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Новости
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Рашист расстрелял гражданского в Удачном на Донетчине: начато расследование

Оккупант расстрелял гражданского мужчину в Удачном в Донецкой области

Российский военный расстрелял гражданского мужчину в Удачном в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В сети было обнародовано видео, на котором мужчина пытается эвакуироваться из поселка Удачное.

Гражданский двигался по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей. Военнослужащий армии РФ из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия.

Сейчас начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе Генпрокурора отметили, что это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в этом году.

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Автор: 

Донецкая область (10404) военные преступления (1489) Офис Генпрокурора (2578) Покровский район (835) Удачное (18)


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це зовсім не схоже навіть на німецьку окупацію у 1942-му році. Навіть вермахт такого не робив.
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06.08.2025 10:18 Ответить
Очевидно що рашисти гірші за фашистів.
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06.08.2025 10:26 Ответить
А по факту появи того підара на території України розслідування почато? Чи може є якісь законні підстави для його перебування в Україні?
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06.08.2025 10:21 Ответить
Королеву шаттлів до Криму верещучку запитайте. Вона саме незадоволена що суспільство демобілізоване, а війна надовго.
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06.08.2025 10:27 Ответить
 
 