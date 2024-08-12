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Идентифицированы еще два оккупанта, грабивших и издевавшихся над местными жителями во время оккупации Сумщины

Ідентифіковано іще двох окупантів, які грабували місцевих під час окупації Сумщини

Прокуроры на Сумщине идентифицировали еще двух оккупантов, грабивших и издевавшихся над местными жителями во время оккупации Тростянца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

Заочно сообщено о подозрении командиру взвода и механику-водителю 423-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России.

Как отмечается, подозреваемые в марте 2022 года во время оккупации г. Тростянца незаконно обыскивали и грабили дома гражданских.

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Оккупанты ради развлечения испортили машину одного из мужчин, наехав на нее БМП. При этом пострадавшим угрожали применением оружия и физической расправой.

"Оккупанты издевались над некоторыми гражданскими, в частности, имитировали их расстрел, незаконно задерживали, допрашивали и, несмотря на холодную погоду, заставили одного из мужчин раздеться на улице, чтобы проверить наличие татуировок", - говорится в сообщении.

Всего от преступных действий оккупантов пострадали семь гражданских лиц.

Напомним, по данным МВД, подозрения за сексуальное насилие в отношении гражданских объявлено 48 российским военным, 5 человек осуждены.

Автор: 

армия РФ (19087) прокуратура (5006) Сумская область (3013) военные преступления (1428)


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Ура, Плятт Ростислав!
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12.08.2024 15:22 Ответить
 
 