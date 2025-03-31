Неидентифицированными остаются 13 сожженных тел украинцев, которых убили рашисты в Буче, - Нацполиция

До сих пор остаются неидентифицированными 13 тел граждан, убитых российскими оккупантами в Буче в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил руководитель отдела расследования международных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно расследования бучанского дела - в этом уголовном производстве мы исследуем обстоятельства смерти 358 гражданских лиц. И на сегодня уже с уверенностью можем говорить о том, что более 300 из них российские военные убили. Продолжается процесс идентификации (тел погибших. - Ред.). Сейчас это количество составляет 13 тел. Здесь процесс немного усложняется из-за того, в каком именно состоянии мы обнаружили эти тела - они были просто сожжены россиянами. Однако этот процесс продолжается, продолжаются соответствующие судебные экспертизы", - заявил Шевчук.

Он сообщил о раскрытии различных преступлений, совершенных россиянами в период оккупации Бучи, что за последний год полицейские раскрыли 72 убийства и более 35 эпизодов жестокого обращения с гражданскими в различных его проявлениях - от пыток до сексуального насилия.

Читайте также: 72 убийства, совершенные россиянами в Буче, раскрыты с 2024 года, - Нацполиция

Он также напомнил, что на сегодня полиция уже идентифицировала более 2500 российских солдат, которые находились в Буче в то время.

"Основное подразделение, которое совершало массовые преступления, - это 234-й десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии. И полицейские на сегодня в сотрудничестве с Офисом генпрокурора сообщили о подозрении 34 лицам (российским военным. - Ред.), в отношении 24 человек соответствующие обвинительные акты уже направлены в суд", - отметил Шевчук.

Он заверил, что рашисты ни в коем случае не избегут наказания за совершенные военные преступления против украинцев.

По словам Шевчука, сейчас полиция работает над привлечением к ответственности непосредственных исполнителей этих преступлений и руководителей среднего звена.

Смотрите также: Зеленский и первая леди почтили память убитых в Буче украинцев. ФОТОрепортаж

Представитель ГСУ заявил, что в дальнейшем правоохранители будут строить уже большее дело, по которому будут привлекать к ответственности непосредственных командиров - за приказы и инструкции на ликвидацию гражданского населения.

"Мы активно сотрудничаем с нашими международными партнерами, с правоохранительными органами других государств. И на сегодня уже есть конкретные результаты, конкретные задержания на территории стран ЕС", - добавил представитель НПУ.

Напомним, 31 марта Украина отмечает третью годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году город Буча пробыл в оккупации армии РФ 33 дня: с 27 февраля по 31 марта 2022 года.

За это время российская агрессия унесла жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.

Читайте также: Сибига в третью годовщину деоккупации Бучи: Наказание России за эти преступления должно быть неизбежным