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Новости Резня в Буче
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72 убийства, совершенные россиянами в Буче, раскрыты с 2024 года, - Нацполиция

Россияне убивали украинцев в Буче. Сколько преступлений раскрыто

Следователи Нацполиции с 2024 года раскрыли 72 убийства, совершенные российскими оккупантами во время оккупации Бучи в 2022 году.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты работы следователей полиции за 2024-2025 годы:

  • 2 500+ российских военных, которые находились в Буче, идентифицированы;
  • 100+ россиян, участвовавших в военных преступлениях, установлено;
  • 72 убийства, совершенных россиянами, раскрыты;
  • 34 россиянам объявлено о подозрениях за военные преступления, совершенные в Буче;
  • 24 обвинительных акта в отношении россиян, совершивших военные преступления в Буче, уже направили в суд.

В полиции добавили, что работа следователей продолжается.

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Напомним, 31 марта Украина отмечает третью годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году город Буча пробыл в оккупации армии РФ 33 дня: с 27 февраля по 31 марта 2022 года.

За это время российская агрессия унесла жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.

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Автор: 

война (1368) Буча (459) военные преступления (1430)


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Раптом перед Меланією сном прочитає...
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31.03.2025 16:32 Ответить
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31.03.2025 16:34 Ответить
За 3 роки тільки 72???? Пожиратєлі бюджету.....
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31.03.2025 16:54 Ответить
 
 