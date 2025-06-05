Идентифицирован военный РФ, похитивший имущество на сумму почти 1,3 млн грн во время оккупации Чугуевщины
Представитель силового подразделения "МВД ЛНР" в составе армии РФ участвовал в боевых действиях на территории Харьковской области и вместе с пособниками похитил имущества почти на 1,3 млн гривен.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 42-летнему мужчине в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Следствием установлено, что после объявления полномасштабного вторжения рф на территорию Украины подозреваемый - представитель силового подразделения так называемого "мвс лнр" - в составе российских оккупационных войск пересек границу и участвовал в боевых действиях на территории Харьковской области.
Что украли оккупанты
В июне 2022 года, во время оккупации с. Металловка Чугуевского района, он вместе с еще семью российскими военными проник в частное домовладение, воспользовавшись отсутствием владелицы, которая была вынуждена покинуть дом из-за боевых действий.
Злоумышленники забрали надувную лодку с двигателем, специализированный прицеп к нему и квадроцикл. Общая стоимость похищенного составляет почти 1,3 млн гривен.
Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Правоохранители принимают все меры для установления других оккупантов, причастных к совершению этого преступления.
Досудебное расследование проводит СВ Управления СБУ в Харьковской области.
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Може й моторний човен стирив, бо він там був, але не знаю точно куди дівався, а от за стіл знаю 100%
а скількі осіб призовного віку, придатних до військової служби - заброньованих "слєдаков" встановлюють особи мародерів, викликають та допитують свідків, складають переліки вкраденого майна, роздають доручення (заброньованим експертам та "апєрам") на проведення товарознавчих експертиз та на розшук підозрюваних... І вдень і вночі на ******** ПК набирають, набирають, набирають тексти та друкують, друкують, друкують тони паперів формату а4, складають їх у стоси, свердлять дрилями, носять у сховища і назад із сховищ до кабінетів...