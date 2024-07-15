На Харьковщине применяют аварийные отключения света, - "Укрэнерго"
Сегодня, 15 июля, в отдельных районах Харьковщины применяются аварийные отключения в сетях облэнерго.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отмечается, в других районах области действуют плановые отключения. В "Укрэнерго" объяснили, что причина аварийных обесточиваний - недопущение перегрузки сетей облэнерго.
Ранее сообщалось, что 15 июля потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума.
