Пограничники поразили грузовик и пункт технического наблюдения оккупантов. ВИДЕО

Точными поражениями пограничники-операторы FPV-дронов уничтожают военные цели врага.

На Севере страны наши бойцы поразили грузовик и пункт технического наблюдения, информирует Цензор.НЕТ.

К тому же оккупанты установили на мачту GSM-связи устройство дальнего визуального наблюдения комплекса "Муром-М", основу которого - видеокамеру дальнего обзора и тепловизор защитники успешно уничтожили.

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