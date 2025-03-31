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Новости Резня в Буче
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Россияне убили более 1700 мирных жителей в Бучанском районе во время оккупации, - Шмыгаль

шмигаль

Во время оккупации Бучанского района в 2022 году российские военные убили более 1700 мирных жителей.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время саммита "Буча-2025", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он подчеркнул, что эти преступления являются актом геноцида, а виновные должны понести уголовную и финансовую ответственность.

"В Буче и в других громадах области нам (после деоккупации. - Ред.) удалось открыть страшные преступления, но в первые дни перед нами предстала страшная картина. Здесь россияне совершили невиданный на территории Европы XXI века акт геноцида. Расстрелянные авто с людьми, тела мирных жителей на улицах городов и сел, убийство детей и женщин, массовые похищения гражданских. Только в Бучанском районе за время короткой оккупации враг убил более 1700 человек. По всей Киевщине количество жертв - в разы больше", - подчеркнул премьер-министр.

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Шмыгаль подчеркнул, что преступления россиян задокументированы, а Украина будет добиваться наказания для виновных и финансовой ответственности России через конфискацию замороженных активов для восстановления разрушенных территорий. По оценкам Всемирного банка, на это нужно 524 миллиарда долларов.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Хоменко добавил, что за 30 дней оккупации российские военные убили 1800 мирных жителей, среди которых 43 ребенка. Он также сообщил, что в Бучанском районе было совершено более 9 тысяч военных преступлений, уничтожено 3800 зданий. В результате расследований подозрение объявлено более 170 российским военным, 21 военный преступник уже осужден.

Хоменко подчеркнул, что "бучанская резня" была спланированной акцией, которую поощряло руководство РФ. Украина работает с международными партнерами, в частности с Международным уголовным судом, который уже выдал ордера на арест шести представителей российского военного и политического руководства.

"И РФ должна понести наказание за акт агрессии, поскольку это - тяжелейшее международное военное преступление, которое привело к десяткам тысяч других военных преступлений. Реальная справедливость возможна только благодаря созданию Спецтрибунала", - отметил Хоменко.

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Автор: 

война (1368) Киевская область (4119) оккупация (10130) Буча (459) Шмыгаль Денис (2679) Бучанский район (52) Буча (12)


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Топ комментарии
+8
Кацапи вбивці і терористи відомо всім адекватним. А хто відкрив двері в Україну кацапу? Хто ігнорував дані американської і англійської розвідки? Хто відводи з укріплень і займаних рубежів і скорочував ЗСУ? Хто не ввів воєний стан? Ось якраз той і спрокував каацпа напасти в 2022 році.
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31.03.2025 18:30
+7
За шо і треба дякувати зеленій плісняві на кшталт дЕрьмака, Верещюк, Стефанчуку, Баканову, Беленюку, Ясько, Гетманцеву тощо ну і персонально В.О.Зеленському. Ну і дяка за це тім, хто у 2019 році привів до влади ЗЕлених скотиняк.
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31.03.2025 18:48
+7
А чому до цих пір не сидить василевська-смаглюк, чи як її там, за заклики лишатися людям на місцях, бо росіяни їх не чіпатимуть? Не кажу вже про верховного шашличника!
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31.03.2025 19:00
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Кацапи вбивці і терористи відомо всім адекватним. А хто відкрив двері в Україну кацапу? Хто ігнорував дані американської і англійської розвідки? Хто відводи з укріплень і займаних рубежів і скорочував ЗСУ? Хто не ввів воєний стан? Ось якраз той і спрокував каацпа напасти в 2022 році.
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31.03.2025 18:30 Ответить
За шо і треба дякувати зеленій плісняві на кшталт дЕрьмака, Верещюк, Стефанчуку, Баканову, Беленюку, Ясько, Гетманцеву тощо ну і персонально В.О.Зеленському. Ну і дяка за це тім, хто у 2019 році привів до влади ЗЕлених скотиняк.
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31.03.2025 18:48 Ответить
Касаб, ти хвилину тому тут народився, вісь в гавні, а вже намагаєшся лайном плюватись. Не висовуся з круглого отвору у підлозі Параші та не смерді тут, глиста лапотная.
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31.03.2025 19:13 Ответить
Старий пердун..І цей раз успів мені в матню зазирнути🤣🤣🤣🤣
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31.03.2025 19:18 Ответить
А ми гадаємо, чого це всі канали олігархів топили Пороха, а тут ти все і розтлумачив
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31.03.2025 19:15 Ответить
Тож треба було пороху робити в країні реальні реформи а не бутафорні..та знищувати олігархат як клас а не загравати з ними та ділити кеш
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31.03.2025 19:22 Ответить
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31.03.2025 19:23 Ответить
І ця шмара та купа інших не сіла увязницю
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31.03.2025 19:25 Ответить
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31.03.2025 19:34 Ответить
Це ти,****,кинув їх наприщволяще
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31.03.2025 18:48 Ответить
Якби не заспокійливі ролики "найвеличнішого" люди могли би врятуватися втечею.
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31.03.2025 18:51 Ответить
А чому до цих пір не сидить василевська-смаглюк, чи як її там, за заклики лишатися людям на місцях, бо росіяни їх не чіпатимуть? Не кажу вже про верховного шашличника!
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31.03.2025 19:00 Ответить
не на часі, а взагалі дурні неосудні.
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31.03.2025 21:38 Ответить
Я в шоці ..І чому це тільки зараз відомо
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31.03.2025 19:23 Ответить
Ти звідкіля звалилося? "На Київщині від рук російських окупантів загинуло понад 1000 мирних жителів, зокрема у Бучі знайшли вже більш як 420 тіл, - поліція" . На цензору з квітня 2022р. повно інформації як людей викопували з ями біля церкви, збирали по підвалам та про.
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31.03.2025 23:53 Ответить
Цих злочинів могло не бути якби влада готувала країну до війни ,розплата має настати з знищенням головного злочинця терориста путіна ,ця мерзота як і вся його злочина кліка не мають право на існування,смерть рашиським злочинцям.
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31.03.2025 20:57 Ответить
Зато без паники,уроды зелёные.
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31.03.2025 23:35 Ответить
 
 