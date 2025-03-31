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Новости Фото Резня в Буче
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Зеленский и первая леди почтили память убитых в Буче украинцев. ФОТОрепортаж

В третью годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с европейскими делегациями почтили память убитых украинцев и украинок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президентская чета установила лампадки к мемориалу, расположенному на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых Православной церкви Украины.

"Три года назад наши воины освободили Бучу от российских оккупантов. И мир увидел, что такое российская оккупация. Убитые люди на улицах. Замученные люди. Могилы во дворах обычных домов", - написала Зеленская в телеграм.

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Владимир и Елена Зеленские почтили память'ять загиблих у Бучі українців
Владимир и Елена Зеленские почтили память'ять загиблих у Бучі українців

По ее словам, с тех пор "никто в мире не может сказать, что не знает, что именно защищает Украина".

"Украина борется за жизнь для своих людей. За то, чтобы никто и никогда на нашей земле не делал того, что сделали российские оккупанты. Вечная память всем, чьи жизни были забраны российской войной! Вечная благодарность всем нашим людям, которые защищают Украину!" - добавила первая леди.

Участие в чествовании приняли руководители и представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Европейского парламента.

Также присутствовали: Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и представители местной власти.

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Владимир и Елена Зеленские почтили память'ять загиблих у Бучі українців
Владимир и Елена Зеленские почтили память'ять загиблих у Бучі українців

Напомним, 31 марта Украина отмечает третью годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году город Буча пробыл в оккупации армии РФ 33 дня: с 27 февраля по 31 марта 2022 года.

За это время российская агрессия унесла жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.

Владимир и Елена Зеленские почтили память'ять загиблих у Бучі українців
Владимир и Елена Зеленские почтили память'ять загиблих у Бучі українців
Владимир и Елена Зеленские почтили память'ять загиблих у Бучі українців
Владимир и Елена Зеленские почтили память'ять загиблих у Бучі українців
Владимир и Елена Зеленские почтили память'ять загиблих у Бучі українців

Автор: 

война (1368) Зеленский Владимир (20266) Киевская область (4119) память (1492) Буча (459) Елена Зеленская (222) Бучанский район (52) Буча (12)


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Топ комментарии
+27
Шашлики
Буча
Вшанування

А де водорозділ проходить?
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31.03.2025 15:51
+26
І в першу чергу тих, хто закрив ракетну програму, розмінував Чонгар і маринував шашлики...
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31.03.2025 16:00
+25
а Смаглючину чого не запросили?
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31.03.2025 16:01
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шашлики
Буча
Вшанування

