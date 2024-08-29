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Новини Війна
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Ідентифіковано рашиста, який ґвалтував жінку під час окупації Херсонщини, - Офіс Генпрокурора

Встановлено особу російського загарбника, який під час окупації Херсонщини знущався над жінкою та ґвалтував її.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

У 2022 році окупант брав активну участь у військових діях проти України в одному з населених пунктів Херсонського району. На початку вересня він помітив місцеву жительку, яка йшла додому.

"Застосовуючи силу, зловмисник заштовхав жінку в автомобіль та відвіз до будинку, де оселився. Там він, погрожуючи, змусив її роздягнутися та зґвалтував.

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Після цього, використовуючи її беззахисний і безпорадний стан, підозрюваний ув’язнив жінку у будинку. Ізольована від навколишнього світу, жінка під погрозами змушена була підкорятися встановленим підозрюваним заборонам і обмеженням. Потерпілу військовослужбовець рф систематично ґвалтував, під примусом вона обслуговувала його побут, а за найменшу непокору він бив її та замикав у підвалі на тривалий час", - йдеться в повідомленні.

Знущання він продовжував понад місяць, поки не залишив населений пункт.

Ідентифіковано рашиста, який ґвалтував жінку під час окупації Херсонщини

Наразі особу загарбника встановлено - це військовослужбовець 25 окремого гвардійського полку спеціального призначення ЗС РФ. Йому інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

армія рф (17271) зґвалтування (384) воєнні злочини (1855) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+22
а харю цього поца можна показати,чи він наш агент ?
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29.08.2024 13:12
+20
і чому морда заблюрена, ви блд знущаєтесь
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29.08.2024 13:13
+16
От саме це і вражає. Ці морди постійно закривають, -зрадники, вбивці, сепаратисти. Вони зараз живуть в Україні, завтра завдяки судочинству, яке їх захищає, будуть тут,в Німеччині ,біженцями. То ж я хочу бачити їхні рила. Можливо, ця скотина виявиться серед тих, кому ми допомагаємо??????
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29.08.2024 13:17
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а харю цього поца можна показати,чи він наш агент ?
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29.08.2024 13:12 Відповісти
і чому морда заблюрена, ви блд знущаєтесь
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29.08.2024 13:13 Відповісти
Якби в Україні люди на руках мали зброю,то не з усіма б сталося таке.
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29.08.2024 13:16 Відповісти
От саме це і вражає. Ці морди постійно закривають, -зрадники, вбивці, сепаратисти. Вони зараз живуть в Україні, завтра завдяки судочинству, яке їх захищає, будуть тут,в Німеччині ,біженцями. То ж я хочу бачити їхні рила. Можливо, ця скотина виявиться серед тих, кому ми допомагаємо??????
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29.08.2024 13:17 Відповісти
Таня , а навіщо ви допомагаєте чоловікам " біженцям " ? Хай ідуть працюють і частину зарплатні віддають на ЗСУ , бо якщо не працюють то це звичайні хитрозаді ледарі .
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29.08.2024 13:23 Відповісти
Німеччина допомагає ВСІМ біженцям від війни.. Такі в неї правила, вписані в закон.Якщо я потрібна СБУ чи Нацполіції то хай зв"язуються зі мною, бо в мене з ними не вийшло комунікувати. Вони росмовою розмовляють. Я багато кого знаю, але не знаю, ким вони були в Україні. Отак ми працюємо.
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29.08.2024 13:33 Відповісти
ЦЕ оккупант! про шо ви пишете???
це ж не українець, яким біженцем воно буде??
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29.08.2024 15:04 Відповісти
Скажіть, будь ласка, от як мені окупанта від біженця розпізнати, як вони однією російською мовою розмовляють? Поки біженці не почнуть говорити українською, я буду вважати їх окупантами. Це не жарт. Я не чую від біженців української мови, то ж мені все одно, який в них паспорт. Багато з біженців мають роспаспорт, але українську прописку, їх теж приймають, як українських біженців.Адже вони теж біженці, тільки з окупованих територій. Ось так. От про ЩО я пишу.
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29.08.2024 16:23 Відповісти
Опять персонаж из "Майнкрафта"
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29.08.2024 13:29 Відповісти
Ви забембали своєю "толерантністю" чому не показуєте цю пику ?
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29.08.2024 13:40 Відповісти
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29.08.2024 13:41 Відповісти
Ні ім'я, ні призвіща, ні фотографії...
Зає*ісь новость...
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29.08.2024 14:06 Відповісти
МОРДИ СВОЇ НЕ ПОКАЗУЮТЬ.
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29.08.2024 15:05 Відповісти
Подавайте на розшук в інтерполу, як і іншу мразоту.
Так з Московії він носа не висуне, але усьому свій час.
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29.08.2024 18:17 Відповісти
 
 