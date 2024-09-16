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Следователи Нацполиции объявили о подозрении военному РФ, расстрелявшему двух жителей Бучи за отказ выпить с ним. ФОТО

Следователи Нацполиции установили личность российского оккупанта, который во время оккупации Бучи Киевской области весной 2022 года, расстрелял двух гражданских. За содеянное российскому захватчику грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали следователи, в конце марта 2022 года вооруженный оккупант без причин задержал 75-летнего безоружного местного жителя. Вместе с заложником он без предупреждения ворвался в дом другого жителя Бучи и требовал дать ему алкоголь и выпить вместе с ним.

Слідчі Нацполіції оголосили про підозру військовому РФ, який розстріляв двох мешканців Бучі

63-летний хозяин ответил, что спиртного не употребляет. Оккупант отказ не принял и обыскал кухню, в результате чего нашел алкоголь, разозлился и расстрелял обоих жителей Бучи автоматной очередью. Оба мужчины погибли на месте.

Сестра и жена убитого хозяина в это время скрывались в соседней комнате и стали свидетелями убийства члена своей семьи и соседа.

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Также они рассказали следователям, что впоследствии к ним пришли военные РФ, которые похоронили тело хозяина дома во дворе, а тело другого мужчины вынесли за территорию домовладения - через несколько недель его тело присыпанным листьями нашел сын.

Следователи Нацполиции установили личность убийцы. Это - 26-летний уроженец Алтайского края, снайпер 27-го отдельного отряда спецназначения "Кузбасс" войск Нацгвардии РФ.

Ему заочно сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. За содеянное оккупанту грозит пожизненное лишение свободы.

Также смотрите: Оккупанты расстреляли пленного украинского воина. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) Буча (460) военные преступления (1439) подозрение (492)


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Топ комментарии
+12
Ісконно рускій узькоглазий скрєпний слав'янін. Со всєй душой, а єго нє понялі і нє прінялі.
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16.09.2024 21:10
+11
Е***я чурка!
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16.09.2024 21:18
+6
Глаз узкій - значіт рускій
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16.09.2024 21:29
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Ісконно рускій узькоглазий скрєпний слав'янін. Со всєй душой, а єго нє понялі і нє прінялі.
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16.09.2024 21:10 Ответить
Виродки та маньяки
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18.09.2024 00:25 Ответить
Е***я чурка!
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16.09.2024 21:18 Ответить
Глаз узкій - значіт рускій
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16.09.2024 21:29 Ответить
Не розумію навіщо люди залишають расистські коментарі? Багато людей з Казахстану, Японії та інших країн підтримують Україну, я вже не кажу як впливає ксенофобія на іноземців, які читають ці відверто ганебні речі. Сподіваюсь, що адмін прореагує на ці провокації.
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16.09.2024 22:04 Ответить
Весь його вігвам треба вирізати і спалити.
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16.09.2024 22:31 Ответить
Багато людей с кахастану "чорним імпортом" шлють запчастини рашці, яка потім будує ракети та шахеди. На жаль шкоди від казахстану більше ніж користі від підтримки. До Японіі питань немає.
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17.09.2024 11:44 Ответить
Я на половину уфімський татарин. І що? На прутні я вертів цих узкаглазих бурят обісраних. Мразота кончена. Найжорстокіші злочини в Україні вони одні з перших вчиняли. Приїхали за тисячі кілометрів в чужу країну і стрибають тут як макаки, цивілізацію побачили чурбани. З казахами теж не сильно братайтесь, там в них просто більша свобода слова і частина населення підтримує Україну на словах. Частково щось трохи допомогу відправляли. Але в цілому політика країни прокацапська.
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17.09.2024 11:52 Ответить
Про " людей з Казахстану " це про цього чурку ?

"Президент Казахстану підтримав «мирний план» Китаю та Бразилії щодо війни в Україні"

"
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17.09.2024 16:10 Ответить
У цьому випадку краще алкоголь віддати кацапу, бо не заспокоїться, а бурятам краще не з'являтися в Україні, тут їм і могила.
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17.09.2024 13:03 Ответить
 
 