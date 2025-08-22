Рашисти завдали ударів по Куп’янську: дві людини загинули, ще четверо постраждали

У п'ятницю, 22 серпня, російські окупанти завдали ударів по місту Купʼянськ Харківської області. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, близько 8:30 російська армія завдала удару по м. Купʼянськ. Загинув чоловік, якому вчора виповнився 61 рік.

Також орієнтовно о 14:00 окупанти повторно атакували місто. Загинула 66-річна жінка. Троє жінок та ще один чоловік зазнали гострого шоку.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

