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Войска РФ нанесли авиаудар по селу на Харьковщине, ранена женщина

наслідки обстрілу Харківщини

Утром 22 июля 2024 года военные РФ совершили обстрел села Сеньково Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Харьковщины.

Как отмечается, в результате вражеского авиаудара поврежден частный дом. Взрывные травмы получила 75-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу города Харьков.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Купянского райуправления полиции, криминалисты и взрывотехники.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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обстрел (26906) Нацполиция (16427) Харьковщина (5577)


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