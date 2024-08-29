Идентифицирован рашист, насиловавший женщину во время оккупации Херсонщины, - Офис Генпрокурора

Установлена личность российского захватчика, который во время оккупации Херсонщины издевался над женщиной и насиловал ее.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В 2022 году оккупант принимал активное участие в военных действиях против Украины в одном из населенных пунктов Херсонского района. В начале сентября он заметил местную жительницу, которая шла домой.

"Применяя силу, злоумышленник затолкал женщину в автомобиль и отвез к дому, где поселился. Там он, угрожая, заставил ее раздеться и изнасиловал.

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После этого, используя ее беззащитное и беспомощное состояние, подозреваемый заточил женщину в доме. Изолированная от окружающего мира, женщина под угрозами вынуждена была подчиняться установленным подозреваемым запретам и ограничениям. Потерпевшую военнослужащий рф систематически насиловал, под принуждением она обслуживала его быт, а за малейшее неповиновение он бил ее и запирал в подвале на длительное время", - говорится в сообщении.

Издевательства он продолжал более месяца, пока не покинул населенный пункт.

Сейчас личность захватчика установлена - это военнослужащий 25-й отдельного гвардейского полка специального назначения ВС РФ. Ему инкриминируется жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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