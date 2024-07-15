РУС
Наступление войск РФ на Харьковщине провалилось, - Зеленский

Оккупанты провалили наступление на Харьковщине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые вещи (возможность бить по территории РФ. - Ред.) вдоль границы мы использовали. Я считаю, что на Харьковщине люди остановлены, или нелюди Российской федерации. На Харьковщине их наступление провалилось. Признают все эксперты: наступление России на Харьков провалилось. Я бы сказал, что оно было остановлено нашими воинами и соответствующим оружием", - отмечает глава государства.

Читайте также: На Харьковщине применяют аварийные отключения света, - "Укрэнерго"

Ранее в ОТГ "Харьков" заявляли, что оккупанты готовят новые подразделения для атак на Харьковском направлении.

+7
уря! наша Бубочка найкраща!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:51 Ответить
+5
нажаль на основному напрямку донбасу він не провалився.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:52 Ответить
+4
Заяві зеленского что-то из разряда типа такого
показать весь комментарий
15.07.2024 14:56 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 14:51 Ответить
уря! наша Бубочка найкраща!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:51 Ответить
нажаль на основному напрямку донбасу він не провалився.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:52 Ответить
Аналітики говорять,що цей ніби наступ-відволікаючий.Головний напрямок: Дон-Луг-Зап-Хер. області.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:53 Ответить
Це остаточно, чи зненацька примарилось під час пресконференції..
показать весь комментарий
15.07.2024 14:53 Ответить
Заяві зеленского что-то из разряда типа такого
показать весь комментарий
15.07.2024 14:56 Ответить
Звичайно, що зупинено, бо так не домовлялись. Пу... обіцяв.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:02 Ответить
Наступ військ РФ на Харківщині провалився, Джерело:
... але ми з єрмаком та з нашими 5-6 дєфєктівними мєнєджерами спробуємо це компенсувати нашим оманським партнерам. Да, вован??
показать весь комментарий
15.07.2024 15:11 Ответить
У пана президента Харківщина - це лише Харків? Куп'янський напрямок це не Харківщина ?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:15 Ответить
Ще тільки ти про це не сказав
показать весь комментарий
15.07.2024 15:31 Ответить
Так провалився, що Салтівка сьогодні дуже чує лінію фронту під Липцями.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:40 Ответить
На жаль не тільки Салтівка. Особливо вчора ввечері......
показать весь комментарий
15.07.2024 16:26 Ответить
А русские об этом знают?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:25 Ответить
Це йому хтось пояснив, що протрахати чергові території, і втрачати Вовчанськ, це провал кацапів?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:36 Ответить
Янелох, кто разминировал Чонгар?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:40 Ответить
Ти ,торчок зелений,звідки знаєш яка в них мета цього наступу?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:41 Ответить
Сколько людей погибло по твоей вине...!? Где оборонительные сооружения!? Гнида!!!
.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:01 Ответить
 
 