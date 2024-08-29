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Новости Война
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Идентифицирован рашист, насиловавший женщину во время оккупации Херсонщины, - Офис Генпрокурора

Установлена личность российского захватчика, который во время оккупации Херсонщины издевался над женщиной и насиловал ее.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В 2022 году оккупант принимал активное участие в военных действиях против Украины в одном из населенных пунктов Херсонского района. В начале сентября он заметил местную жительницу, которая шла домой.

"Применяя силу, злоумышленник затолкал женщину в автомобиль и отвез к дому, где поселился. Там он, угрожая, заставил ее раздеться и изнасиловал.

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После этого, используя ее беззащитное и беспомощное состояние, подозреваемый заточил женщину в доме. Изолированная от окружающего мира, женщина под угрозами вынуждена была подчиняться установленным подозреваемым запретам и ограничениям. Потерпевшую военнослужащий рф систематически насиловал, под принуждением она обслуживала его быт, а за малейшее неповиновение он бил ее и запирал в подвале на длительное время", - говорится в сообщении.

Издевательства он продолжал более месяца, пока не покинул населенный пункт.

Ідентифіковано рашиста, який ґвалтував жінку під час окупації Херсонщини

Сейчас личность захватчика установлена - это военнослужащий 25-й отдельного гвардейского полка специального назначения ВС РФ. Ему инкриминируется жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также смотрите: Журналисты идентифицировали двух военных, причастных к изнасилованию женщин во время оккупации. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) изнасилование (916) военные преступления (1430) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+22
а харю цього поца можна показати,чи він наш агент ?
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29.08.2024 13:12
+20
і чому морда заблюрена, ви блд знущаєтесь
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29.08.2024 13:13
+16
От саме це і вражає. Ці морди постійно закривають, -зрадники, вбивці, сепаратисти. Вони зараз живуть в Україні, завтра завдяки судочинству, яке їх захищає, будуть тут,в Німеччині ,біженцями. То ж я хочу бачити їхні рила. Можливо, ця скотина виявиться серед тих, кому ми допомагаємо??????
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29.08.2024 13:17
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а харю цього поца можна показати,чи він наш агент ?
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29.08.2024 13:12 Ответить
і чому морда заблюрена, ви блд знущаєтесь
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29.08.2024 13:13 Ответить
Якби в Україні люди на руках мали зброю,то не з усіма б сталося таке.
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29.08.2024 13:16 Ответить
От саме це і вражає. Ці морди постійно закривають, -зрадники, вбивці, сепаратисти. Вони зараз живуть в Україні, завтра завдяки судочинству, яке їх захищає, будуть тут,в Німеччині ,біженцями. То ж я хочу бачити їхні рила. Можливо, ця скотина виявиться серед тих, кому ми допомагаємо??????
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29.08.2024 13:17 Ответить
Таня , а навіщо ви допомагаєте чоловікам " біженцям " ? Хай ідуть працюють і частину зарплатні віддають на ЗСУ , бо якщо не працюють то це звичайні хитрозаді ледарі .
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29.08.2024 13:23 Ответить
Німеччина допомагає ВСІМ біженцям від війни.. Такі в неї правила, вписані в закон.Якщо я потрібна СБУ чи Нацполіції то хай зв"язуються зі мною, бо в мене з ними не вийшло комунікувати. Вони росмовою розмовляють. Я багато кого знаю, але не знаю, ким вони були в Україні. Отак ми працюємо.
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29.08.2024 13:33 Ответить
ЦЕ оккупант! про шо ви пишете???
це ж не українець, яким біженцем воно буде??
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29.08.2024 15:04 Ответить
Скажіть, будь ласка, от як мені окупанта від біженця розпізнати, як вони однією російською мовою розмовляють? Поки біженці не почнуть говорити українською, я буду вважати їх окупантами. Це не жарт. Я не чую від біженців української мови, то ж мені все одно, який в них паспорт. Багато з біженців мають роспаспорт, але українську прописку, їх теж приймають, як українських біженців.Адже вони теж біженці, тільки з окупованих територій. Ось так. От про ЩО я пишу.
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29.08.2024 16:23 Ответить
Опять персонаж из "Майнкрафта"
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29.08.2024 13:29 Ответить
Ви забембали своєю "толерантністю" чому не показуєте цю пику ?
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29.08.2024 13:40 Ответить
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29.08.2024 13:41 Ответить
Ні ім'я, ні призвіща, ні фотографії...
Зає*ісь новость...
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29.08.2024 14:06 Ответить
МОРДИ СВОЇ НЕ ПОКАЗУЮТЬ.
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29.08.2024 15:05 Ответить
Подавайте на розшук в інтерполу, як і іншу мразоту.
Так з Московії він носа не висуне, але усьому свій час.
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29.08.2024 18:17 Ответить
 
 