А де водорозділ проходить?
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31.03.2025 15:51 Ответить
по Чонгару...
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31.03.2025 15:59 Ответить
"Как вам спіцца , гаспадін Презідент ?!!!" (С) Херпіду.
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31.03.2025 18:47 Ответить
Справедливая, неотвратимая и суровая кара должна найти каждую кацапскую мразь виновную в преступлениях против народа Украины
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31.03.2025 15:51 Ответить
І в першу чергу тих, хто закрив ракетну програму, розмінував Чонгар і маринував шашлики...
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31.03.2025 16:00 Ответить
Тобо якщо ваша армія менша за російську і гірше озброєна, то у нападі росії винні саме ви, а вже в другу чергу - росія.
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31.03.2025 16:09 Ответить
Якщо недолуге і самозакохане створіння у владі під час війни, якщо закрита ракетна програма, якщо армія недофінансована, якщо бойові частини розформовані, війська відведені, якщо заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінеє... якщо замість півготовки до оборони відводити війська з Півдня, розміновувати Чонгар... Якщо, ****, ще багато багато ось таких якщо... Ну і п`янки в Буковелі, шашлики, неоголошена мобілізація, не евакуйовані важливі підприємства, не підготовлені оборонні рубежі...
**********! Воно, то зелене удобище, на десяток пожиттєвих тягне!
А кацап напав, бо саме тому, бо... закрита ракетна програма, недофінансована армія... продовжити, дебіле, чи сам допреш?
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31.03.2025 16:17 Ответить
Кацап напав, тому що міг. Він і на Європу невдовзі зможе. Теж будете казати, що винні самі литовці, латиші, естонці, бо нєдостаточно уважалі русскіх?
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31.03.2025 16:18 Ответить
Я тобі не лікар, нічим не допоможу... зебілізм хвороба невиліковна...
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31.03.2025 16:20 Ответить
І ви, і коментатори нижче, мовчазно переклали всю провину на зєлю. Мовляв, якби не він, то русня б і не напала. Що будете казати, коли русня піде війною на НАТО? Теж винні будуть, бо нерішучі, непідготовлені, чим спровокували, змусили русню напасти.
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31.03.2025 16:23 Ответить
Ще добавлю. Якби не зеленський, то б не Оман, не парадний марш аж до Києв. Бо ж Оман!!!
А потім ще й Стамбул...
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31.03.2025 16:46 Ответить
Альооо !!!Буратіну замість Яника вибрали у Кремлі й нищать зараз Пороха разом з Кремлем -АРМАВІР ТЕРМОС СЕНЙОРГОЛОДОМОР - то передвоєнні тексти ЗЕлі ...перестать стрелять, посмотреть в очко хйла...вже військові тексти майбутнього ЯНЕЛОХА
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31.03.2025 16:53 Ответить
танки з формою для параду рашистів з якими літерами на баштах їхали - Z V O (нічиє ПІБ не нагадує?) Це при усій ненависті до англосаксів їхніми літерами раптом символіку забацали...
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31.03.2025 17:00 Ответить
Ти трошки дурний.Хоча може і не трошки
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31.03.2025 16:58 Ответить
Дурний чи ні, а тональність коментарів вгадав заздалегідь.
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31.03.2025 17:10 Ответить
він корисний ...от + підліток гормональний, який вважай що він на 100% правий, в нього зарес такій період(15-25р), шо з нього взять,йому тількі дай доказать своє "я", посперечаться з кимось.
то ж природа)
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31.03.2025 17:53 Ответить
Вам чітко розложили по полочках, що якби Зеленський не спровокував своїми діями кацапів напасти, то вони бю і не напали. З 2014 і до 2019 не напали, хлоча в нас була тоді слабка армія, а ЗСУ в 2019 році були на піку, на підйомі і були сильні як ніколи. Але Боневтік Потужний Нелох Нетряпка Брехливий скроротив армію, відвів її з підготовленних укриттів, розмінував виходти з Криму і акваторію Азавського моря, заморозив ракетні програми до 2030 року. Всі гроші зарив в дороги і сміявся із західних розвідок.
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31.03.2025 18:50 Ответить
Тобто ***** напало тому, що його спровокували.
Те, що ні на яку, навіть на саму маленьку країну, нападати не можна, залишається за дужками.
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31.03.2025 18:56 Ответить
Так, Пуйло напало у 2022 орлці тому, що Зеля все розмінував, війська відвів, ракети знищив, а замість "Нептунів" поставив макети, а гроші зарив в асфальт. Був би Порошенко і Турчинов, війська б сиділи в укриттях, була оголошена мобілізація через воєнний стан і ворога добивали б на мінних полях.
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31.03.2025 19:04 Ответить
Тобто для росії фактично зроблений вийняток з міжнародного законодавства. Якщо росія нападає на іншу країну, що має слабшу армію та/або недолугішу внутрішню політику, то жодних звинувачень росії висувати не можна, бо це держава, на яку напала росія, спровокувала росію своєю слабкістю. Правильно я розумію?
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31.03.2025 19:07 Ответить
Пан розуміють про що мова, але корчить із себе дурня? Росія ворог, агресор, терорист і вбивця, яка напала на Україну 24.02.2022 року, а допоміг їм в цьому Зе, коли прибрав на їх шляху міни і відвів з подготовлених укриттів наші війська на 30 ділянках. Пам'ятаєте, кеоли провалився наш контрнаступ у 2023 році? Бо тоді кацап підготувався і створив мінні поля і інженерні фортифікації. Плюс до цього Зеля гроші на ракетні програми закатав в асфальт.
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31.03.2025 19:40 Ответить
звідки ти сюди висрався?
лізь на Г+Г і там на форумах цілуй у сраку своїх zе-гнид...
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31.03.2025 16:32 Ответить
Перемкніть VPN на українську адресу, тоді будете мені розповідати про любов до зє-гнид.
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31.03.2025 16:34 Ответить
а ти в окопі на Чонгарі? кримїхній захищаєш?
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31.03.2025 16:54 Ответить
ДОВГИЙ НЕПТУН міг би зʼявитися до 2019-го , якби не забрав МРОДЕРАТ бабло на велике крадівництво та не купував у Бацьки бітум на дороги для танків з ініціалами ZVO ... Не знає чому хйло назвало Зелю нациком в перші дні - БОНЕВТІК ,вирішивши помародерити з надісланим йому Єрмаком
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31.03.2025 17:05 Ответить
На болотах фіксують все більше випадків мікоплазмової пневмонії. Вона вражає дихальну систему і призводить до летальних наслідків.
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31.03.2025 16:01 Ответить
в тому числі ті хто повірив у шашлики
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31.03.2025 15:52 Ответить
зєля і його шобло робить все, щоб трагедії після повного вторгнення не асоціювалися з ними!
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31.03.2025 15:56 Ответить
Як "Слуга не українського народу" Василевська-Смаглюк, обрана по округу в Бучі й Бородянці, 24 лютого закликала українців не евакуюватися

