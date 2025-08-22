Рашисты нанесли удары по Купянску: два человека погибли, еще четверо - пострадали

В пятницу, 22 августа, российские оккупанты нанесли удары по городу Купянску Харьковской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, около 8:30 российская армия нанесла удар по г. Купянск. Погиб мужчина, которому вчера исполнился 61 год.

Также, ориентировочно в 14:00, оккупанты повторно атаковали город. Погибла 66-летняя женщина. Трое женщин и еще один мужчина получили острый шок.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

