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Прилет FPV-дрона по группе российских штурмовиков в Запорожской области. ВИДЕО

Украинские защитники атаковали FPV-дроном группу российских штурмовиков в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

Смотрите: Пограничники поразили грузовик и пункт технического наблюдения оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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орки накопичують сили на Оріхівському напрямку, в цей раз в Пологах переховуть техніку та виродків.
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22.07.2024 17:15 Ответить
Фтарая армiя мiра:
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22.07.2024 17:15 Ответить
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22.07.2024 17:21 Ответить
так має бути🤙
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22.07.2024 17:30 Ответить
***** там раз"******* стоїть або М113, або "Бредлюха". Підловили десь. ((
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22.07.2024 17:46 Ответить
Написано дивитись на кацапів та на приліт. Не перешкоджайте перемозі. А якщо серйозно, так наче наше, ну а як без цього нажаль
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22.07.2024 18:49 Ответить
Мабуть, на Олімпіаду спішили орки…,або за нємкамі, на Берлін…
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22.07.2024 22:21 Ответить
 
 