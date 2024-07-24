Последствия вражеского ракетного обстрела Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под утро 24 июля войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову.
Как информирует Цензор.НЕТ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фотографии, на которых зафиксированы последствия утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: атакован частный сектор и промзона.
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Grigor Sten
показать весь комментарий24.07.2024 12:25 Ответить Мне нравится 0
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