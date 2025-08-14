РУС
Пленный оккупант Куликов, убивший мирных жителей под Купянском, приговорен к пожизненному заключению, - СБУ

Приговор пленному оккупанту Куликову Пожизненное лишение свободы

21-летнего российского военнопленного Артема Куликова, который расстрелял двух гражданских на Харьковщине, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В октябре 2024 года Силы обороны Украины взяли его в плен во время боев на Купянском направлении.

21-летний Куликов воевал в должности стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии РФ.

"В ряды вооруженных сил страны-агрессора он мобилизовался в конце августа 2024 года прямо из Нижегородской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи. После непродолжительной подготовки в учебном центре его направили на восточный фронт атаковать позиции украинских войск в приграничных районах Харьковщины", - говорится в сообщении.

Во время попыток оккупации одного из поселков Купянского района Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий.

Рашисты пытались "выбить" из пострадавших информацию о местах дислокации Сил обороны.

"Не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин. В результате огневого поражения оба пострадавших погибли на месте. На допросе рашист дал обличительные показания на своих командиров, которые отдают приказы на убийства гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в СБУ.

Коллегия судей признала Куликова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

армия РФ приговор СБУ пожизненное заключение военные преступления Харьковская область Купянский район
Топ комментарии
+15
Надеюсь он "осознает" свою вину, и сам повесится в камере. Со связанными сзади руками, заточкой в спине и обугленными пятками (всё сам)
14.08.2025 13:12 Ответить
+7
на слідуючий обмін його обміняють. зе-лідор краще посадить того мужика, що партизанив під Черніговом в 2022р.
14.08.2025 13:16 Ответить
+5
Маю надію, що на зоні цьому півню розірвуть дишло на британський прапор...
14.08.2025 13:15 Ответить
Надеюсь он "осознает" свою вину, и сам повесится в камере. Со связанными сзади руками, заточкой в спине и обугленными пятками (всё сам)
14.08.2025 13:12 Ответить
Ще монтажною піною самозадується та прокотиться по болгарці...
14.08.2025 13:17 Ответить
Маю надію, що на зоні цьому півню розірвуть дишло на британський прапор...
14.08.2025 13:15 Ответить
Його б корисніше було зарізати нагуй!
14.08.2025 13:15 Ответить
Це дуже швидко, а воно повинно відчувати весь цей кайф довго та якісно, бажано в прямому етері...
14.08.2025 13:19 Ответить
Такий кайф можливий тільки при карі на палю. конає до 2 діб
14.08.2025 16:16 Ответить
на слідуючий обмін його обміняють. зе-лідор краще посадить того мужика, що партизанив під Черніговом в 2022р.
14.08.2025 13:16 Ответить
максимум на що можу погодитись - годувати місяць за рахунок податків громадян України. А потім "нєщасний случай на праізводствє".
14.08.2025 13:23 Ответить
Хай краще !місяць сосе х...й, у себе чи співкамерників
14.08.2025 13:34 Ответить
обменяют. 200% гарантии
14.08.2025 13:35 Ответить
понять и простить. Обычное быдляцкое мышление.
14.08.2025 13:49 Ответить
Не менять и бросить наших там ? ну, ну ......
рашисты осудили наших тоже на пожизненное, как с ними быть ?

А что вы бы сказали если бы это был ваш родственник, брат или отец ?
14.08.2025 13:36 Ответить
У мене ще гірше... Племінник - "герой СВО"....
14.08.2025 13:43 Ответить
Співчуваю. Мій племінник, бувший український, а зараз кацапський офіцер, вчить тих хто запускає по нас ракети з Чорного моря. З 14 року на Миротворці фігурує. Але ніяк не здохне, падло.
14.08.2025 14:12 Ответить
Мій уже інвалід... Надіюся - здохне від цирозу печінки. Пиячить немірняно більше десяти років...
14.08.2025 14:41 Ответить
как можно сравниват нашего защитника с какимто свинособакой??? он уже виновен когда сюда пришел с оружием, И ето не доработка, так как каждий террорист должен иметь уголовное дело как только к нам пришел.
14.08.2025 13:47 Ответить
Mikhail F а кто говорит о сравнении? не перекручивай, в моих словах не было даже намека.
Говорилось об ОБМЕНЕ или бросить наших там, которых рашка приговорила (незаконно ) на пожизненное.
14.08.2025 14:04 Ответить
так ми же сравниваем, есть наш защитник которий якоби получил тюремний срок за что??? убил свинособаку которая пришла к нам с автоматом?? а есть свинособака которая которая обьявила войну и как террорист решила сделать тут сафари . А самое главное что решения свинособак не стоят даже туалетной бумаги так как они будут обжаловани в международном суде с реальним сроками с взисканиями для свинособак что их клепают!!!
14.08.2025 14:47 Ответить
Mikhail F сосія не буде виконувати ніяке рішення суду, кацапи збили Боінг і що ?
А українець знаходиться у полоні у рашистів. Це не твій батько та брат, тобі лежачи на дивані все одне що казати.
14.08.2025 16:11 Ответить
Mikhail F ти скажи родичам що не будете обмінювати їх близьких на кацапів, скажи це особисто дивлячись в обличчя матері або дружині.
14.08.2025 16:19 Ответить
Ну, привет, "Псаметтих"... Сработала "аперация прикрытия" ... Я так и просчитал.... Как, вас, кацапов, легко "расшфровать", в последнее время - по "украинсому суперпатриотизму".
14.08.2025 14:56 Ответить
Яр Холодний ти телепень стули пельку, чим ти відрізняєшся від рашистів своїх не бросаем ?
14.08.2025 16:14 Ответить
Боже! Які ж ви "дешеві!"На "голому розкладі " "ведетеся... "Как пагодка в Мацкве?" Привет куратору....
Ти хоч поцікався у нього моїм профілем....
14.08.2025 17:21 Ответить
Завтра Єрмак його обміняє, як і тисячі таких злочинців. А в замін получимо якогось сексота.
14.08.2025 13:59 Ответить
На гілляку мразоту!!!
14.08.2025 14:09 Ответить
Віддати родичам загиблих і забути.
14.08.2025 14:49 Ответить
До речі повинна буди ще одна вимога всіх остальних кацапських звійськових лочинців Сосія повинна заарештувати і передати Україні для суду. І Євросоюз не повинен знімати з Сосії санкції поки Сосія не віддасть всіх злочинців
14.08.2025 15:05 Ответить
ага, кацапи так бояться суду, та одразу побежуть виконувати.
московию потрібно развалити
14.08.2025 16:28 Ответить
Я даже не маю ілюзій щодо цього. Я за те щоб з Сосії ніколи не зняли санкції. А з рашистськими вбивцями розберемось по тихому
14.08.2025 17:13 Ответить
На час війни потрібно вводити смертну кару : за корупцію в оособливо-великих розмірах, за військові злочини,за згволтування жінок,дітей окупантами. Европа буде проти? Тоді хай іде на ..уй. Ми повинні захищатися усіма засобоми,бо не виживемо..
14.08.2025 17:16 Ответить
 
 