72 убийства, совершенные россиянами в Буче, раскрыты с 2024 года, - Нацполиция

Следователи Нацполиции с 2024 года раскрыли 72 убийства, совершенные российскими оккупантами во время оккупации Бучи в 2022 году.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты работы следователей полиции за 2024-2025 годы:

2 500+ российских военных, которые находились в Буче, идентифицированы;

100+ россиян, участвовавших в военных преступлениях, установлено;

72 убийства, совершенных россиянами, раскрыты;

34 россиянам объявлено о подозрениях за военные преступления, совершенные в Буче;

24 обвинительных акта в отношении россиян, совершивших военные преступления в Буче, уже направили в суд.

В полиции добавили, что работа следователей продолжается.

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Напомним, 31 марта Украина отмечает третью годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году город Буча пробыл в оккупации армии РФ 33 дня: с 27 февраля по 31 марта 2022 года.

За это время российская агрессия унесла жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.

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