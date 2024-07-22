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В Харькове раздался взрыв, - СМИ

У Харкові пролунав вибух, - ЗМІ

Вечером понедельника, 22 июля, в Харькове прогремел взрыв.

Об этомсообщает "Суспільне Харків", информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв был слышен в 18:35. Он прозвучал перед отбоем воздушной тревоги, которая длилась почти 19 часов.

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взрыв (6727) Харьков (7450)


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