В Харькове раздался взрыв, - СМИ

Вечером понедельника, 22 июля, в Харькове прогремел взрыв.

Об этомсообщает "Суспільне Харків", информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв был слышен в 18:35. Он прозвучал перед отбоем воздушной тревоги, которая длилась почти 19 часов.

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