Прилет FPV-дрона по группе российских штурмовиков в Запорожской области. ВИДЕО
Украинские защитники атаковали FPV-дроном группу российских штурмовиков в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
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Vik Tor #521724
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