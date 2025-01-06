Сообщено о подозрении военным РФ, которые расстреляли жителя Бучи, когда тот вышел за продуктами. ФОТО

Российским военным Ивану Полину и Максиму Кузнецову сообщено о подозрении в совершении военного преступления, а именно - убийстве мирного жителя Бучи Игоря Палиенко во время оккупации этого города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оба подозреваемых - военнослужащие 6-й десантно-штурмовой роты 2-го батальонной тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Вооруженных сил РФ.

Рядовой Иван Полин - уроженец г. Рубцовск Алтайского края, а ефрейтор Максим Кузнецов родом из с. Слепнево Куньинского района Псковской области, говорится на сайте Офиса Генпрокурора.

По данным следствия Нацполиции, во время оккупации Бучи военнослужащие вооруженных сил РФ осуществляли так называемое "патрулирование" улиц. И 6 марта 2022 года они вместе с другими оккупантами, личности которых пока не установлены, расстреляли из автоматов местного жителя, который в тот день ходил в местный супермаркет в поисках продуктов, и когда возвращался, они его увидели на улице Вокзальной. Хотя это было около полудня и было видно, что человек невооружен, начали в него стрелять. Получив четыре огнестрельных ранения, он скончался на месте.

Российским военным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

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