Сутки на Харьковщине: под вражеским огнем 4 района, есть пострадавшие и повреждения

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОГА.

Как отмечается, за сутки по территории Харьковщины выпущено 39 вражеских КАБов.

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Обстрелы Харьковщины

23 июля 00:05 г. Купянск. В результате обстрела из БПЛА травмирован 42-летний мужчина.

23 июля 03:17 Дергачевский р-н, с. Лесное. Вследствие вражеского обстрела из РСЗО горел гараж.

23 июля 00:05 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горел дом.

22:26 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела горел дом.

19:54 Харьковский район, Малоданиловская ТГ, с. Лесное. В результате обстрела повреждено остекление жилого дома и забор.

17:00 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Русская Лозовая. В результате артобстрела пострадала 30-летняя женщина.

09:40 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Подолы. В результате обстрела повреждены дом, гараж. Пострадала женщина.

09:22 Изюмский район, Куньевская СГ, с. Иванчуковка. В результате обстрела из РСЗО повреждено остекление проходной хлебо-приемного пункта, автомобиль, остекление окон рядом расположенных частных домов.

08:26 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Сеньково. В результате обстрела горела летняя кухня. Пострадала женщина 75 лет.

08:00 Изюмский район, Куньевская СГ, с. Иванчуковка. В результате обстрела пострадал мужчина 58 лет.

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Боевые действия на Харьковщине

ОВА также информирует, что на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении - 13 атак за сутки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 22 июля 2024 года военные РФ совершили обстрел села Сеньково Купянского района на Харьковщине.