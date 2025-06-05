Идентифицирован военный РФ, похитивший имущество на сумму почти 1,3 млн грн во время оккупации Чугуевщины

Представитель силового подразделения "МВД ЛНР" в составе армии РФ участвовал в боевых действиях на территории Харьковской области и вместе с пособниками похитил имущества почти на 1,3 млн гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 42-летнему мужчине в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Следствием установлено, что после объявления полномасштабного вторжения рф на территорию Украины подозреваемый - представитель силового подразделения так называемого "мвс лнр" - в составе российских оккупационных войск пересек границу и участвовал в боевых действиях на территории Харьковской области.

Что украли оккупанты

В июне 2022 года, во время оккупации с. Металловка Чугуевского района, он вместе с еще семью российскими военными проник в частное домовладение, воспользовавшись отсутствием владелицы, которая была вынуждена покинуть дом из-за боевых действий.

Злоумышленники забрали надувную лодку с двигателем, специализированный прицеп к нему и квадроцикл. Общая стоимость похищенного составляет почти 1,3 млн гривен.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Правоохранители принимают все меры для установления других оккупантов, причастных к совершению этого преступления.

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Досудебное расследование проводит СВ Управления СБУ в Харьковской области.