Наслідки ворожого ракетного обстрілу Харкова. ФОТОрепортаж

Під ранок 24 липня війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував світлини, на яких зафіксовано наслідки ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: атаковано приватний сектор та промзону.