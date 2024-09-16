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Слідчі Нацполіції оголосили про підозру військовому РФ, який розстріляв двох мешканців Бучі через відмову випити з ним. ФОТО

Слідчі Нацполіції встановили особу російського окупанта, який на час окупації Бучі Київської області навесні 2022 року, розстріляв двох цивільних. За скоєне російському загарбнику загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли слідчі, в кінці березня 2022 року озброєний окупант без причин затримав 75-річного беззбройного місцевого мешканця. Разом із заручником він без попередження вдерся в дім іншого мешканця Бучі та вимагав дати йому алкоголь, і випити разом з ним.

Слідчі Нацполіції оголосили про підозру військовому РФ, який розстріляв двох мешканців Бучі

63-річний господар відповів, що спиртного не вживає. Окупант відмову не прийняв і обшукав кухню, в результаті чого знайшов алкоголь, розлютився і розстріляв обох мешканців Бучі автоматною чергою. Обидва чоловіки загинули на місці.

Сестра і дружина вбитого господаря в цей час переховувались в сусідній кімнаті і стали свідками вбивства члена своєї родини й сусіда. 

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Також вони розповіли слідчим, що згодом до них прийшли військові РФ, які поховали тіло господаря будинку на подвір’ї, а тіло іншого чоловіка винесли за територію домоволодіння - через декілька тижнів його тіло присипаним листям знайшов син.

Слідчі Нацполіції встановили особу вбивці. Це - 26-річний уродженець Алтайського краю, снайпер 27-го окремого загону спецпризначення "Кузбасс" військ Нацгвардії РФ.

Йому заочно повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. За скоєне окупанту загрожує довічне позбавлення волі.

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Автор: 

армія рф (17538) Буча (542) воєнні злочини (1864) підозра (770)


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Топ коментарі
+12
Ісконно рускій узькоглазий скрєпний слав'янін. Со всєй душой, а єго нє понялі і нє прінялі.
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16.09.2024 21:10
+11
Е***я чурка!
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16.09.2024 21:18
+6
Глаз узкій - значіт рускій
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16.09.2024 21:29
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Ісконно рускій узькоглазий скрєпний слав'янін. Со всєй душой, а єго нє понялі і нє прінялі.
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16.09.2024 21:10 Відповісти
Виродки та маньяки
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18.09.2024 00:25 Відповісти
Е***я чурка!
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16.09.2024 21:18 Відповісти
Глаз узкій - значіт рускій
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16.09.2024 21:29 Відповісти
Не розумію навіщо люди залишають расистські коментарі? Багато людей з Казахстану, Японії та інших країн підтримують Україну, я вже не кажу як впливає ксенофобія на іноземців, які читають ці відверто ганебні речі. Сподіваюсь, що адмін прореагує на ці провокації.
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16.09.2024 22:04 Відповісти
Весь його вігвам треба вирізати і спалити.
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16.09.2024 22:31 Відповісти
Багато людей с кахастану "чорним імпортом" шлють запчастини рашці, яка потім будує ракети та шахеди. На жаль шкоди від казахстану більше ніж користі від підтримки. До Японіі питань немає.
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17.09.2024 11:44 Відповісти
Я на половину уфімський татарин. І що? На прутні я вертів цих узкаглазих бурят обісраних. Мразота кончена. Найжорстокіші злочини в Україні вони одні з перших вчиняли. Приїхали за тисячі кілометрів в чужу країну і стрибають тут як макаки, цивілізацію побачили чурбани. З казахами теж не сильно братайтесь, там в них просто більша свобода слова і частина населення підтримує Україну на словах. Частково щось трохи допомогу відправляли. Але в цілому політика країни прокацапська.
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17.09.2024 11:52 Відповісти
Про " людей з Казахстану " це про цього чурку ?

"Президент Казахстану підтримав «мирний план» Китаю та Бразилії щодо війни в Україні"

"
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17.09.2024 16:10 Відповісти
У цьому випадку краще алкоголь віддати кацапу, бо не заспокоїться, а бурятам краще не з'являтися в Україні, тут їм і могила.
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17.09.2024 13:03 Відповісти
 
 