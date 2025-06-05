Ідентифіковано військового РФ, який викрав майно на суму майже 1,3 млн грн під час окупації Чугуївщини

Представник силового підрозділу "МВС ЛНР" у складі армії РФ брав участь у бойових діях на території Харківської області і разом з пособниками викрав майна майже на 1,3 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 42-річному чоловіку у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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Слідством встановлено, що після оголошення повномасштабного вторгнення рф на територію України підозрюваний — представник силового підрозділу так званого "мвс лнр" — у складі російських окупаційних військ перетнув кордон і брав участь у бойових діях на території Харківської області.

Що вкрали окупанти

У червні 2022 року, під час окупації с. Металівка Чугуївського району, він разом із ще сімома російськими військовими проник до приватного домоволодіння, скориставшись відсутністю власниці, яка була змушена залишити дім через бойові дії.

Зловмисники забрали надувний човен із двигуном, спеціалізований причіп до нього та квадроцикл. Загальна вартість викраденого складає майже 1,3 млн гривень.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення інших окупантів, причетних до вчинення цього злочину.

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Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.