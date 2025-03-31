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Новости Резня в Буче
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Сибига в третью годовщину деоккупации Бучи: Наказание России за эти преступления должно быть неизбежным

Сибига в 80 годовщину Ялтинской конференции предостерег партнеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по случаю третьей годовщины освобождения Бучи заявил, что ответственность России за военные преступления в Буче и других городах неизбежна, поскольку ненаказанное зло возвращается.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Три года назад изображения из освобожденной Бучи стали моральным землетрясением для человечества. Мужчины, расстрелянные в затылок со связанными руками, сожженные тела изнасилованных женщин, убитые дети, трупы в колодцах и другие зверства, которых не видели на европейской земле со времен Второй мировой войны. Если бы России удалось уничтожить украинское государство в феврале 2022 года, то вся Украина была бы похожа на Бучу", - заявил Сибига.

Он отметил, что Москва не скрывает своих геноцидальных намерений, а значит, масштабы преступлений на оккупированных территориях могут быть еще больше.

"Правосудие должно быть неизбежным. Мы благодарим всех наших партнеров, которые работают вместе с нами, чтобы обеспечить полную подотчетность России. Зло надо наказывать. Потому что ненаказанное зло только крепнет и возвращается", - подытожил глава МИД.

Бучу освободили 31 марта 2022 года. За месяц российской оккупации в городе погиб 381 человек, из которых 281 - в результате боевых действий.

Читайте также: Риторика РФ обострилась до уровня 2022 года, но мы не пойдем на ослабление Украины, - Сибига

Автор: 

война (1368) Киевская область (4119) россия (95413) Буча (459) Сибига Андрей (380) Бучанский район (52) Буча (12)


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«Правосуддя має бути неминучим»
І для рашистів і для тих, хто їм сприяв!
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31.03.2025 13:14 Ответить
А ще через три роки Сибігу і не згадають - хто такий і хто його привів на цю посаду...?
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31.03.2025 13:16 Ответить
"має бути неминучим" і "буде неминучим" це дві великі різниці.
В обох випадках очевидно, що від Сибіги не залежить нічого, зовсім.
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31.03.2025 13:18 Ответить
Пане Сибіга,чи не вбачаєте ви,що те що було в Бучі і не тільки в ній(Маріуполь,Ізюм і др.) є прямою відповідальністю тієї політичної сили з якою ви прийшли до влади,а ще Зеленського як гаранта Конституції,територіальної цілісності і суверенітету, захисту громадян?
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31.03.2025 13:37 Ответить
Капітуляція та покарання Московії за злочини не сумісни.
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31.03.2025 14:34 Ответить
Що для цього Сибіга зробив,крім патякання на внутрішню аудиторію?
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31.03.2025 14:59 Ответить
 
 