Ідентифіковано рашиста, який ґвалтував жінку під час окупації Херсонщини, - Офіс Генпрокурора
Встановлено особу російського загарбника, який під час окупації Херсонщини знущався над жінкою та ґвалтував її.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
У 2022 році окупант брав активну участь у військових діях проти України в одному з населених пунктів Херсонського району. На початку вересня він помітив місцеву жительку, яка йшла додому.
"Застосовуючи силу, зловмисник заштовхав жінку в автомобіль та відвіз до будинку, де оселився. Там він, погрожуючи, змусив її роздягнутися та зґвалтував.
Після цього, використовуючи її беззахисний і безпорадний стан, підозрюваний ув’язнив жінку у будинку. Ізольована від навколишнього світу, жінка під погрозами змушена була підкорятися встановленим підозрюваним заборонам і обмеженням. Потерпілу військовослужбовець рф систематично ґвалтував, під примусом вона обслуговувала його побут, а за найменшу непокору він бив її та замикав у підвалі на тривалий час", - йдеться в повідомленні.
Знущання він продовжував понад місяць, поки не залишив населений пункт.
Наразі особу загарбника встановлено - це військовослужбовець 25 окремого гвардійського полку спеціального призначення ЗС РФ. Йому інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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це ж не українець, яким біженцем воно буде??
Зає*ісь новость...
Так з Московії він носа не висуне, але усьому свій час.