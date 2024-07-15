На Харьковщине применяют аварийные отключения света, - "Укрэнерго"

Сегодня, 15 июля, в отдельных районах Харьковщины применяются аварийные отключения в сетях облэнерго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отмечается, в других районах области действуют плановые отключения. В "Укрэнерго" объяснили, что причина аварийных обесточиваний - недопущение перегрузки сетей облэнерго.

Также читайте: Из-за значительной жары были пожары на энергетических объектах в западном регионе, - Минэнерго

Ранее сообщалось, что 15 июля потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума.