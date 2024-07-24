Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: атакован частный сектор и промзона, есть погибший (обновлено)
В ночь на среду, 24 июля, войска РФ нанесли удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в городе прогремело два взрыва.
"Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. По пострадавшим и разрушениям информация уточняется", - отметил в 5:44 Терехов.
"Относительно второго прилета - удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы", - позже добавил он.
Также отмечается, что предварительно Харьков сегодня оккупанты обстреливали ракетами С-300.
Подробнее о последствиях ударов окупантов по Харькову и району рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в 5:15 враг ударил по Немышлянскому району. Повреждено нежилое здание и не менее 5 автомобилей. Без пострадавших.
В 5:25 по другому адресу зафиксировано попадание в частный жилой дом. Возник пожар. По предварительным данным правоохранителей, враг ударил ракетами, тип устанавливается.
Около пяти часов по Малоданиловской громаде враг ударил "Шахедом". Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.
Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии.
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