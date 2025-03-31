Россияне убили более 1700 мирных жителей в Бучанском районе во время оккупации, - Шмыгаль

Во время оккупации Бучанского района в 2022 году российские военные убили более 1700 мирных жителей.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время саммита "Буча-2025", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он подчеркнул, что эти преступления являются актом геноцида, а виновные должны понести уголовную и финансовую ответственность.

"В Буче и в других громадах области нам (после деоккупации. - Ред.) удалось открыть страшные преступления, но в первые дни перед нами предстала страшная картина. Здесь россияне совершили невиданный на территории Европы XXI века акт геноцида. Расстрелянные авто с людьми, тела мирных жителей на улицах городов и сел, убийство детей и женщин, массовые похищения гражданских. Только в Бучанском районе за время короткой оккупации враг убил более 1700 человек. По всей Киевщине количество жертв - в разы больше", - подчеркнул премьер-министр.

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Шмыгаль подчеркнул, что преступления россиян задокументированы, а Украина будет добиваться наказания для виновных и финансовой ответственности России через конфискацию замороженных активов для восстановления разрушенных территорий. По оценкам Всемирного банка, на это нужно 524 миллиарда долларов.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Хоменко добавил, что за 30 дней оккупации российские военные убили 1800 мирных жителей, среди которых 43 ребенка. Он также сообщил, что в Бучанском районе было совершено более 9 тысяч военных преступлений, уничтожено 3800 зданий. В результате расследований подозрение объявлено более 170 российским военным, 21 военный преступник уже осужден.

Хоменко подчеркнул, что "бучанская резня" была спланированной акцией, которую поощряло руководство РФ. Украина работает с международными партнерами, в частности с Международным уголовным судом, который уже выдал ордера на арест шести представителей российского военного и политического руководства.

"И РФ должна понести наказание за акт агрессии, поскольку это - тяжелейшее международное военное преступление, которое привело к десяткам тысяч других военных преступлений. Реальная справедливость возможна только благодаря созданию Спецтрибунала", - отметил Хоменко.

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