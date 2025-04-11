Убийство и жестокое обращение с гражданскими в Буче: будут судить двух оккупантов, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. Одному инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, другому - законченное покушение на это преступление.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что стрелок-помощник гранатометчика 6-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы вместе с другим военным ВС РФ в марте 2022 года убили мирного жителя Бучи. Они заметили мужчину, который в условиях оккупации пытался найти продукты питания, возле супермаркета и начали по нему стрелять. От четырех огнестрельных ранений грудной клетки и живота мужчина скончался на месте.

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Другой обвиняемый - командир взвода 3-й парашютно-десантной роты 1-й батальонно-тактической группы. Он и еще двое военных государства-агрессора в марте 2022 года во время патрулирования улиц города открыли огонь из автоматического оружия по гражданскому, который шел домой. Мужчина спрятался на территории ближайшего частного дома, а когда его нашли - оккупант совершил в него по меньшей мере два выстрела. Мужчина потерял сознание и упал на пол. Командир взвода подумал, что пострадавший умер, однако мужчина получил телесные повреждения, но остался жив.

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