У соцмережах нагадали найскандальніші заяви та вчинки нардепки "Слуги не українського народу" та журналістки телеканалу Коломойського Ольги Василевської-Смаглюк, яка днями вимагала від Великої Британії відбудувати Бучу.
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31.03.2025 16:13 Ответить
У тих смертях винні не менше, ніж блазень обдовбаний, ті, які вперли гандона хрипатого у крісло і досі за нього жопи деруть.
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31.03.2025 16:56 Ответить
Зараз більшість коментарів буде про зєлю.
В тому числі від таваріщєй.
Цікаво, чи знайдеться уполномочєнний заявіь, що Буча - то суцільна постановка?
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31.03.2025 15:57 Ответить
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31.03.2025 16:01 Ответить
а Смаглючину чого не запросили?
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31.03.2025 16:01 Ответить
Закон про зброю де? Де приватні компанії? ********.
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31.03.2025 16:02 Ответить
Як там пишуть-"якби попередили громадян і оголосили евакуацію то пробки би були на дорогах та паніка".Суки,уникнули паніки.....
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31.03.2025 16:03 Ответить
Ці пробки заважали би їм самим евакуюватися.
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31.03.2025 17:35 Ответить
Хто розкриє секрет, а перша ледя, згідно нашої Конституції, то що таке?
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31.03.2025 16:04 Ответить
це просто глумління над жертвами, обрізаного брехуна
Шашлики в травні????
Війни не буде!
Не попередив (хоч знав), ввів у оману, не дав вивезти жінок та дітей, не дав зброї і навіть короткостволу цивільним, щоб себе могли самі захистити....
І воно тепер щось так корчиться на могилах??????
СУДИТИ!!! СУДИТИ всю шоблу обрізану!!!!!
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31.03.2025 16:05 Ответить
"війни не буде, будемо жарити шашликі, ну немогли ми сказати що війна почнеться"
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31.03.2025 16:05 Ответить
Тварюки криваві!
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31.03.2025 16:06 Ответить
Мудвки зелёные,фу мерзость.
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31.03.2025 16:07 Ответить
Осознає Зеленський,не кажу за першу леді,що трагедія Бучі,як Маріуполя,Ізюма і інших окупованих міст,це результат тієї недолугої роботи як президента?.Це злочинна халатність,чи може щось інше,наприклад,зрада,що є причинно-слідчим зв'язком як він і ігнорував попередження і що відбулось.
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31.03.2025 16:08 Ответить
Як "Слуга не українського народу" Василевська-Смаглюк, обрана по округу в Бучі й Бородянці, 24 лютого закликала українців не евакуюватися

У соцмережах нагадали найскандальніші заяви та вчинки нардепки "Слуги не українського народу" та журналістки телеканалу Коломойського Ольги Василевської-Смаглюк, яка днями вимагала від Великої Британії відбудувати Бучу.
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31.03.2025 16:15 Ответить
земля пухом полеглим людям...
а зебільна мерзота повинна відповісти за все разом з усіма **********!
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31.03.2025 16:15 Ответить
"куда там передавать передвижение укр. войск"?
"скумбрія по 8" платить 15.000
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31.03.2025 16:37 Ответить
Лєнку знову попєрдоліло.
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31.03.2025 16:44 Ответить
Це обкурене чмо своєю безтолковістю привело велику війну, приховало та ввело в оману суспільство, а тепер піариться на людській біді. На нари мудака!
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31.03.2025 17:12 Ответить
Їм би не вшановувати, а покаятись.
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31.03.2025 17:17 Ответить
Дві смердючі гниди! Ще маму риму і сепара батька треба було із сховища приволокти. Родина *********!
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31.03.2025 17:26 Ответить
Як їх там не розірвали на шматки? Чи знову припруться на вибори і виберуть свій вирок вдруге?
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31.03.2025 17:30 Ответить
Скільки тут відважних патріотів, експертів - контролерів. Здалеку. І дуже здалеку...
Царство Небесне всім загиблим!
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31.03.2025 17:34 Ответить
Ну мабуть таки, що не всі за Зе голосували...
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31.03.2025 17:39 Ответить
Давайте будемо у КОЖНІЙ темі сміливо виясняти (на диванах)- хто за кого голосував у 2019 році. Це дуже допоможе...
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31.03.2025 17:43 Ответить
Не хочуть говорити за кого голосували лише виборці Зе. Як думаєш, чому?
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31.03.2025 18:27 Ответить
Пісюаніст та його кацапська лярва.
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31.03.2025 18:38 Ответить
Щось перша леді "розтовстіла" трохи - мівіна???
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31.03.2025 18:39 Ответить
Народ має гнати Зелю і його шоблу з таких заходів, їх місце Горлівка, де вони "шатали" владу і давали ворогу концерти.
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31.03.2025 19:01 Ответить
 
 