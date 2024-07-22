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Новости Видео Война
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FPV-дроны спецназовцев СБУ уничтожают российскую пехоту на гольфкаре. ВИДЕО

Воины центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины дронами-камикадзе уничтожают российских захватчиков, которые ехали штурмовать украинские позиции на гольфкарах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения вражеских пехотинцев опубликована в соцсетях.

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ликвидация (3536) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+7
Олімпійський вогонь з Мирної України, зійшов на рашистів!!
Рашисти за ним приперлися, аж в Україну …
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22.07.2024 19:42
+6
Знову RUSORIZ бешкетує)
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22.07.2024 19:37
+4
це ремікс на Slayer? не можу згадати, що за трек.
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22.07.2024 19:51
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Знову RUSORIZ бешкетує)
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22.07.2024 19:37 Ответить
Олімпійський вогонь з Мирної України, зійшов на рашистів!!
Рашисти за ним приперлися, аж в Україну …
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22.07.2024 19:42 Ответить
це ремікс на Slayer? не можу згадати, що за трек.
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22.07.2024 19:51 Ответить
а, знайшла, Raining blood.
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22.07.2024 19:53 Ответить
Так, це "Кривавий дощ".
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23.07.2024 05:18 Ответить
Не доїхали до потрібної лунки!
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22.07.2024 19:53 Ответить
Якраз доїхали там в лунці вже кажись 8 *м*ячів.
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22.07.2024 20:18 Ответить
це не штурм,як написано в заголовку,це скоріш за все доставка
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22.07.2024 20:16 Ответить
доставка мʼяса на штурм.
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22.07.2024 23:00 Ответить
живучі 3,14дори, що таргани. треба терміново задонатити Стерненку щоб кожному 3,14дору був дрон у дупу.
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22.07.2024 20:18 Ответить
кожному лапонтіку по дрону в пику
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22.07.2024 20:38 Ответить
роісяне, перед вояжем вдівайте білі панталони. при наближенні до позицій українців знімаєте їх і активно махаєте ними піднятими кривульками з криком "хачю жьіть"
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22.07.2024 20:41 Ответить
Я на тому місці нарахував ЩЕ 2 таких же "гольф-кари" і ще 8-10 одиниць іншої техніки, включаючи ббм. Непогане місце. Намолене!

Добре, що в засрашинців процес навчання настільки повільний. Навіть щури швидше вчаться.
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22.07.2024 23:54 Ответить
Мєхвод знову втік! І ще олин піда1рас(
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23.07.2024 00:08 Ответить
Це вони на яку лунку їхали?
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23.07.2024 00:14 Ответить
 
 