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Встановлено особу російського офіцера, який віддав наказ на розстріл мешканця Бучі під час окупації, - Нацполіція. ВIДЕО

військовий злочинець армія РФ

Оперативники Департаменту карного розшуку встановили особу російського офіцера, який віддав наказ на розстріл цивільного у місті Буча, під час окупації Київщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

На початку березня 2022 року четверо беззбройних цивільних намагалися покинути окуповане росіянами місто Буча на власному автомобілі. Дорогою до підконтрольної Україні території їх зупинили росіяни та, погрожуючи автоматами, безпідставно змушували водія зізнатися у причетності до передачі даних про місця розташування техніки та особового складу російської армії військовослужбовцям ЗСУ.

Не отримавши зізнання, командир віддав наказ своєму підлеглому прострелити водію автомобіля ногу, що призвело до наскрізного вогнепального поранення лівої гомілки та масивної кровотечі, через що він втратив свідомість.

Лише благання його дружини не вбивати врятувало чоловіку життя. Аби спинити кровотечу, жінка наклала пораненому джгут зі шнурка для взуття. Росіяни пограбували їх і забрали навіть продукти харчування, після чого відпустили та дозволили сховатись у місцевій церкві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі Нацполіції оголосили про підозру військовому РФ, який розстріляв двох мешканців Бучі через відмову випити з ним. ФОТО

Поліцейські встановили особу російського офіцера, який віддав наказ на розстріл цивільного. Ним виявився 37-річний заступник командира 1-го повітряно-десантного батальйону 234-го десантно-штурмового полку 76-ї ДШД ПДВ ЗС РФ (в/ч 74268).

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, щоб оголосити йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також дивіться: Повідомлено про підозру ще 7 військовослужбовцям ЗС РФ, які під час окупації розстрілювали цивільних у Бучі, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Автор: 

Нацполіція (15163) Буча (541) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+4
вибачте, але це як ….. в калюжу…ліквідували б його тоді можна як новину подавать а так то у русні мільйони таких ви********….

«до 12 років позбавлення волі»- гуманізм якийсь повідношенню до свинособаки….
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06.12.2024 21:38
+3
це окупант віддав наказ знищити жителя окупованої території. а Зеленський віддав наказ кишеньковому дбр знищити двох українок Софію Федину і Марусю Звіробій. різницю відчуваєте. пять років орда прокурорів-інвалідів з подібними броньованими гнидами шиють кримінал жінкам патріотам України.
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06.12.2024 22:53
+1
Таке враження що ця поліціянтка не говорить, а відригує текст !
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06.12.2024 21:11
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Таке враження що ця поліціянтка не говорить, а відригує текст !
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06.12.2024 21:11 Відповісти
Бумеранг повинен знайти хероя!
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06.12.2024 21:28 Відповісти
вибачте, але це як ….. в калюжу…ліквідували б його тоді можна як новину подавать а так то у русні мільйони таких ви********….

«до 12 років позбавлення волі»- гуманізм якийсь повідношенню до свинособаки….
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06.12.2024 21:38 Відповісти
тре знайти з часом всіх та відправити до пекла, однак на це треба притомне керівництво Україною, яке б займалося б усіма важливими для Неньки справами. Однак є сумніви що покарають, а з часом ще й все "устаканітся" та й годі. А пика у тварюки пропита. Так і хочеться у 73% спитати: ви захотіли жити ось серед таких та знову сраку газетами витирати?
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06.12.2024 22:45 Відповісти
це окупант віддав наказ знищити жителя окупованої території. а Зеленський віддав наказ кишеньковому дбр знищити двох українок Софію Федину і Марусю Звіробій. різницю відчуваєте. пять років орда прокурорів-інвалідів з подібними броньованими гнидами шиють кримінал жінкам патріотам України.
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06.12.2024 22:53 Відповісти
І де прізвище цього покидька?? Страшно назвати бо поскаржиться?? По судах кореспондента затягає?? Редакцію оштрафують?? Якщо так,то навіщо така "героїчна" новина?
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07.12.2024 00:45 Відповісти
нацполіція хєрньою займається, відомо хто дав наказ на розстріл - так званий призидент паРаши
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07.12.2024 01:10 Відповісти
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

{Назва розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n125 № 2617-VIII від 22.11.2018}

Стаття 185. Крадіжка

4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Просто так, для порівняння...
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10.12.2024 10:36 Відповісти
Про це https://t.me/mariupolrada/25156 повідомляє Маріупольська міська рада.Українських військових засудили на різні терміни: від 24 років позбавлення волі до довічного.Просто так, для порівняння...
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12.12.2024 14:41 Відповісти
 
 