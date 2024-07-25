УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 893 14

Ідентифікували російських злочинців, які обстрілюють Харківщину і Сумщину "Іскандерами", - ГУР МО. ФОТО

Фахівці ГУР МО  ідентифікували 30 осіб, які причетні до ударів ракетами "Іскандер" по Сумській та Харківській областях.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", які завдають ударів балістичними і крилатими ракетами дальністю понад 500 км.

Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ - місто Шуя Івановської області.

До складу бригади входять один ракетно-технічний дивізіон і три ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер".

Серед ідентифікованих злочинців – командир бригади полковник Сергій Пономарьов, заступник командира бригади підполковник Володимир Філін, заступник командира бригади з озброєння підполковник Микола Ізвольцев, заступник командира бригади з тилу підполковник Олександр Сухоруков, заступник начальника штабу по службі військ майор В’ячеслав Осокін, начальник автомобільної служби майор Роман Івшин, начальник інженерної служби майор Сергій Тіхоміров, начальник оперативного відділу майор Володимир Юдін, командири дивізіону Ілля Лобачов, Сергій Обрєзков, Микола Чікунов, Олексій Авєркін.

Нагадаємо, зранку 24 липня окупанти вдарили по Харкову двома ракетами, одна з них - "Іскандер"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кіберфахівці ГУР атакували банківську систему Росії, – ЗМІ

Війкові злочинці причетні до ударів ракетами
Війкові злочинці причетні до ударів ракетами

Автор: 

розвідка (3861) воєнні злочини (1860) ГУР (500)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Які огидні пики!
показати весь коментар
25.07.2024 12:03
+4
Ну шо хлопаки - до дії.
Тіко не дайте у штангу яко ото учора на мацкві із торгашовим, директором охоронної фірми, а по факту мав бути пі@ар торгашов, який наводив кацапські ракети на Охматдит 08.07.24
показати весь коментар
25.07.2024 12:03
+4
До речі, сьогодні турецькі специ на прохання кацапської фсби затримали у Бодрумі (Туреччина) такого собі серебрякова та готують його до передачі кацапам за підрив прадо торгашова. Кацапи вирахували його за камерами на подвір'ї із прадіком та вели через усе місто, закладка була о 02-30 ночі, підрив авто о 06-30
Так би й нашим навчитися операттивно за камерами та інфою затримувати виконавців, зокрема виконавця вбивства Фаріон, а не тіко оголошувати у розшук худі, панамку та білі шкарпетки
показати весь коментар
25.07.2024 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які огидні пики!
показати весь коментар
25.07.2024 12:03 Відповісти
Ну шо хлопаки - до дії.
Тіко не дайте у штангу яко ото учора на мацкві із торгашовим, директором охоронної фірми, а по факту мав бути пі@ар торгашов, який наводив кацапські ракети на Охматдит 08.07.24
показати весь коментар
25.07.2024 12:03 Відповісти
До речі, сьогодні турецькі специ на прохання кацапської фсби затримали у Бодрумі (Туреччина) такого собі серебрякова та готують його до передачі кацапам за підрив прадо торгашова. Кацапи вирахували його за камерами на подвір'ї із прадіком та вели через усе місто, закладка була о 02-30 ночі, підрив авто о 06-30
Так би й нашим навчитися операттивно за камерами та інфою затримувати виконавців, зокрема виконавця вбивства Фаріон, а не тіко оголошувати у розшук худі, панамку та білі шкарпетки
показати весь коментар
25.07.2024 12:11 Відповісти
...то що далі?
показати весь коментар
25.07.2024 12:03 Відповісти
А самі, ви, як, щоб віддячити окупантам??
показати весь коментар
25.07.2024 12:06 Відповісти
...так як і ти.
показати весь коментар
25.07.2024 12:08 Відповісти
Ох і слизький же ви, обмилок!
Вам про попа, а ви про попову дочку!
показати весь коментар
25.07.2024 12:13 Відповісти
Українці, між собою, так не ведуть себе…
Невже, черговий москаль гадить?
показати весь коментар
25.07.2024 12:26 Відповісти
Дякуємо! Ну, тепер вони, можуть і на курорти попасти… Оточуючі їх особи, оцінять, всю красу сюжету… Ківа був задоволений із захарченко …
Свято наближається !!
показати весь коментар
25.07.2024 12:05 Відповісти
особовий склад 112-ої ракетної бригади може не хвилюватись. Від нашого кордону до Шуї 600 кілометрів, тому туди ні одна ракета не долетить.
показати весь коментар
25.07.2024 12:10 Відповісти
...ну хоч нема вже Явних українських прізвищ...
сподіваюсь мої українські (ну як не крути тут, але так вжЕ є, навіть совєцькі ще, мАсковські генерали) родичі Москви-Геленджика-Ульяновська-Копейська-Хабаровська-Ю.Сахалінську (з якими нема контакту як мінімум з 2013го року) не стали до лав армії дебілів *****..
показати весь коментар
25.07.2024 12:35 Відповісти
Бажаю кацапам бумеранга посиленого у 20 разів.
показати весь коментар
27.07.2024 02:37 Відповісти
 
 