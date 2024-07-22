FPV-дроны спецназовцев СБУ уничтожают российскую пехоту на гольфкаре. ВИДЕО

Воины центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины дронами-камикадзе уничтожают российских захватчиков, которые ехали штурмовать украинские позиции на гольфкарах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеских пехотинцев опубликована в соцсетях.

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