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72 убийства, совершенные россиянами в Буче, раскрыты с 2024 года, - Нацполиция
Следователи Нацполиции с 2024 года раскрыли 72 убийства, совершенные российскими оккупантами во время оккупации Бучи в 2022 году.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Результаты работы следователей полиции за 2024-2025 годы:
- 2 500+ российских военных, которые находились в Буче, идентифицированы;
- 100+ россиян, участвовавших в военных преступлениях, установлено;
- 72 убийства, совершенных россиянами, раскрыты;
- 34 россиянам объявлено о подозрениях за военные преступления, совершенные в Буче;
- 24 обвинительных акта в отношении россиян, совершивших военные преступления в Буче, уже направили в суд.
В полиции добавили, что работа следователей продолжается.
Напомним, 31 марта Украина отмечает третью годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году город Буча пробыл в оккупации армии РФ 33 дня: с 27 февраля по 31 марта 2022 года.
За это время российская агрессия унесла жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.
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