Пленный оккупант Куликов, убивший мирных жителей под Купянском, приговорен к пожизненному заключению, - СБУ

21-летнего российского военнопленного Артема Куликова, который расстрелял двух гражданских на Харьковщине, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В октябре 2024 года Силы обороны Украины взяли его в плен во время боев на Купянском направлении.

21-летний Куликов воевал в должности стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии РФ.

"В ряды вооруженных сил страны-агрессора он мобилизовался в конце августа 2024 года прямо из Нижегородской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи. После непродолжительной подготовки в учебном центре его направили на восточный фронт атаковать позиции украинских войск в приграничных районах Харьковщины", - говорится в сообщении.

Во время попыток оккупации одного из поселков Купянского района Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий.

Рашисты пытались "выбить" из пострадавших информацию о местах дислокации Сил обороны.

"Не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин. В результате огневого поражения оба пострадавших погибли на месте. На допросе рашист дал обличительные показания на своих командиров, которые отдают приказы на убийства гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в СБУ.

Коллегия судей признала Куликова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

