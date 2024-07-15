Наступление войск РФ на Харьковщине провалилось, - Зеленский

Оккупанты провалили наступление на Харьковщине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые вещи (возможность бить по территории РФ. - Ред.) вдоль границы мы использовали. Я считаю, что на Харьковщине люди остановлены, или нелюди Российской федерации. На Харьковщине их наступление провалилось. Признают все эксперты: наступление России на Харьков провалилось. Я бы сказал, что оно было остановлено нашими воинами и соответствующим оружием", - отмечает глава государства.

Ранее в ОТГ "Харьков" заявляли, что оккупанты готовят новые подразделения для атак на Харьковском направлении.