне. Тільки ситуативні бажання блазня.

Да і взагалі, де ЗЄ, а де стратегічне мислення?
А Сирський - це "чєго ізволітє". За це його і призначили.
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02.04.2025 23:13 Відповісти
А хто там з "військового керівництва" статті крапає, алкоголік Піт Хегсет, який жінку на таємні зустрічі бере, щоб вона могла розтлумачити про що взагалі мова на тих зустрічах йде?
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02.04.2025 23:14 Відповісти
Та ви почитайте статтю з неї випливає що американці і здавали всю інформацію росіянам. Всі успішні операції це ті про які американці і не знали. З цього випливає американцям краще і не казати про нашу стратегію
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02.04.2025 23:15 Відповісти
Так і є
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02.04.2025 23:15 Відповісти
Добре, що вона є в Штатів: не дати Україні перемогти за часів минулої адміністрації, та зберегти путіну морду - нинішньої..
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02.04.2025 23:19 Відповісти
Стратегія без тактики повільне просування до перемоги , тактика без стратегії - метушня перед поразкою. Клаузевіц.

Історія ще раз доводить ,прописні істини . Всі розпіарені курські офензиви та наступи успішні тактично ,але повна стратегічна поразка .

Але чого можна очікувати від циркової шантропи ...
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02.04.2025 23:23 Відповісти
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02.04.2025 23:25 Відповісти
Надо: 2 дня заменить на 4- года.
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03.04.2025 03:24 Відповісти
Американські генерали маніпулюють, які вони розумні і як все гарно планували, а винні українці бо їх не послухали. Виправдовуються, бо останнім часом американські ЗМІ стали писати чим обернулась затримка зброї. Факт такий, що всі українські операції, які тримались в секреті від американських генералів успішні. А які обговорювались з американцями всі провальні. Той же крейсер москва потопили тілька завдяки тому, що американці не знали.
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02.04.2025 23:27 Відповісти
Зброю треба мати свою.
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07.04.2025 12:01 Відповісти
Чекайте! Ми що воюєм з білопідарасією?
ми воюєм з чорт забирай найбільшою вигрібною ямою у всесвіті , стратегія наша очевидна вижити , Вижити !
Агов , ******* в теплих кріслах з капучіно у руці !
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02.04.2025 23:30 Відповісти
Цікаво, що генетики-вірусологи, мовознавці, політичні експерти та військові стратеги - це ті ж самі люди!
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02.04.2025 23:45 Відповісти
Они просто плывут по течению. Всегда так делали.
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02.04.2025 23:55 Відповісти
Хтось на початку війни написав: у нас велика радянська армія воює з маленькою радянською армією, і за три роки нічого не змінилося... Тільки ВГК змінив ГК на ще більше лайно - поставив справжнього кацапа, родина якого безпечно проживає в рашці, бо воно краще виконує забаганки ВГК-клоуна...
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03.04.2025 02:03 Відповісти
Шашличком крой его !
Шашличком !
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03.04.2025 02:47 Відповісти
То фігня, що немає стратегії і війною рулять профнепридатні. Зате як красиво пишуться плани! А звіти як складаються - зачитаєшся!
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03.04.2025 08:33 Відповісти
 
 