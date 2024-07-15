РУС
Потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума, - "Укрэнерго"

Из-за аномальной жары в Украине и Европе, по прогнозу - потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. Графики отключений будут применять в течение всех суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 - четыре очереди", - говорится в сообщении.

Применение четырех очередей означает большее время отключений света.

"Значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины - результат 8 российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики. Вследствие этого страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии", - добавили в компании.

Нужно подсказать Даниле Гетманцу, шобы ввел налог на кондиционер, как на предмет роскоши
15.07.2024 10:52 Ответить
Вообщето нас обманывают. У нас на самом деле не дефецит, а профицит Э\Э. Они не знают куда ту энергию девать. По этому повыводили блоки АЭС в ремонт и снизили на них генерацию до допустимого уровня. Выехало 10 лямов граждан, остановились \ рарушены предприятия. Они тупа не знаю куда девать энергию с ядерки. Нас считают за лохов, еще и тариф подняли
15.07.2024 11:09 Ответить
Украина потеряла 22% генерации. А до этого она имела избыток электроэнергии, торговала ей. В то же время остановилось множество предприятий и миллионы людей покинули страну.
Чем вызван этот дефицит? Или специально отключают людей без необходимости?
15.07.2024 11:04 Ответить
15.07.2024 10:52 Ответить
15.07.2024 10:55 Ответить
Зате ліхтарі під час комендантської години смалять по повній. А вдень електротранспорт..
15.07.2024 10:55 Ответить
Кстати, в Житомире свет вообще не выключают.
15.07.2024 10:57 Ответить
ташкент - город хлебный, а житомир - город светлый ))
15.07.2024 11:04 Ответить
Заздрю... нас у Сумах замордували....
15.07.2024 13:14 Ответить
То ви зря написали, "добрі люди" зараз сповістять кого треба
15.07.2024 13:54 Ответить
Та все в курсе и так)
15.07.2024 14:08 Ответить
Правильна думка, а тих, хто споживає електроенергію вмикаючи кондиціонери, на марахвоні назвати "споживантами" і спрямувати на них всю агресію "пролетаріату".
показать весь комментарий
15.07.2024 11:06 Ответить
15.07.2024 11:13 Ответить
А толку с кондиционера, если у нас в Киеве, например, 2-3 часа есть свет, а потом 6-7 часов его нет?
15.07.2024 12:00 Ответить
Не знаю. Но 2-3 часа под кондиком все же лучше чем без него, напевно
15.07.2024 12:04 Ответить
Лучше 2-3 тижня)
15.07.2024 12:12 Ответить
Не підказуй, бо це кацапське дурило, сьогодні ж внесе про це законопроект в раду!
15.07.2024 14:45 Ответить
во попёрло альтернативним князям з їхніми такими ж з грязі княгинями, що в кращі часи, понтів ради, при тотальній наявності ліпістрічєства, прикупили собі "хватери-акваріуми" на дахах київських багатоповерхівок )) хоч зараз зігріються в очікуванні темних та довгих зимових вечорів.
15.07.2024 11:03 Ответить
Украина потеряла 22% генерации. А до этого она имела избыток электроэнергии, торговала ей. В то же время остановилось множество предприятий и миллионы людей покинули страну.
Чем вызван этот дефицит? Или специально отключают людей без необходимости?
15.07.2024 11:04 Ответить
Вообщето нас обманывают. У нас на самом деле не дефецит, а профицит Э\Э. Они не знают куда ту энергию девать. По этому повыводили блоки АЭС в ремонт и снизили на них генерацию до допустимого уровня. Выехало 10 лямов граждан, остановились \ рарушены предприятия. Они тупа не знаю куда девать энергию с ядерки. Нас считают за лохов, еще и тариф подняли
15.07.2024 11:09 Ответить
Скоро знову піднімуть..їм треба вигнати нас з України..
15.07.2024 11:58 Ответить
Якщо брати з радянських часів то споживання зменшилось в рази. Бо зникла велика промисловість. Про кондіціонери це маячня. Побутові потреби це мізер.
15.07.2024 11:08 Ответить
Миша-ответ не правильный.Или ты наконец поумнел??Или тебе лаботомию сделали??Ты должен кричать,вы все врети...Кацапы разрушили станции до основания...Война не дает восстановить...Защитить невозможно.Ухилянты по ночам включают на зло власти все осветительные приборы что имеют,а потом отчитываются о проделанной работе в НКВД...Всех нужно отправить на 0,убить...запаковать в бусы и тогда....яйцесветный Боневтик напитает своей энергией грааль энергосистемы Неньки
15.07.2024 11:44 Ответить
Відмазки! У Європі нема спеки!!! Тільки у Румунії та Болгарії.
15.07.2024 11:10 Ответить
А скільки енергії жеруть тринадцять телеканалів які транслюють ЗЄ-шмарафон нехочуть сказати.
15.07.2024 11:19 Ответить
Какое небо голубое!
Мы не сторонники разбоя.
На дурака не нужен нож:
ему с три короба наврешь --
и делай с ним что хошь.
15.07.2024 11:23 Ответить
Брешут что Троцкий что электроэнергии не хватает. Не знаю как где, но у нас напруга 239-247 вольт постоянно с начала всего года. Она даже завышенная. И тем не менее её отключают постоянно. А когда её действительно не хватает то 190-210 вольт считается за счастье. Кто "мутит" зелень или рыжий татарин вместе с беней? Или "святая тороица" все вместе? Думаю что все они нам сказки рассказывают. Все никак не нажрутся во время войны. ахметов почему то "неожиданно" поднял тарифы на 64 процента. Как при совке писали в газетах по этому поводу-цена увеличилась "По многочисленным просьбам трудящихся" В другой стране уже бы эту троицу давно послали на ..... А мы уже как московиты засунули языки в одно место и молча терпим.Разве не так?
15.07.2024 11:38 Ответить
Тарифы подняли вообще то почти в 3 раза,с 1.64грн...если уж считать с начала войны...А посмотрите статистику продаж крупного бизнеса генераторов,зарядных станций,батарей и пр...Это же просто огромный бизнес...и потом,вся эта херь,в один момент окажется просто никому не нужной...Когда свет появится так же внезапно,как и пропал...Перед выборами..По окончанию переговоров(договорняков) с кацапами...Мы лохи-которых разводят так,как никого в этом мире не разводили и никто никогда бы этого не терпел...
15.07.2024 11:50 Ответить
Сейчас у нас "популярная" тема-бензогераторы. И мало кто знает что вместо бензина можно использовать магистральный газ. По цене получается в 7-8 раз дешевле чем на бензине. И не таскаться с канистрами постоянно. А главное что он есть практически в любом доме по цене 8 грн за кубометр. В зависимости от мощности генератора и нагрузки его "уходит" от 0,5 куба в час, до 3 кубов. Можно так же подсоединять балонный газ, но он менее выгодный чем магистральный. Есть два варианта как подсоединить газ к генератору. Первый- вместо родного карбюратора ставится двухтопливный карбюратр.Второй, более дешевый и примитивный-к родному карбюратору черех шланг подсоединяется трубка с газом. Так вот: если год назад этот двухтопливный карбюратор стоил у наших барыг 700-800 грн, то сейчас 3000 грн. Хотя это же китайское гамноможно купить на алиекспрессе за 400-600 грн. Кому война,а кому мать родна.
15.07.2024 12:42 Ответить
С начала войны это с 2014 года, или как мудрого нарiда и зелени с 2022 года?
15.07.2024 12:45 Ответить
срочно! срочно подкладкам из власти надо толкнуть зарядные станции, ввезённые на евробабки.
15.07.2024 11:40 Ответить
Коли врубають мережу то напруга 240-245 вольт. Її дівати немає куди ту енергію. Добре що я з сонячними панелями, навіть їжу на електриці без проблем готую.
15.07.2024 12:02 Ответить
Зрозуміло: спека, зруйнована генерація, ремонтні робити і, як наслідок, збільшення періодів відключень - force majeure, обста́вини неперебо́рної си́ли.

