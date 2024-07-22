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Новости Видео Война
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Пограничники поразили грузовик и пункт технического наблюдения оккупантов. ВИДЕО

Точными поражениями пограничники-операторы FPV-дронов уничтожают военные цели врага.

На Севере страны наши бойцы поразили грузовик и пункт технического наблюдения, информирует Цензор.НЕТ.

К тому же оккупанты установили на мачту GSM-связи устройство дальнего визуального наблюдения комплекса "Муром-М", основу которого - видеокамеру дальнего обзора и тепловизор защитники успешно уничтожили.

Смотрите: Оккупант на поле боя берет дуло автомата в рот и жмет на спусковой крючок. ВИДЕО 18+

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


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Ура.
Тіко теріторії потроху здаємо!
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22.07.2024 16:42 Ответить
Зрадойопи, ви визначтесь вже чого ви хочете від ЗСУ:
щоб ті чіплялись за останній сарай села ********* ціною диких втрат - чи щоб відступали там де це потрібно і берегли життя воїнів?
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22.07.2024 16:45 Ответить
Сасать будешь,свиносабака?
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22.07.2024 18:11 Ответить
Піст для свинособаки "скела"..
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22.07.2024 18:13 Ответить
З цього відео випливає.що кажись заправщик вже злив пальне 26сек.
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22.07.2024 19:44 Ответить
Але вже більше нічого не наллє! Саме знищенням "наливників" удалося зупинить натиск кацапів у березні 22-го на півночі України! З-за того що вони не змогли забезпечить пальним своє ударне угрупування - їх натиск уповільнився Лука навіть пропонував кинуть з території БРСР паливопроводи Але зрозуміли що не зможуть їх уберегти від тих самих диверсійних груп що палили і "наливники"
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22.07.2024 21:54 Ответить
 
 