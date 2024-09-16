Следователи Нацполиции объявили о подозрении военному РФ, расстрелявшему двух жителей Бучи за отказ выпить с ним. ФОТО

Следователи Нацполиции установили личность российского оккупанта, который во время оккупации Бучи Киевской области весной 2022 года, расстрелял двух гражданских. За содеянное российскому захватчику грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали следователи, в конце марта 2022 года вооруженный оккупант без причин задержал 75-летнего безоружного местного жителя. Вместе с заложником он без предупреждения ворвался в дом другого жителя Бучи и требовал дать ему алкоголь и выпить вместе с ним.

63-летний хозяин ответил, что спиртного не употребляет. Оккупант отказ не принял и обыскал кухню, в результате чего нашел алкоголь, разозлился и расстрелял обоих жителей Бучи автоматной очередью. Оба мужчины погибли на месте.

Сестра и жена убитого хозяина в это время скрывались в соседней комнате и стали свидетелями убийства члена своей семьи и соседа.

Читайте также: РФ совершила не менее 137 тысяч военных преступлений в Украине, - Зеленский

Также они рассказали следователям, что впоследствии к ним пришли военные РФ, которые похоронили тело хозяина дома во дворе, а тело другого мужчины вынесли за территорию домовладения - через несколько недель его тело присыпанным листьями нашел сын.

Следователи Нацполиции установили личность убийцы. Это - 26-летний уроженец Алтайского края, снайпер 27-го отдельного отряда спецназначения "Кузбасс" войск Нацгвардии РФ.

Ему заочно сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. За содеянное оккупанту грозит пожизненное лишение свободы.

Также смотрите: Оккупанты расстреляли пленного украинского воина. ВИДЕО