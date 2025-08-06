Рашист расстрелял гражданского в Удачном на Донетчине: начато расследование
Российский военный расстрелял гражданского мужчину в Удачном в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
В сети было обнародовано видео, на котором мужчина пытается эвакуироваться из поселка Удачное.
Гражданский двигался по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей. Военнослужащий армии РФ из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия.
Сейчас начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В Офисе Генпрокурора отметили, что это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в этом году.
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