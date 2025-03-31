Сибига в третью годовщину деоккупации Бучи: Наказание России за эти преступления должно быть неизбежным

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по случаю третьей годовщины освобождения Бучи заявил, что ответственность России за военные преступления в Буче и других городах неизбежна, поскольку ненаказанное зло возвращается.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Три года назад изображения из освобожденной Бучи стали моральным землетрясением для человечества. Мужчины, расстрелянные в затылок со связанными руками, сожженные тела изнасилованных женщин, убитые дети, трупы в колодцах и другие зверства, которых не видели на европейской земле со времен Второй мировой войны. Если бы России удалось уничтожить украинское государство в феврале 2022 года, то вся Украина была бы похожа на Бучу", - заявил Сибига.

Он отметил, что Москва не скрывает своих геноцидальных намерений, а значит, масштабы преступлений на оккупированных территориях могут быть еще больше.

"Правосудие должно быть неизбежным. Мы благодарим всех наших партнеров, которые работают вместе с нами, чтобы обеспечить полную подотчетность России. Зло надо наказывать. Потому что ненаказанное зло только крепнет и возвращается", - подытожил глава МИД.

Бучу освободили 31 марта 2022 года. За месяц российской оккупации в городе погиб 381 человек, из которых 281 - в результате боевых действий.

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