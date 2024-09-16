Слідчі Нацполіції оголосили про підозру військовому РФ, який розстріляв двох мешканців Бучі через відмову випити з ним. ФОТО

Слідчі Нацполіції встановили особу російського окупанта, який на час окупації Бучі Київської області навесні 2022 року, розстріляв двох цивільних. За скоєне російському загарбнику загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли слідчі, в кінці березня 2022 року озброєний окупант без причин затримав 75-річного беззбройного місцевого мешканця. Разом із заручником він без попередження вдерся в дім іншого мешканця Бучі та вимагав дати йому алкоголь, і випити разом з ним.

63-річний господар відповів, що спиртного не вживає. Окупант відмову не прийняв і обшукав кухню, в результаті чого знайшов алкоголь, розлютився і розстріляв обох мешканців Бучі автоматною чергою. Обидва чоловіки загинули на місці.

Сестра і дружина вбитого господаря в цей час переховувались в сусідній кімнаті і стали свідками вбивства члена своєї родини й сусіда.

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Також вони розповіли слідчим, що згодом до них прийшли військові РФ, які поховали тіло господаря будинку на подвір’ї, а тіло іншого чоловіка винесли за територію домоволодіння - через декілька тижнів його тіло присипаним листям знайшов син.

Слідчі Нацполіції встановили особу вбивці. Це - 26-річний уродженець Алтайського краю, снайпер 27-го окремого загону спецпризначення "Кузбасс" військ Нацгвардії РФ.

Йому заочно повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. За скоєне окупанту загрожує довічне позбавлення волі.

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