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В Харькове осенью могут ввести отдельную от области систему оповещения о воздушной тревоге, - Терехов

У Харкові планують запровадити окрему від області повітряну тривогу

Сейчас идет работа над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, которые летят в Харьков, и которые летят на область. Этот план могут реализовать до середины осени этого года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такая система не только поможет улучшить жизнь местным, но и облегчит условия работы для бизнеса.

Отвечая на вопрос, как работают предприятия в условиях, когда воздушная тревога звучит по 10 часов подряд, Терехов ответил: "Кто-то работает, кто-то закрывается".

"Есть, например, банковские учреждения, которые не могут работать, когда раздаются воздушные тревоги. Торговые центры во время тревоги тоже закрываются. Какие-то предприятия просто не обращают внимание на эти воздушные тревоги. Люди в городе на самом деле привыкли к ним. Они уже не так реагируют и в этом тоже есть очень большая опасность", - добавил мэр Харькова.

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Автор: 

Харьков (7450) Харьковщина (5577) Терехов Игорь (255) воздушная тревога (776)


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23.07.2024 09:33 Ответить
нахера
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23.07.2024 09:38 Ответить
Это надо было сделать давным-давно во всех областных центрах, а сделали только в Киеве. В итоге люди часто забивают на тревоги и не обращают внимание даже на реальную опасность...
Ну про вред экономике и бизнесу и говорить нечего.
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23.07.2024 09:46 Ответить
 
 