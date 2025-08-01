Сообщено о подозрении двум военным РФ, причастным к убийству и пыткам мирных жителей Бучи, - Кравченко

Сообщено о подозрении двум военнослужащим ВС РФ, которые причастны к убийству и пыткам мирных жителей во время оккупации Бучи Киевской области.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к справедливости: сообщено о подозрении двум военнослужащим ВС РФ, которые причастны к убийству и жестокому обращению с мирными жителями во время оккупации Бучи", - отметил генпрокурор.

Как сообщается, первый подозреваемый - это разведчик-снайпер 234-го десантно-штурмового полка. Он ворвался в квартиру местного жителя и выстрелил ему в голову из винтовки "Винторез".

"Убил гражданского. Просто потому, что мог. Это уже четвертое подозрение этому "солдату". И я уверен - впереди приговор", - рассказал Кравченко.

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Второй подозреваемый - старший стрелок-сапер того же подразделения.

"Увидев женщину на улице, открыл стрельбу у ее ног, хохоча и издеваясь. Не было никакой военной причины. Только злость. Пренебрежение. Жестокость", - подчеркнул генпрокурор.



"Эти двое - лишь часть большого зла, которое россия принесла на нашу землю. Мы продолжаем системную работу по идентификации каждого. Сбор доказательств продолжается. И так будет, пока не получит наказание каждый, кто стрелял, пытал, издевался, уничтожал. Уверен, что в Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины, докажем вину этих преступников, как и тысяч других", - добавил Кравченко.

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