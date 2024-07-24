Последствия вражеского ракетного обстрела Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под утро 24 июля войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фотографии, на которых зафиксированы последствия утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова.

Читайте также: Харькову нужна самая современная система ПВО, один-два Patriot не решат проблему, - Терехов



















Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: атакован частный сектор и промзона.