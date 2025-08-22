РУС
Рашисты нанесли удары по Купянску: два человека погибли, еще четверо - пострадали

обстрел Купянщины

В пятницу, 22 августа, российские оккупанты нанесли удары по городу Купянску Харьковской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, около 8:30 российская армия нанесла удар по г. Купянск. Погиб мужчина, которому вчера исполнился 61 год.

Также, ориентировочно в 14:00, оккупанты повторно атаковали город. Погибла 66-летняя женщина. Трое женщин и еще один мужчина получили острый шок.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также: Оккупанты умышленно убили пожилую женщину, которая шла по дороге с сумкой-"кравчучкой" в направлении Котляровки на Харьковщине. ВИДЕО

Ударів у відповідь традиційно не буде. Ворог перетворює наші міста в руїни, а на россійських містах навіть не разу сирени ППО не звучали. Всі россійські нацисти живуть комфортно.
