Встановлено особу російського офіцера, який віддав наказ на розстріл мешканця Бучі під час окупації, - Нацполіція. ВIДЕО

Оперативники Департаменту карного розшуку встановили особу російського офіцера, який віддав наказ на розстріл цивільного у місті Буча, під час окупації Київщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

На початку березня 2022 року четверо беззбройних цивільних намагалися покинути окуповане росіянами місто Буча на власному автомобілі. Дорогою до підконтрольної Україні території їх зупинили росіяни та, погрожуючи автоматами, безпідставно змушували водія зізнатися у причетності до передачі даних про місця розташування техніки та особового складу російської армії військовослужбовцям ЗСУ.

Не отримавши зізнання, командир віддав наказ своєму підлеглому прострелити водію автомобіля ногу, що призвело до наскрізного вогнепального поранення лівої гомілки та масивної кровотечі, через що він втратив свідомість.

Лише благання його дружини не вбивати врятувало чоловіку життя. Аби спинити кровотечу, жінка наклала пораненому джгут зі шнурка для взуття. Росіяни пограбували їх і забрали навіть продукти харчування, після чого відпустили та дозволили сховатись у місцевій церкві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі Нацполіції оголосили про підозру військовому РФ, який розстріляв двох мешканців Бучі через відмову випити з ним. ФОТО

Поліцейські встановили особу російського офіцера, який віддав наказ на розстріл цивільного. Ним виявився 37-річний заступник командира 1-го повітряно-десантного батальйону 234-го десантно-штурмового полку 76-ї ДШД ПДВ ЗС РФ (в/ч 74268).

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, щоб оголосити йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також дивіться: Повідомлено про підозру ще 7 військовослужбовцям ЗС РФ, які під час окупації розстрілювали цивільних у Бучі, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО