Установлена личность российского офицера, отдавшего приказ на расстрел жителя Бучи во время оккупации, - Нацполиция. ВИДЕО
Оперативники Департамента уголовного розыска установили личность российского офицера, который отдал приказ на расстрел гражданского в городе Буча во время оккупации Киевщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
В начале марта 2022 года четверо безоружных гражданских пытались покинуть оккупированный россиянами город Буча на собственном автомобиле. По дороге к подконтрольной Украине территории их остановили россияне и, угрожая автоматами, безосновательно заставляли водителя признаться в причастности к передаче данных о местах расположения техники и личного состава российской армии военнослужащим ВСУ.
Не получив признания, командир отдал приказ своему подчиненному прострелить водителю автомобиля ногу, что привело к сквозному огнестрельному ранению левой голени и массивному кровотечению, из-за чего он потерял сознание.
Только мольба его жены не убивать спасла мужчине жизнь. Чтобы остановить кровотечение, женщина наложила раненому жгут из шнурка для обуви. Россияне ограбили их и забрали даже продукты питания, после чего отпустили и позволили спрятаться в местной церкви.
Полицейские установили личность российского офицера, который отдал приказ на расстрел гражданского. Им оказался 37-летний заместитель командира 1-го воздушно-десантного батальона 234-го десантно-штурмового полка 76-й ДШД ВДВ ВС РФ (в/ч 74268).
Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить ему о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины). Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
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«до 12 років позбавлення волі»- гуманізм якийсь повідношенню до свинособаки….
{Назва розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n125 № 2617-VIII від 22.11.2018}
Стаття 185. Крадіжка
4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Просто так, для порівняння...