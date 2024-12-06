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Установлена личность российского офицера, отдавшего приказ на расстрел жителя Бучи во время оккупации, - Нацполиция. ВИДЕО

військовий злочинець армія РФ

Оперативники Департамента уголовного розыска установили личность российского офицера, который отдал приказ на расстрел гражданского в городе Буча во время оккупации Киевщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В начале марта 2022 года четверо безоружных гражданских пытались покинуть оккупированный россиянами город Буча на собственном автомобиле. По дороге к подконтрольной Украине территории их остановили россияне и, угрожая автоматами, безосновательно заставляли водителя признаться в причастности к передаче данных о местах расположения техники и личного состава российской армии военнослужащим ВСУ.

Не получив признания, командир отдал приказ своему подчиненному прострелить водителю автомобиля ногу, что привело к сквозному огнестрельному ранению левой голени и массивному кровотечению, из-за чего он потерял сознание.

Только мольба его жены не убивать спасла мужчине жизнь. Чтобы остановить кровотечение, женщина наложила раненому жгут из шнурка для обуви. Россияне ограбили их и забрали даже продукты питания, после чего отпустили и позволили спрятаться в местной церкви.

Смотрите также: Следователи Нацполиции объявили о подозрении военному РФ, расстрелявшему двух жителей Бучи за отказ выпить с ним. ФОТО

Полицейские установили личность российского офицера, который отдал приказ на расстрел гражданского. Им оказался 37-летний заместитель командира 1-го воздушно-десантного батальона 234-го десантно-штурмового полка 76-й ДШД ВДВ ВС РФ (в/ч 74268).

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить ему о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины). Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Смотрите также: Будут судить российского оккупанта, который расстрелял автомобиль с гражданскими и детьми в Буче. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Нацполиция (16437) Буча (459) военные преступления (1430)


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Топ комментарии
+4
вибачте, але це як ….. в калюжу…ліквідували б його тоді можна як новину подавать а так то у русні мільйони таких ви********….

«до 12 років позбавлення волі»- гуманізм якийсь повідношенню до свинособаки….
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06.12.2024 21:38
+3
це окупант віддав наказ знищити жителя окупованої території. а Зеленський віддав наказ кишеньковому дбр знищити двох українок Софію Федину і Марусю Звіробій. різницю відчуваєте. пять років орда прокурорів-інвалідів з подібними броньованими гнидами шиють кримінал жінкам патріотам України.
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06.12.2024 22:53
+1
Таке враження що ця поліціянтка не говорить, а відригує текст !
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06.12.2024 21:11
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Таке враження що ця поліціянтка не говорить, а відригує текст !
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06.12.2024 21:11 Ответить
Бумеранг повинен знайти хероя!
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06.12.2024 21:28 Ответить
вибачте, але це як ….. в калюжу…ліквідували б його тоді можна як новину подавать а так то у русні мільйони таких ви********….

«до 12 років позбавлення волі»- гуманізм якийсь повідношенню до свинособаки….
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06.12.2024 21:38 Ответить
тре знайти з часом всіх та відправити до пекла, однак на це треба притомне керівництво Україною, яке б займалося б усіма важливими для Неньки справами. Однак є сумніви що покарають, а з часом ще й все "устаканітся" та й годі. А пика у тварюки пропита. Так і хочеться у 73% спитати: ви захотіли жити ось серед таких та знову сраку газетами витирати?
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06.12.2024 22:45 Ответить
це окупант віддав наказ знищити жителя окупованої території. а Зеленський віддав наказ кишеньковому дбр знищити двох українок Софію Федину і Марусю Звіробій. різницю відчуваєте. пять років орда прокурорів-інвалідів з подібними броньованими гнидами шиють кримінал жінкам патріотам України.
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06.12.2024 22:53 Ответить
І де прізвище цього покидька?? Страшно назвати бо поскаржиться?? По судах кореспондента затягає?? Редакцію оштрафують?? Якщо так,то навіщо така "героїчна" новина?
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07.12.2024 00:45 Ответить
нацполіція хєрньою займається, відомо хто дав наказ на розстріл - так званий призидент паРаши
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07.12.2024 01:10 Ответить
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

{Назва розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n125 № 2617-VIII від 22.11.2018}

Стаття 185. Крадіжка

4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Просто так, для порівняння...
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10.12.2024 10:36 Ответить
Про це https://t.me/mariupolrada/25156 повідомляє Маріупольська міська рада.Українських військових засудили на різні терміни: від 24 років позбавлення волі до довічного.Просто так, для порівняння...
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12.12.2024 14:41 Ответить
 
 