РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10097 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян Расследование военных преступлений РФ
1 591 5

Идентифицирован военный РФ, похитивший имущество на сумму почти 1,3 млн грн во время оккупации Чугуевщины

прокуратура

Представитель силового подразделения "МВД ЛНР" в составе армии РФ участвовал в боевых действиях на территории Харьковской области и вместе с пособниками похитил имущества почти на 1,3 млн гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 42-летнему мужчине в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте: Военный РФ приговорен к пожизненному заключению за расстрел автомобиля с гражданскими на Черниговщине

Следствием установлено, что после объявления полномасштабного вторжения рф на территорию Украины подозреваемый - представитель силового подразделения так называемого "мвс лнр" - в составе российских оккупационных войск пересек границу и участвовал в боевых действиях на территории Харьковской области.

Что украли оккупанты

В июне 2022 года, во время оккупации с. Металловка Чугуевского района, он вместе с еще семью российскими военными проник в частное домовладение, воспользовавшись отсутствием владелицы, которая была вынуждена покинуть дом из-за боевых действий.

Злоумышленники забрали надувную лодку с двигателем, специализированный прицеп к нему и квадроцикл. Общая стоимость похищенного составляет почти 1,3 млн гривен.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Правоохранители принимают все меры для установления других оккупантов, причастных к совершению этого преступления.

Также читайте: В Украине зафиксировано более 167 тысяч военных преступлений РФ, - Лубинец

Досудебное расследование проводит СВ Управления СБУ в Харьковской области.

Автор: 

оккупация (10194) военные преступления (1451) Харьковская область (1068) Чугуевский район (134) Металловка (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В мене таких випадків тисячі, по Херсонькій області, хоть хтось шось муркнув
показать весь комментарий
05.06.2025 15:46 Ответить
А наш комендант, прикордонної комендатури швидкого реагування вкрав більярдний стіл з будинку балакліївського сепара, який втік на парашку. Ще й двом бійцям дав два дні відпустки, за те що розібрали стіл.
Може й моторний човен стирив, бо він там був, але не знаю точно куди дівався, а от за стіл знаю 100%
показать весь комментарий
05.06.2025 15:46 Ответить
Стісняюсь спитать:
а скількі осіб призовного віку, придатних до військової служби - заброньованих "слєдаков" встановлюють особи мародерів, викликають та допитують свідків, складають переліки вкраденого майна, роздають доручення (заброньованим експертам та "апєрам") на проведення товарознавчих експертиз та на розшук підозрюваних... І вдень і вночі на ******** ПК набирають, набирають, набирають тексти та друкують, друкують, друкують тони паперів формату а4, складають їх у стоси, свердлять дрилями, носять у сховища і назад із сховищ до кабінетів...
показать весь комментарий
05.06.2025 16:14 Ответить
Чому писок заблюрений?
показать весь комментарий
05.06.2025 16:35 Ответить
 
 