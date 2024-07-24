Зранку окупанти вдарили по Харкову двома ракетами, одна з них - "Іскандер", - поліція

Зранку 24 липня 2024 року війська РФ ударили по Харкову двома ракетами, одна з них - "Іскандер", тип іншої наразі встановлюється.

Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми встановили тип однієї ракети з двох. Це приватний сектор і об’єкт цивільний у Немишлянському районі, який жодного разу з початку повномасштабного вторгнення не використовувався ні ЗСУ, ні іншими силами оборони. Це цивільне підприємство, яке займається перевезеннями. Саме в адміністративну будівлю цього підприємства було влучання, і ми точно знаємо, що це "Іскандер-М", 9М723 модифікація, що встановлено за маркуванням на частинах, які вилучили вибухотехніки", - сказав Тимошко.

Друге влучання - у приватний сектор по будинку, що розташовується за 500-600 метрів від першої локації.

"Там теж є частки, але дуже незначні й невеликі, тому ще тривають дослідження. Можливо, що "Іскандер" у повітрі розвалився, і могла частина потрапити в об’єкт промисловий, а інша - у приватний. Ми з таким стикалися. Тому казати, що було дві ракети, ми точно не можемо, поки точно вибухотехніки не скажуть", - пояснив начальник облуправління Нацполіції.

Приблизно в час ракетного обстрілу відбувалася й атака безпілотниками, працювали мобільні групи ППО, зазначив Тимошко.

Щодо удару по Фельдман Екопарку він повідомив, що було влучання по стайні. З’ясовується, чи це був "Шахед", якого приблизно в цей же час фіксували в області, чи інший БпЛА.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: атаковано приватний сектор та промзону. Згодом у ОВА показали наслідки атаки на Харків.