Потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума, - "Укрэнерго"
Из-за аномальной жары в Украине и Европе, по прогнозу - потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. Графики отключений будут применять в течение всех суток.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".
"Для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 - четыре очереди", - говорится в сообщении.
Применение четырех очередей означает большее время отключений света.
"Значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины - результат 8 российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики. Вследствие этого страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии", - добавили в компании.
Чем вызван этот дефицит? Или специально отключают людей без необходимости?
Мы не сторонники разбоя.
На дурака не нужен нож:
ему с три короба наврешь --
и делай с ним что хошь.
А далі що? Замовчування? Можливо, слід перейти до розділів: ЩО НЕ РОБИТЬСЯ? І ЩО РОБИТИ? Для початку про спеку, генерацію сонячної енергії і чому її не можна використати. Спочатку, хоча б, про технічну сторону проблеми.
Формула "Спека цього тижня по всій Україні зростає, а з температурою зростає і кількість годин відключень електроенергії", як причинно-наслідковий зв'язок видається незрозумілою. Адже спека, сонце, ідеальні умови для генерації сонячної електроененргії. Так спека чи система Укренерго "усугубляєт" дефіцит електроенергії? *****************************************************************************
Хутір, у сусіда "сонячна станція на 30 кВт. Досить, щоб живити своє господарство і з п'яток сусідніх. А якщо мати акумулятори - то ще й вночі."
Але... Держава не дозволяє. Якщо брати енергію собі і сусідам - злетиш із "зеленого тарифу". І похєр: ніззя, сидіть без енергії". - так пише на ФБ Микола Гаврилко с Gavrylko Nick. ***************************************
Це МОНОПОЛІЯ і робота на ворога, який знищує енергетичну інфраструктуру. Щоб не було альтернативи: агресор нищить енергетику, а внутрішні ворог йому помагає? І політикою перепон і заборон, створенням штучних перепон і заборон і банальнрою бездіяльністю. І напевно бездіяльністю: відсутня сама технічна можливість "поділитися" альтернативною енергіє в мережу. В того вуйка на хуторі не встановлений так званий фідер - проміжна ланка для передачі струму і напруги від генерації до споживача чи в систему. Хто не знає, що входить в обладнання яке умовно називають фідер, може знайти в GOOGL. В Укренерго поки що освоїли дві речі: графіки відключень і підвищення тарифів. Ви для початку спробуйте встановити за свій рахунок лічильник день - ніч, а тоді стане ясно як Укренерго потрібні альтернативна генерації з тими фідерами.