А далі що? Замовчування? Можливо, слід перейти до розділів: ЩО НЕ РОБИТЬСЯ? І ЩО РОБИТИ? Для початку про спеку, генерацію сонячної енергії і чому її не можна використати. Спочатку, хоча б, про технічну сторону проблеми.

Формула "Спека цього тижня по всій Україні зростає, а з температурою зростає і кількість годин відключень електроенергії", як причинно-наслідковий зв'язок видається незрозумілою. Адже спека, сонце, ідеальні умови для генерації сонячної електроененргії. Так спека чи система Укренерго "усугубляєт" дефіцит електроенергії? *****************************************************************************
Хутір, у сусіда "сонячна станція на 30 кВт. Досить, щоб живити своє господарство і з п'яток сусідніх. А якщо мати акумулятори - то ще й вночі."

Але... Держава не дозволяє. Якщо брати енергію собі і сусідам - злетиш із "зеленого тарифу". І похєр: ніззя, сидіть без енергії". - так пише на ФБ Микола Гаврилко с Gavrylko Nick. ***************************************
Це МОНОПОЛІЯ і робота на ворога, який знищує енергетичну інфраструктуру. Щоб не було альтернативи: агресор нищить енергетику, а внутрішні ворог йому помагає? І політикою перепон і заборон, створенням штучних перепон і заборон і банальнрою бездіяльністю. І напевно бездіяльністю: відсутня сама технічна можливість "поділитися" альтернативною енергіє в мережу. В того вуйка на хуторі не встановлений так званий фідер - проміжна ланка для передачі струму і напруги від генерації до споживача чи в систему. Хто не знає, що входить в обладнання яке умовно називають фідер, може знайти в GOOGL. В Укренерго поки що освоїли дві речі: графіки відключень і підвищення тарифів. Ви для початку спробуйте встановити за свій рахунок лічильник день - ніч, а тоді стане ясно як Укренерго потрібні альтернативна генерації з тими фідерами.
15.07.2024 12:41 Ответить
Закончили бы нам пиз-ть про электроэнергию... даже дети знают, откуда растут бивни у этого слона. Очередной скот а-ля ахметов хочет больше денег их ни...буя..... для бытовых нужд энергии достаточно, им нужно, чтобы мы нервничали и матерились. Других причин нет... придётся иметь беседу с этими народными олигархами и прочей сволочью... Есть вариант покупки, НО ахметову надо реставрировать старьё ТЭС, которые давно пора снести бульдозерами. НО ТОГДА КАК ГРЕСТИ ИЗ БЮДЖЕТА на реконструкции и т.п.? Как и с убыточными шахтами в своё время. Мы будем разбираться с ними, или нет???? Может - пора, а????
15.07.2024 13:10 Ответить
 
 