Зеленский и первая леди почтили память убитых в Буче украинцев. ФОТОрепортаж

В третью годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с европейскими делегациями почтили память убитых украинцев и украинок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президентская чета установила лампадки к мемориалу, расположенному на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых Православной церкви Украины.

"Три года назад наши воины освободили Бучу от российских оккупантов. И мир увидел, что такое российская оккупация. Убитые люди на улицах. Замученные люди. Могилы во дворах обычных домов", - написала Зеленская в телеграм.

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По ее словам, с тех пор "никто в мире не может сказать, что не знает, что именно защищает Украина".

"Украина борется за жизнь для своих людей. За то, чтобы никто и никогда на нашей земле не делал того, что сделали российские оккупанты. Вечная память всем, чьи жизни были забраны российской войной! Вечная благодарность всем нашим людям, которые защищают Украину!" - добавила первая леди.

Участие в чествовании приняли руководители и представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Европейского парламента.

Также присутствовали: Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и представители местной власти.

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Напомним, 31 марта Украина отмечает третью годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году город Буча пробыл в оккупации армии РФ 33 дня: с 27 февраля по 31 марта 2022 года.

За это время российская агрессия унесла жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.









