Ідентифіковано ще двох окупантів, які грабували та знущались із місцевих жителів під час окупації Сумщини

Прокурори на Сумщині ідентифікували ще двох окупантів, які грабували та знущались із місцевих жителів під час окупації Тростянця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

Заочно повідомлено про підозру командирові взводу та механіку-водію 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу Збройних сил Росії.

Як зазначається, підозрювані у березні 2022 року під час окупації м. Тростянець незаконно обшукували та грабували будинки цивільних.

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Окупанти заради розваги зіпсували автівку одного з чоловіків, наїхавши на неї БМП. При цьому потерпілим погрожували застосуванням зброї та фізичною розправою.

"Окупанти знущались з деяких цивільних, зокрема, імітували їх розстріл, незаконно затримували, допитували та, попри холодну погоду, змусили одного з чоловіків роздягтися на вулиці, щоб перевірити наявність татуювань", - ідеться в повідомленні.

Усього від злочинних дій окупантів постраждало семеро цивільних осіб.

Нагадаємо, за даними МВС, підозри за сексуальне насильство щодо цивільних оголошено 48 російським військовим, 5 осіб засуджено.