Ідентифікували російських злочинців, які обстрілюють Харківщину і Сумщину "Іскандерами", - ГУР МО. ФОТО

Фахівці ГУР МО ідентифікували 30 осіб, які причетні до ударів ракетами "Іскандер" по Сумській та Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", які завдають ударів балістичними і крилатими ракетами дальністю понад 500 км.

Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ - місто Шуя Івановської області.

До складу бригади входять один ракетно-технічний дивізіон і три ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер".

Серед ідентифікованих злочинців – командир бригади полковник Сергій Пономарьов, заступник командира бригади підполковник Володимир Філін, заступник командира бригади з озброєння підполковник Микола Ізвольцев, заступник командира бригади з тилу підполковник Олександр Сухоруков, заступник начальника штабу по службі військ майор В’ячеслав Осокін, начальник автомобільної служби майор Роман Івшин, начальник інженерної служби майор Сергій Тіхоміров, начальник оперативного відділу майор Володимир Юдін, командири дивізіону Ілля Лобачов, Сергій Обрєзков, Микола Чікунов, Олексій Авєркін.

Нагадаємо, зранку 24 липня окупанти вдарили по Харкову двома ракетами, одна з них - "Іскандер"

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