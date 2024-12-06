Установлена личность российского офицера, отдавшего приказ на расстрел жителя Бучи во время оккупации, - Нацполиция. ВИДЕО

Оперативники Департамента уголовного розыска установили личность российского офицера, который отдал приказ на расстрел гражданского в городе Буча во время оккупации Киевщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В начале марта 2022 года четверо безоружных гражданских пытались покинуть оккупированный россиянами город Буча на собственном автомобиле. По дороге к подконтрольной Украине территории их остановили россияне и, угрожая автоматами, безосновательно заставляли водителя признаться в причастности к передаче данных о местах расположения техники и личного состава российской армии военнослужащим ВСУ.

Не получив признания, командир отдал приказ своему подчиненному прострелить водителю автомобиля ногу, что привело к сквозному огнестрельному ранению левой голени и массивному кровотечению, из-за чего он потерял сознание.

Только мольба его жены не убивать спасла мужчине жизнь. Чтобы остановить кровотечение, женщина наложила раненому жгут из шнурка для обуви. Россияне ограбили их и забрали даже продукты питания, после чего отпустили и позволили спрятаться в местной церкви.

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Полицейские установили личность российского офицера, который отдал приказ на расстрел гражданского. Им оказался 37-летний заместитель командира 1-го воздушно-десантного батальона 234-го десантно-штурмового полка 76-й ДШД ВДВ ВС РФ (в/ч 74268).

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить ему о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины). Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

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