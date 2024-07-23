В Харькове осенью могут ввести отдельную от области систему оповещения о воздушной тревоге, - Терехов
Сейчас идет работа над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, которые летят в Харьков, и которые летят на область. Этот план могут реализовать до середины осени этого года.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, такая система не только поможет улучшить жизнь местным, но и облегчит условия работы для бизнеса.
Отвечая на вопрос, как работают предприятия в условиях, когда воздушная тревога звучит по 10 часов подряд, Терехов ответил: "Кто-то работает, кто-то закрывается".
"Есть, например, банковские учреждения, которые не могут работать, когда раздаются воздушные тревоги. Торговые центры во время тревоги тоже закрываются. Какие-то предприятия просто не обращают внимание на эти воздушные тревоги. Люди в городе на самом деле привыкли к ним. Они уже не так реагируют и в этом тоже есть очень большая опасность", - добавил мэр Харькова.
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