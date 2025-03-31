Зеленский и первая леди почтили память убитых в Буче украинцев. ФОТОрепортаж
В третью годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с европейскими делегациями почтили память убитых украинцев и украинок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Президентская чета установила лампадки к мемориалу, расположенному на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых Православной церкви Украины.
"Три года назад наши воины освободили Бучу от российских оккупантов. И мир увидел, что такое российская оккупация. Убитые люди на улицах. Замученные люди. Могилы во дворах обычных домов", - написала Зеленская в телеграм.
По ее словам, с тех пор "никто в мире не может сказать, что не знает, что именно защищает Украина".
"Украина борется за жизнь для своих людей. За то, чтобы никто и никогда на нашей земле не делал того, что сделали российские оккупанты. Вечная память всем, чьи жизни были забраны российской войной! Вечная благодарность всем нашим людям, которые защищают Украину!" - добавила первая леди.
Участие в чествовании приняли руководители и представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Европейского парламента.
Также присутствовали: Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и представители местной власти.
Напомним, 31 марта Украина отмечает третью годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году город Буча пробыл в оккупации армии РФ 33 дня: с 27 февраля по 31 марта 2022 года.
За это время российская агрессия унесла жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.
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Буча
Вшанування
А де водорозділ проходить?
**********! Воно, то зелене удобище, на десяток пожиттєвих тягне!
А кацап напав, бо саме тому, бо... закрита ракетна програма, недофінансована армія... продовжити, дебіле, чи сам допреш?
А потім ще й Стамбул...
то ж природа)
Те, що ні на яку, навіть на саму маленьку країну, нападати не можна, залишається за дужками.
лізь на Г+Г і там на форумах цілуй у сраку своїх zе-гнид...
У соцмережах нагадали найскандальніші заяви та вчинки нардепки "Слуги не українського народу" та журналістки телеканалу Коломойського Ольги Василевської-Смаглюк, яка днями вимагала від Великої Британії відбудувати Бучу.
В тому числі від таваріщєй.
Цікаво, чи знайдеться уполномочєнний заявіь, що Буча - то суцільна постановка?
Шашлики в травні????
Війни не буде!
Не попередив (хоч знав), ввів у оману, не дав вивезти жінок та дітей, не дав зброї і навіть короткостволу цивільним, щоб себе могли самі захистити....
І воно тепер щось так корчиться на могилах??????
СУДИТИ!!! СУДИТИ всю шоблу обрізану!!!!!
У соцмережах нагадали найскандальніші заяви та вчинки нардепки "Слуги не українського народу" та журналістки телеканалу Коломойського Ольги Василевської-Смаглюк, яка днями вимагала від Великої Британії відбудувати Бучу.
а зебільна мерзота повинна відповісти за все разом з усіма **********!
"скумбрія по 8" платить 15.000
Царство Небесне всім загиблим!