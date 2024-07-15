Потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума, - "Укрэнерго"

Из-за аномальной жары в Украине и Европе, по прогнозу - потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. Графики отключений будут применять в течение всех суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 - четыре очереди", - говорится в сообщении.

Применение четырех очередей означает большее время отключений света.

"Значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины - результат 8 российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики. Вследствие этого страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии", - добавили в компании.

Также читайте: Экспорта электроэнергии нет и в ближайшее время не планируется, - Минэнерго