Идентифицированы 898 российских оккупантов, которых лечили в Беларуси после попытки захватить Киев, - расследование СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Журналисты установили личности российских военнослужащих, которые были ранены во время наступления на Киев и были доставлены в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси в феврале-марте 2022 года. Среди них есть те, которые участвовали в зверствах в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "Схем" (Радио Свобода).

Идентифицировать этих российских военных журналистам удалось благодаря списку раненых из базы данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России.

Согласно результатам расследования, за 21 месяц после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину через больницы белорусских городов Гомель и Хойники прошли 898 раненых российских оккупантов и сотрудников Росгвардии - так называемых "секретных пациентов".

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"Элитные" подразделения

Как выяснили журналисты, в беларусских больницах оказывали помощь бойцам российских подразделений, участие которых в попытке захвата Киева в марте 2022 года, еще не было подтверждено документально.

В частности, речь идет о подразделениях "сил специальных операций", которые в России считают "элитными" и которые дислоцируются под Москвой: в Кубинке (в/ч 28337) и Солнечногорске (в/ч 92154). Согласно списку раненых, в больницы города Гомеля после наступления на Киевщине попали 16 военных этих частей ССО.

Убийство пенсионерки

Полученные документы помогли журналистам, кроме всего прочего, установить личность российского оккупанта, вероятно, причастного к убийствам гражданских в Киевской области. Это - Александр Квитко с позывным Шкипер. Он занимает должность командира шестой роты 234 десантно-штурмового полка из Пскова, подразделения, которое участвовало в зверствах в Буче.

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Согласно утечке данных пациентов, в гомельскую больницу Квитка привезли 28 марта 2022 года с осколочными ранениями в шею, руку, голень и ягодицу. Это подтверждает и полученный журналистами рукописный список раненых бойцов шестой роты 234 псковского полка.

Бумагу нашел местный житель после освобождения Бучи и передал журналистам Радио Свобода. Первым в ней указана фамилия Квитко.

Согласно показаниям очевидцев, Квитко мог быть причастен к убийству местной пенсионерки Аллы Минаевой, которая проживала в районе, который захватывала его рота в Буче.

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Раненые десантники

Национальная полиция ранее объявила о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны, умышленных убийствах и жестоком обращении с гражданским населением ряду военнослужащих 234 десантно-штурмового полка.

Кроме этого подразделения, в попытке захвата Киева участвовали и другие десантники: четыре дивизии и несколько бригад.

Среди них - 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из города Ульяновск, которая участвовала в попытке захвата аэропорта Гостомель. Согласно утечке данных, 74 раненых бойцов этого подразделения лечили в белорусских медучреждениях. Например, Романа Зязина, на то время 21-летнего российского военнослужащего бригады.

После лечения Зязин на фронт не вернулся, но военную карьеру продолжил - сейчас он курсант военного института физкультуры. Он также снялся в фильме телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны России.

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Спецотряды Нацгвардии РФ

Данные о пациентах медучреждений Гомеля также свидетельствуют о том, что там лечили и 68 военнослужащих из управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, которых отправили захватывать Киев.

Это - два подразделения: отряд быстрого реагирования СОБР, созданный для борьбы с организованной преступностью и терроризмом, и отряд полиции особого назначения ОМОН, который должен обеспечивать общественный порядок и предотвращать массовые беспорядки. В России эти подразделения используют, в частности, для подавления общественных акций протеста.

Оккупанты из Бурятии

Среди пациентов гомельской больницы журналисты также насчитали около 70 российских оккупантов из Бурятии - из 5-й танковой (Улан-Удэ, в/ч 46108) и 37-й мотострелковой (Кяхта, в/ч 69647) бригад.

Согласно данным украинских правоохранителей, именно эти два подразделения в марте 2022 года взяли под контроль часть автодороги Киев-Чоп, также известной как Житомирская трасса, и расстреливали автомобили с гражданскими, которые пытались уехать как можно дальше от боевых действий.

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Представители Радио Свобода получили документ, найденный недалеко от Житомирской трассы после освобождения Киевской области ВСУ. В нем указаны имена раненых российских военнослужащих, в частности, Зорика Зигбина, Мунко-Жаргала Жалмаева и Дмитрия Терентьева.

Этих трех оккупантов из 5-й танковой бригады Улан-Удэ журналисты нашли и в списках пациентов гомельской больницы, куда они попали с ранениями, полученными в Киевской области в марте 2022 года.

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