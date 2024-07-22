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Пограничники разбили дронами укрепление оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

В Харьковской области на Волчанском направлении бойцы Государственной пограничной службы Украины обнаружили и уничтожили укрепления оккупантов. Известно, что на позициях дислоцировались пулеметчики вражеской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Аэроразведчики пограничной бригады "Гарт" определили места расположения противника. Воздушные снайперы" уничтожили укрепления, позиции вражеских стрелков и пулеметчиков с FPV-дронов", - говорится в сообщении.

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Госпогранслужба (6425) Харьковщина (5577) уничтожение (6916)


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22.07.2024 20:18 Ответить
 
 