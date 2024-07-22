В районе Лукьянцев российские оккупанты перешли к обороне, - ОТГ "Харьков"

Ситуация в операционной зоне ОТГ "Харьков" характеризуется активностью врага в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в рамках подготовки к наступательным действиям противник осуществляет перегруппировку личного состава и проводит разведку маршрутов выдвижения с использованием БпЛА.

В районе населенного пункта Лукьянка российские оккупанты перешли к обороне", - отмечается в сообщении.

Всего за прошедшие сутки произошло 12 боевых столкновений. Враг нанес в направлении позиций наших войск 13 авиационных ударов с применением 23 КАБов, нанес 1 ракетный удар и 36 ударов дронами-камикадзе. Осуществил 430 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

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Также отмечается, что с начала текущих суток, 22 июля, уже произошло 3 боевых столкновения, из них два еще продолжаются.

В ходе боев российские оккупанты успеха не имели, потерь наших позиций не допущено.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что наступление войск РФ на Харьковщине провалилось. По его словам, войска РФ потеряли около 20 тыс. человек во время наступления на Харьковщине.