Пограничники поразили грузовик и пункт технического наблюдения оккупантов. ВИДЕО
Точными поражениями пограничники-операторы FPV-дронов уничтожают военные цели врага.
На Севере страны наши бойцы поразили грузовик и пункт технического наблюдения, информирует Цензор.НЕТ.
К тому же оккупанты установили на мачту GSM-связи устройство дальнего визуального наблюдения комплекса "Муром-М", основу которого - видеокамеру дальнего обзора и тепловизор защитники успешно уничтожили.
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Тіко теріторії потроху здаємо!
щоб ті чіплялись за останній сарай села ********* ціною диких втрат - чи щоб відступали там де це потрібно і берегли життя воїнів?