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Сообщено о подозрении военным РФ, которые расстреляли жителя Бучи, когда тот вышел за продуктами. ФОТО

Российским военным Ивану Полину и Максиму Кузнецову сообщено о подозрении в совершении военного преступления, а именно - убийстве мирного жителя Бучи Игоря Палиенко во время оккупации этого города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оба подозреваемых - военнослужащие 6-й десантно-штурмовой роты 2-го батальонной тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Вооруженных сил РФ.

Рядовой Иван Полин - уроженец г. Рубцовск Алтайского края, а ефрейтор Максим Кузнецов родом из с. Слепнево Куньинского района Псковской области, говорится на сайте Офиса Генпрокурора.

окупант Полін

окупант Кузнєцов

По данным следствия Нацполиции, во время оккупации Бучи военнослужащие вооруженных сил РФ осуществляли так называемое "патрулирование" улиц. И 6 марта 2022 года они вместе с другими оккупантами, личности которых пока не установлены, расстреляли из автоматов местного жителя, который в тот день ходил в местный супермаркет в поисках продуктов, и когда возвращался, они его увидели на улице Вокзальной. Хотя это было около полудня и было видно, что человек невооружен, начали в него стрелять. Получив четыре огнестрельных ранения, он скончался на месте.

Российским военным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Смотрите также: Установлена личность российского офицера, отдавшего приказ на расстрел жителя Бучи во время оккупации, - Нацполиция. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) Киевская область (4149) Буча (460) военные преступления (1437) Офис Генпрокурора (2476) Бучанский район (57) Буча (12)


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Нам би їхні адреси видать, от ми б тоді помогли їхнім сім'ям "спокойной ночі". Спали б уверенно СУКИ!
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06.01.2025 19:34 Ответить
мені здається, що родичі вбитого знають їх адреси
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06.01.2025 19:36 Ответить
Підозри треба ще тим хто закликав не боятись військових рф,бо вони тільки на військові обьєкти націлені,не панікувати,тому люди не готувались до таких подій,мусили виходити за водою,продуктами,не встигли виїхати. З якої партії та хто закликав не панікувати всі знають чи підказати?
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06.01.2025 19:55 Ответить
Треба продовжувати як з "бойовими комарами",все інше маячня.
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06.01.2025 20:16 Ответить
замість "оголошена підозра", хотілося б бачити "здох", є"пішов на концерт кабзона", "не зміг відбити льодоруб головою", "научился отріцатєльно дишать" чи щось таке
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06.01.2025 20:18 Ответить
А от батько, цього вбивці , здається у Німеччині, непогано влаштувався ....
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06.01.2025 20:27 Ответить
Їб @ ьник - це навіть занадто гарне слово для кацапа на першому фото .
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07.01.2025 00:04 Ответить
 
 