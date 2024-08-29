Ідентифіковано рашиста, який ґвалтував жінку під час окупації Херсонщини, - Офіс Генпрокурора

Встановлено особу російського загарбника, який під час окупації Херсонщини знущався над жінкою та ґвалтував її.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

У 2022 році окупант брав активну участь у військових діях проти України в одному з населених пунктів Херсонського району. На початку вересня він помітив місцеву жительку, яка йшла додому.

"Застосовуючи силу, зловмисник заштовхав жінку в автомобіль та відвіз до будинку, де оселився. Там він, погрожуючи, змусив її роздягнутися та зґвалтував.

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Після цього, використовуючи її беззахисний і безпорадний стан, підозрюваний ув’язнив жінку у будинку. Ізольована від навколишнього світу, жінка під погрозами змушена була підкорятися встановленим підозрюваним заборонам і обмеженням. Потерпілу військовослужбовець рф систематично ґвалтував, під примусом вона обслуговувала його побут, а за найменшу непокору він бив її та замикав у підвалі на тривалий час", - йдеться в повідомленні.

Знущання він продовжував понад місяць, поки не залишив населений пункт.

Наразі особу загарбника встановлено - це військовослужбовець 25 окремого гвардійського полку спеціального призначення ЗС РФ. Йому інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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